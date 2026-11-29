Luna decembrie este una dintre cele mai aglomerate perioade din calendarul turistic european, însă sărbătorile de iarnă oferă numeroase motive pentru o călătorie, dincolo de tradiționalele escapade în orașele cunoscute pentru târgurile de Crăciun. De la peisajele acoperite de zăpadă din Laponia suedeză și posibilitatea de a vedea Aurora Boreală până la temperaturile mai blânde din Madeira, festivalurile de lumini, călătoriile cu trenuri speciale și petrecerile de Revelion, Europa propune experiențe variate în ultima lună a anului 2026.

Totodată, Londra, Paris și Edinburgh se numără printre cele mai căutate destinații europene pentru vacanțele de Crăciun și Anul Nou, potrivit unei analize realizate de TUI Musement. Cercetarea a luat în calcul căutările Google pentru principalele orașe europene cu peste 150.000 de locuitori, în perioada noiembrie 2025 – octombrie 2026. Au fost însumate căutările pentru expresiile referitoare la Crăciun și Revelion în fiecare oraș, conform Euronews.

Londra ocupă primul loc în clasamentul TUI Musement, cu un total de 272.320 de căutări asociate vacanțelor de Crăciun și Revelion. Capitala britanică a înregistrat 184.100 de căutări pentru Crăciun și 88.200 pentru Anul Nou.

În perioada sărbătorilor, orașul este decorat cu instalații luminoase pe Oxford Street și Regent Street, vitrinele magazinelor sunt împodobite festiv, iar parcul Winter Wonderland devine unul dintre punctele de atracție. De asemenea, fluviul Tamisa oferă posibilitatea unor croaziere din care turiștii pot admira clădirile și luminile capitalei.

Londra este și una dintre destinațiile cunoscute pentru spectacolele de Revelion. Focurile de artificii lansate deasupra Tamisei, în zona London Eye și Big Ben, atrag numeroși spectatori și reprezintă unul dintre cele mai cunoscute evenimente de acest fel din Europa.

Pe locul al doilea se află Parisul, cu 252.800 de căutări înregistrate în perioada analizată. Capitala Franței se pregătește pentru sărbători inclusiv prin revenirea târgului de Crăciun de pe Champs-Élysées, după o absență de zece ani. Evenimentul reunește 200 de expozanți, găzduiți în căsuțe din lemn amplasate între Rond-Point des Champs-Élysées și Place de la Concorde.

În noaptea dintre ani, zona Champs-Élysées și Arcul de Triumf devin puncte centrale ale festivităților, cu numărătoarea inversă și spectacole de lumini care atrag mulțimi de oameni.

Edinburgh ocupă poziția a treia, cu 173.840 de căutări. Centrul istoric al orașului scoțian capătă o atmosferă specifică sărbătorilor, cu târgul tradițional organizat în East Princes Street Gardens, atracții de bâlci și vitrine decorate festiv.

Orașul este cunoscut și pentru Hogmanay, sărbătoarea scoțiană dedicată Anului Nou. Programul include concerte, petreceri stradale, procesiuni cu torțe și focuri de artificii deasupra Castelului Edinburgh. Evenimentul este considerat unul dintre cele mai renumite momente de Revelion din Europa, iar festivitățile sunt însoțite de interpretări ale tradiționalului cântec Auld Lang Syne, asociat cu poetul Robert Burns.

Viena se situează pe locul al patrulea, cu 158.270 de căutări. Capitala Austriei atrage turiști prin târgurile sale tradiționale de Crăciun, inclusiv cel organizat în Rathausplatz, celebra piață din fața primăriei. Programul festiv este completat de concerte de muzică clasică în clădiri istorice și de Silvesterpfad, tradiția de Revelion care presupune organizarea mai multor evenimente conectate în diferite zone ale orașului.

Strasbourg ocupă locul al cincilea, cu 140.560 de căutări. Orașul francez găzduiește cel mai vechi târg de Crăciun din Franța, organizat pentru prima dată în 1570. Vizitatorii pot explora opt piețe de Crăciun răspândite în centrul istoric, printre care și Christkindelsmärik. Unul dintre principalele puncte de atracție este bradul din Place Kléber, care are aproximativ 30 de metri înălțime.

Amsterdam se află pe locul al șaselea, cu 139.630 de căutări. În 2026, Festivalul Luminilor marchează 15 ani de la lansare, iar instalațiile artistice amplasate de-a lungul canalelor pot fi admirate atât pe jos, cât și din ambarcațiuni special destinate vizitatorilor. Atmosfera de sărbătoare este completată de târgurile de Crăciun din piața publică Museumplein și de patinoarul amenajat lângă Rijksmuseum, muzeul dedicat artei și istoriei olandeze.

