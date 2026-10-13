România, pe primul loc în UE la interesul pentru criptomonede. Profesorul de economie Cristian Păun avertizează că investițiile riscante îi atrag pe românii cu puține cunoștințe financiare

România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în privința interesului pentru criptomonede, deși ocupă o poziție slabă în clasamentul educației financiare. Țara noastră a obținut un scor de 54 din 100 la educație financiară și se situează pe locul 35 din 39 de țări analizate, cu aproape zece puncte sub medie. În același timp, aproximativ 15% dintre români sunt atrași de criptomonede, cea mai ridicată pondere din Uniunea Europeană.

Profesorul de economie Cristian Păun a avertizat că investițiile în criptomonede sunt dificil de evaluat și implică riscuri ridicate, în special pentru persoanele care nu au suficiente cunoștințe financiare. Acesta a atras atenția asupra vulnerabilităților generate de nivelul redus al educației financiare și a recomandat celor interesați de investiții să învețe și să se informeze înainte de a-și plasa economiile.

Un alt indicator al accesului redus la serviciile financiare este numărul adulților care nu utilizează sistemul bancar. Florian Neagu, directorul Direcției Stabilitate Financiară din cadrul Băncii Naționale a României, a declarat, la un eveniment de specialitate, că un sfert dintre adulții români nu dețin un cont bancar. Prin comparație, la nivel european, 94% dintre adulți au un asemenea cont.

Datele nu demonstrează că persoanele fără cont bancar sunt aceleași cu cele interesate de criptomonede. Totuși, acestea evidențiază contrastul dintre accesul redus la serviciile financiare tradiționale și popularitatea unor active complexe și volatile.

Potrivit unei estimări citate de BNR, românii dețin împreună criptomonede în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro.

„O parte dintre români folosesc aceste criptomonede ca activ de rezervă, pentru plăți, pentru decontări. Ele, într-adevăr, au avantajul că sunt destul de dificil de identificat operațiunile care au în spate aceste monede. Și, cumva, românii care își țin banii cash, la saltea, și nu au cont în bancă sunt tentați să folosească și acest tip de active, tocmai în ideea de a nu fi foarte ușor dibuiți pentru ceea ce fac”, a explicat profesorul de economie pentru Digi24.

Cristian Păun a explicat că o parte dintre români utilizează criptomonedele pentru a-și păstra banii, pentru plăți sau pentru transferuri. Unul dintre motivele invocate este faptul că operațiunile realizate cu aceste active sunt mai greu de identificat.

Profesorul de economie a arătat că persoanele care își păstrează economiile în numerar, fără să aibă un cont bancar, pot fi tentate să utilizeze și criptomonedele tocmai pentru că operațiunile efectuate cu acestea sunt mai dificil de identificat.

În cazul persoanelor care cumpără criptomonede în scop investițional, evaluarea riscului este mult mai complicată. Potrivit lui Păun, aceste active sunt foarte volatile și riscante și nu au în spate o afacere reală care să permită estimarea valorii investiției prin metode similare celor utilizate în cazul unei companii.

Atunci când un investitor dorește să stabilească un preț sau să evalueze o criptomonedă, nu poate analiza profitabilitatea unei afaceri și nici informațiile privind activitatea acesteia. În schimb, evaluarea se bazează într-o măsură importantă pe tendințele pieței, evoluția prețurilor și eventualele informații sau știri care nu sunt legate de o activitate economică reală.

Din acest motiv, Cristian Păun consideră că activele respective sunt de evitat din cauza riscurilor ridicate. Profesorul a precizat că nu utilizează criptomonede și nici nu le recomandă.

„Dacă vrei să investești, să deții criptomonede pentru investiții, aici este o situație complicată, pentru că, până la urmă, criptomonedele sunt foarte volatile, foarte riscante. Nu au o afacere reală în spate, ca să poți să înțelegi, să estimezi, să calculezi eventualul risc investițional pe care l-ai avea. De multe ori, când dai un preț sau vrei să faci o evaluare a acestor active, nu e ca la o afacere, să vezi acolo profitabilitatea, să vezi informațiile legate de afacere. Te bazezi foarte mult pe trend, pe evoluție, pe eventuale informații, știri, dar care nu se referă la o afacere reală. De asta sunt și de evitat aceste active foarte riscante. Eu, cel puțin, nu le folosesc și nu le recomand”, a declarat Cristian Păun.

