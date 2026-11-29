Decorarea locuinței pentru Crăciun nu trebuie să însemne cheltuieli de câteva sute sau chiar peste 1.000 de lei. Magazinele au scos deja la vânzare de ceva timp globuri, instalații luminoase, coronițe, figurine și alte ornamente de sezon, însă o parte dintre acestea pot fi înlocuite cu decorațiuni realizate acasă.

Cu puțină imaginație și câteva materiale accesibile, pot fi amenajate masa festivă, ferestrele, ușa de la intrare, rafturile și chiar bradul. În plus, multe dintre obiectele necesare se găsesc deja în gospodărie: borcane, sticle, panglici, carton, hârtie, conuri de brad sau crenguțe.

Avantajul este că materialele pot fi folosite pentru mai multe proiecte, iar unele decorațiuni pot fi păstrate și reutilizate în anii următori. Diferența de preț devine importantă mai ales atunci când se dorește amenajarea mai multor încăperi, nu doar împodobirea bradului.

Pentru a înțelege cât se poate economisi prin varianta DIY, merită analizte mai întâi prețurile practicate de magazinele din România în această perioadă.

Un exemplu este oferta Jumbo, unde un set de 50 de globuri, cu finisaje mate, lucioase și cu sclipici, costă 29,99 lei. La Carrefour, șase globuri albe de 6 centimetri sunt 9,99 lei, în timp ce la Auchan cinci globuri roșii de 8 centimetri au același preț.

La Dedeman, șase globuri de 8 centimetri costă 13 lei, iar la Leroy Merlin un set de 30 de globuri din plastic, de 6 centimetri, ajunge la 34,99 lei. Prin urmare, cantitatea, dimensiunea și materialul influențează semnificativ bugetul.

Nici instalațiile luminoase nu trebuie ignorate. În ofertele din această perioadă, un model cu 100 de LED-uri și o lungime de 10 metri, alimentat cu baterii, costă 19,99 lei la Leroy Merlin. La Carrefour, o instalație cu 100 de LED-uri și lungimea de cinci metri este 24,90 lei, iar la Auchan un model cu lumină albă caldă, tot cu 100 de LED-uri, pornește de la 34,99 lei.

Pentru un reper concret, un decor simplu de brad, cumpărat din magazine, poate ajunge la aproximativ 100 de lei. Un calcul realizat pe baza ofertelor din noiembrie include 30 de globuri, o instalație luminoasă, o ghirlandă cu mărgele și un vârf pentru brad. Totalul este de 99,90 lei, fără baterii.

Aceste prețuri arată că achiziționarea unor ornamente gata făcute poate deveni costisitoare atunci când sunt necesare mai multe seturi sau când decorarea se extinde în întreaga locuință.

Una dintre cele mai simple metode de a reduce cheltuielile este transformarea unor obiecte obișnuite în ornamente de sărbători. Nu este necesară cumpărarea unor materiale speciale pentru fiecare proiect, iar rezultatul poate fi adaptat culorilor și stilului locuinței.

Borcanele de gem, zacuscă sau alte conserve pot deveni mici felinare pentru pervaz, masa din living sau mobilierul din hol. Acestea pot fi decorate cu sfoară, panglici, crenguțe de brad, conuri de pin și felii de portocală uscată.

Dacă borcanele și elementele naturale sunt deja disponibile, cheltuiala suplimentară poate fi aproape zero. Pentru iluminare se poate folosi o instalație LED mică. În oferta Kaufland valabilă între 25 noiembrie și 1 decembrie 2026, instalațiile cu 10 LED-uri și baterii costă 14,99 lei, iar cele cu 20 de LED-uri sunt 11,99 lei.

În comparație, o decorațiune luminoasă gata făcută poate ajunge la 49,99 lei în aceeași ofertă. Pentru trei recipiente decorative, diferența poate deveni importantă, mai ales dacă sunt folosite borcane care există deja în gospodărie.

Coronița de pe ușa de la intrare este unul dintre ornamentele care pot schimba aspectul locuinței. O variantă realizată acasă poate fi construită dintr-o bază circulară, verdeață artificială, panglică și câteva accesorii decorative.

Un calcul din noiembrie 2026 arată că o coroniță de 35 de centimetri poate fi realizată cu 118,98 lei. Bugetul include o bază albă de 54,99 lei, o ghirlandă de verdeață de 2,7 metri, care costă 44 de lei, și o fundă decorativă de 19,99 lei.

Pentru comparație, o coroniță gata făcută, cu instalație luminoasă și glob decorativ, este listată la 189,99 lei. Diferența ajunge la 71,01 lei în favoarea variantei realizate acasă. Dacă se dorește și un șirag de cristale pentru decor, acesta costă încă 11,99 lei, iar totalul proiectului crește la 130,97 lei.

Există și o variantă mai economică, în care baza este construită din crenguțe flexibile, fixate cu sârmă sau sfoară, iar decorul este completat cu materiale naturale. În acest caz, nu mai este necesară achiziționarea bazei metalice și a verdeții artificiale.