Roma ocupă locul al șaptelea, cu 126.750 de căutări. Turiștii pot încerca deserturile tradiționale italiene panettone și pandoro, consumate în mod obișnuit în perioada Crăciunului, și pot vizita târgul organizat în Piazza Navona. O altă atracție recomandată este expoziția de scene ale Nașterii Domnului din Piața Sfântul Petru, la Vatican.

Praga se situează pe poziția a opta, cu 113.050 de căutări. Printre experiențele recomandate se numără urcarea în turnul Primăriei Vechi, de unde turiștii pot admira panorama acoperișurilor orașului, târgul de Crăciun și bradul iluminat din piață.

Budapesta ocupă locul al nouălea, cu 110.510 căutări. După o plimbare prin târgul de Crăciun organizat la Bazilica Sfântul Ștefan, vizitatorii pot ajunge la Băile Termale Széchenyi, unde se pot relaxa și se pot proteja de frigul specific sezonului.

Ultima poziție din clasamentul primelor zece destinații este ocupată de Dublin, cu 105.620 de căutări. Capitala Irlandei este cunoscută pentru instalațiile luminoase tradiționale de pe Grafton Street și concertele de colinde organizate la Catedrala Sfântul Patrick.

Dincolo de marile orașe și târgurile de Crăciun, luna decembrie oferă și posibilitatea unor călătorii în regiuni cu peisaje spectaculoase, experiențe în aer liber și evenimente culturale, notează Euronews.

Laponia suedeză este una dintre destinațiile potrivite pentru cei care își doresc o experiență autentică de iarnă. Pădurile acoperite de zăpadă, lacurile înghețate și nopțile polare creează un decor specific acestei regiuni în luna decembrie.

În apropiere de Kiruna, localitatea Jukkasjärvi găzduiește celebrul Icehotel, ale cărui camere sezoniere realizate din gheață se deschid pe 11 decembrie 2026. Hotelul a fost fondat în 1989 și este reconstruit în fiecare iarnă folosind blocuri de gheață pură recoltate din râul Torne, aflat în apropiere.

Regiunea oferă și posibilitatea practicării unor activități specifice sezonului rece, precum plimbările cu sănii trase de câini husky, excursiile cu snowmobilul și explorarea peisajelor înzăpezite.

Un alt motiv pentru care Laponia suedeză atrage turiști în decembrie este posibilitatea observării Aurorei Boreale. Nopțile polare sunt printre cele mai lungi și mai întunecate din an, ceea ce creează condiții favorabile pentru admirarea fenomenului luminos.

Pentru turiștii care vor să evite frigul și cerul înnorat din multe regiuni europene, insula portugheză Madeira reprezintă o alternativă potrivită. Destinația oferă o vreme mai blândă în comparație cu mare parte din Europa continentală și se află la o distanță relativ mică de aceasta.

În luna decembrie, capitala Funchal intră în atmosfera sărbătorilor, străzile și zona de promenadă de pe malul apei fiind decorate și iluminate. Insula organizează numeroase evenimente festive pe parcursul lunii, programul continuând până la începutul noului an.

Principalul spectacol are loc pe 31 decembrie, când focurile de artificii luminează golful Funchal. Evenimentul este unul dintre cele mai cunoscute spectacole de Revelion din Europa și atrage numeroși vizitatori.

Pe lângă târgurile de Crăciun, mai multe orașe europene organizează festivaluri și evenimente speciale, care pot transforma o vacanță de iarnă într-o experiență culturală.

Festivalul anual al Luminilor din Amsterdam transformă canalele orașului într-o galerie de artă în aer liber. Instalațiile luminoase sunt amplasate în diferite zone și pot fi admirate atât printr-o plimbare de-a lungul canalelor, cât și prin intermediul excursiilor organizate cu barca.

Evenimentul a început pe 26 noiembrie 2026 și continuă până pe 17 ianuarie 2027, oferind turiștilor posibilitatea de a-l vizita inclusiv după încheierea aglomerației specifice Crăciunului.

Ediția din acest an marchează 15 ani de la lansarea festivalului, iar instalațiile artistice completează atmosfera festivă creată de târgurile de Crăciun din Museumplein și patinoarul amenajat lângă Rijksmuseum.

În perioada 11-13 decembrie, Geneva organizează Fête de l’Escalade, un eveniment de trei zile dedicat unuia dintre cele mai importante episoade din istoria orașului.

Sărbătoarea comemorează apărarea Genevei împotriva unei tentative de atac organizate de trupele ducelui de Savoia în 1602.

Centrul istoric devine principalul loc de desfășurare a festivităților, care includ demonstrații istorice, procesiuni cu felinare, muzică, parade în costume de epocă și preparate tradiționale. Duminica este organizată o paradă de amploare.