Economistul le-a recomandat românilor interesați de investiții să se informeze, să citească și să înțeleagă activele în care intenționează să își plaseze banii înainte de a lua o decizie.

În opinia sa, investițiile la bursă pot deveni o activitate suplimentară, desfășurată de acasă, care le poate permite oamenilor să obțină venituri inclusiv în perioadele în care nu lucrează activ. Pentru ca acest lucru să fie posibil, investitorii trebuie însă să fie disciplinați și să știe cum să își gestioneze investițiile.

Păun a explicat că o strategie de investiții bine gândită poate permite creșterea valorii conturilor chiar și în timpul somnului, cu condiția ca plasamentele să fie realizate în mod inteligent și responsabil. În acest sens, el a recomandat orientarea către afaceri care au în spate activitate economică reală, vânzări, producție, angajați și un plan de dezvoltare pe piață.

Astfel de companii pot urmări să își extindă vânzările și să genereze profituri pentru acționari. Aceste elemente oferă investitorilor repere concrete pentru înțelegerea activității unei firme și evaluarea perspectivelor sale, spre deosebire de activele a căror valoare este dificil de fundamentat prin rezultate economice reale.

„Românii ar trebui, într-adevăr, înainte de a merge pe bursă, să investească în a învăța, să citească foarte mult, să înțeleagă foarte mult. Investițiile pe bursă pot fi un job, un al doilea sau al treilea job al românilor, pe care îl poți face de acasă și care îți dă posibilitatea unică de a câștiga bani și când dormi. Dacă, evident, ești diligent și știi cum să faci aceste investiții, poți să ajungi ca, atunci când dormi, conturile tale să crească, pentru că ai făcut niște investiții inteligente, cu cap, de preferat în afaceri care au în spate vânzări reale, producție, angajați, un plan de piață, ca să crească acea companie, să vândă mai mult și să genereze profituri pentru acționari”, a mai spus Cristian Păun.

Nivelul scăzut al educației financiare îi poate expune pe oameni și la tentative de fraudă, în special atunci când li se promit câștiguri rapide sau sunt convinși să transfere bani către persoane necunoscute.

Cristian Păun a atras atenția că lipsa cunoștințelor în acest domeniu poate genera vulnerabilitate și un nivel ridicat de credulitate. În astfel de situații, oamenii pot ajunge să aibă încredere în persoane care îi contactează și să le încredințeze economiile, pentru ca ulterior să rămână fără bani.

Potrivit economistului, fenomenul fraudelor a crescut considerabil și tinde să se dezvolte mai ales în societățile în care nivelul educației este redus. Acesta a subliniat că problema nu se limitează la educația financiară, ci privește și educația generală, precum și cunoștințele economice necesare pentru înțelegerea mecanismelor financiare.

Finanțele reprezintă una dintre cele mai complicate componente ale economiei, deoarece implică calcule și active complexe. Înainte de a putea înțelege investițiile și instrumentele financiare, oamenii au nevoie de o bază solidă de cultură generală și de cunoștințe economice.

„Orice educație precară în acest domeniu generează și o mare vulnerabilitate și un nivel foarte mare de credulitate, de încredere. Te sună cineva, tu ai încredere în el, îți pui banii pe mâna lui și el dispare cu banii. Fenomenul a crescut foarte mult și, în general, înflorește în acele societăți în care se stă foarte prost pe partea de educație. Nu doar educația financiară ne lipsește. Ne lipsește educația în general și educația economică, până să ajungem la educația financiară. Finanțele sunt partea cea mai complicată a economiei, cu calcule, cu active destul de complexe. Până să ajungem noi să înțelegem cum este cu partea de finanțe și investiții, trebuie să punem mâna pe carte, să înțelegem foarte multe lucruri de cultură generală și apoi de cultură economică. Calea cea mai sigură de a te proteja împotriva fraudelor și pagubelor este să te educi”, a conchis acesta.

În concluzie, Cristian Păun consideră că educația reprezintă cea mai sigură modalitate prin care oamenii se pot proteja împotriva fraudelor și a pierderilor financiare. Informarea, înțelegerea mecanismelor economice și evaluarea atentă a investițiilor sunt esențiale pentru reducerea riscurilor asociate administrării economiilor personale.