Globurile cumpărate din magazine pot fi înlocuite parțial cu ornamente realizate din carton, hârtie, sfoară, resturi textile sau materiale naturale. Se pot confecționa steluțe, inimioare, fulgi de zăpadă și mici figurine care pot fi agățate în brad.

O altă variantă presupune cumpărarea unor globuri transparente, care pot fi umplute cu crenguțe mici, bucăți de panglică, fulgi artificiali sau alte elemente decorative. La Jumbo, un glob transparent de 20 de centimetri destinat proiectelor creative costă 9,99 lei.

Pentru cei care vor să personalizeze mai multe ornamente, există și seturi speciale pentru pictat. La eMAG, un set de opt globuri pentru colorat și pictat este listat la 30 de lei. Acestea pot fi decorate diferit, fără să fie necesară achiziționarea unor ornamente individuale mai scumpe.

O altă idee este realizarea unei ghirlande din felii de portocală uscată, batoane de scorțișoară, conuri de brad și sfoară. Materialele pot fi găsite în gospodărie sau colectate din natură, acolo unde acest lucru este permis.

Feliile de portocală pot fi uscate în cuptor, la temperatură redusă, apoi perforate și înșirate pe o bucată de sfoară. Conurile de brad pot fi folosite atât în ghirlande, cât și ca ornamente individuale pentru brad sau pentru decorarea mesei.

O asemenea decorațiune poate fi amplasată deasupra ferestrelor, pe bibliotecă, pe balustrada scărilor sau în jurul ușii. În plus, mirosul de portocală și scorțișoară contribuie la atmosfera specifică sărbătorilor.

Hârtia albă sau colorată poate fi transformată în fulgi de zăpadă, stele și figurine de Crăciun. Acestea pot fi decupate și lipite pe geamuri sau suspendate cu ajutorul unor fire subțiri.

Pentru un decor mai elaborat, se pot confecționa stele tridimensionale din hârtie, mici căsuțe sau brazi în miniatură. Cartonul rămas de la ambalaje poate fi folosit pentru realizarea unor șabloane, iar resturile de hârtie de împachetat pot deveni elemente decorative.

Avantajul este că nu trebuie cumpărate ornamente individuale pentru fiecare fereastră sau perete. Cu materialele existente în casă, costul unui asemenea proiect poate rămâne foarte mic.

Economia depinde de numărul proiectelor, de materialele deja disponibile și de cât de elaborate sunt ornamentele dorite. Nu orice decorațiune realizată manual este automat mai ieftină decât una cumpărată. De exemplu, o coroniță DIY cu bază metalică și verdeață artificială poate costa mai mult decât un model simplu din PVC disponibil la Dedeman.

Diferența apare atunci când sunt folosite materiale reutilizabile și obiecte care altfel ar fi aruncate. În loc să cumpere trei sau patru felinare decorative, o familie poate transforma borcanele existente în ornamente luminoase. În loc să achiziționeze mai multe ghirlande, poate folosi crenguțe, conuri și fructe uscate.

Un exemplu de buget pentru o locuință decorată în stil DIY ar putea include o coroniță de 118,98 lei, trei instalații mici pentru felinarele din borcane, în valoare de 44,97 lei, și materiale pentru ornamente din hârtie și conuri de brad, folosind obiecte deja existente în gospodărie. Costul ajunge la aproximativ 164 de lei, fără a lua în calcul eventualele materiale suplimentare.

Dacă pentru un decor similar s-ar cumpăra o coroniță de 189,99 lei, trei decorațiuni luminoase de câte 49,99 lei și alte ornamente pentru ferestre și mobilier, bugetul ar putea depăși 400 de lei. Într-un asemenea scenariu, economia poate trece de 200 de lei. Calculul este orientativ, deoarece produsele nu sunt identice, iar rezultatul depinde de complexitatea amenajării.

O economie importantă poate apărea și prin reutilizarea decorațiunilor din anii anteriori. Nu este necesară schimbarea întregului decor în fiecare sezon. Câteva globuri noi, o fundă diferită sau o ghirlandă realizată manual pot modifica aspectul bradului fără un buget mare.

O altă metodă este alegerea unei singure palete de culori. Combinațiile de roșu și auriu, alb și argintiu sau verde și lemn permit folosirea acelorași materiale în mai multe încăperi. Astfel, panglicile, globurile și accesoriile cumpărate pot fi distribuite între brad, coroniță și decorațiunile pentru masă.

De asemenea, cumpărăturile trebuie planificate înainte de achiziționarea materialelor. Un pistol de lipit cu silicon de 20 W este listat la 20,29 lei pe un magazin specializat în produse pentru proiecte handmade. Acesta poate fi folosit pentru mai multe decorațiuni, nu doar pentru un singur proiect.

Trebuie luată în calcul și siguranța. Instalațiile electrice trebuie alese în funcție de locul în care vor fi utilizate, iar modelele destinate exclusiv interiorului nu trebuie amplasate afară. Lumânările aprinse trebuie ținute departe de crengi uscate, hârtie, panglici și alte materiale inflamabile. Pentru felinarele realizate din borcane pot fi folosite și lumânări LED.