Unul dintre simbolurile evenimentului este reprezentat de cazanele din ciocolată, care sunt sparte și împărțite între participanți, în cadrul unei tradiții specifice sărbătorii.

Parcul de distracții Tivoli Gardens din Copenhaga intră în atmosfera sărbătorilor încă din noiembrie. În perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027, parcul primește un decor special de Crăciun, cu copaci iluminați, ornamente festive, standuri cu preparate de sezon și numeroase atracții.

Este o destinație potrivită atât pentru familiile cu copii, cât și pentru turiștii care vor să combine vizitarea capitalei daneze cu experiențele specifice sărbătorilor de iarnă.

Târgurile de Crăciun rămân printre principalele motive pentru care turiștii aleg să călătorească în Europa în luna decembrie. De la piețele istorice din Franța și Germania până la târgurile organizate în orașele medievale din Europa Centrală și de Est, oferta include produse artizanale, decorațiuni, preparate tradiționale și băuturi calde.

Orașul francez își revendică statutul de capitală a Crăciunului și organizează târgul încă din 1570. Ediția din 2026 se desfășoară între 27 noiembrie și 24 decembrie.

Centrul istoric este decorat cu numeroase căsuțe din lemn, unde vizitatorii pot cumpăra ornamente, cadouri și preparate tradiționale alsaciene. Bradul uriaș din Place Kléber este una dintre principalele atracții și un punct de neratat pentru cei care ajung în oraș.

Strasbourg oferă, în total, opt târguri răspândite în centrul istoric, inclusiv Christkindelsmärik, considerat cel mai vechi târg de Crăciun din Franța.

Striezelmarkt din Dresda datează din 1434 și este unul dintre cele mai vechi târguri de Crăciun din Germania. Cea de-a 592-a ediție are loc în perioada 25 noiembrie – 24 decembrie 2026.

Evenimentul este cunoscut în special pentru obiectele artizanale tradiționale, decorațiunile din lemn și Stollen, o pâine dulce bogată în fructe, considerată o specialitate festivă a regiunii.

Târgurile de Crăciun din Praga sunt deschise în perioada 28 noiembrie 2026 – 6 ianuarie 2027, ceea ce permite vizitarea lor inclusiv după încheierea sărbătorilor de Crăciun.

Piața Orașului Vechi oferă un decor spectaculos, în care arhitectura gotică și barocă încadrează căsuțele comercianților și bradul de mari dimensiuni. Un alt târg care merită vizitat este cel din Piața Wenceslas.

O experiență recomandată este urcarea în turnul Primăriei Vechi, de unde se poate admira panorama pieței, a târgului și a acoperișurilor orașului.

În capitala Estoniei, târgul de Crăciun se desfășoară între 20 noiembrie 2026 și 6 ianuarie 2027, în Piața Medievală a Primăriei.

Căsuțele din lemn sunt amplasate sub turnurile și clădirile în culori pastelate ale centrului vechi. În mijlocul pieței se află un brad de Crăciun de mari dimensiuni, în jurul căruia sunt organizate standuri cu obiecte artizanale estoniene, decorațiuni și produse locale.

Vizitatorii pot încerca preparate calde specifice sezonului rece, turtă dulce și glögi, varianta locală a vinului fiert condimentat.

Pentru cei care vor să transforme deplasarea într-o parte importantă a vacanței, Europa oferă mai multe călătorii feroviare tematice. Acestea includ trenuri de noapte către Laponia, excursii cu trenuri cu cremalieră în Alpii elvețieni și experiențe de lux inspirate de tradiția Orient Express.

Trenul Santa Claus Express transportă pasagerii din Helsinki sau Turku către nordul Finlandei, în direcția Laponiei. Călătoria se desfășoară pe timpul nopții, traversând păduri, lacuri înghețate și peisaje acoperite de zăpadă, până în apropierea Cercului Polar Arctic.

Pe traseu există și posibilitatea observării Aurorei Boreale.

Destinația este Rovaniemi, oraș cunoscut oficial drept locul de origine al lui Moș Crăciun și situat chiar pe Cercul Polar Arctic. Prima oprire recomandată este Satul lui Moș Crăciun, unde vizitatorii îl pot întâlni pe acesta și pot intra în oficiul poștal Santa Claus Main Post Office pentru a trimite scrisori și cărți poștale care primesc o ștampilă specială a Cercului Polar Arctic.

Trenul de noapte are două niveluri și pune la dispoziția călătorilor vagoane cu locuri pe scaune și cabine de dormit. Există inclusiv variante deluxe, dotate cu băi și dușuri private. De asemenea, garnitura dispune de un vagon-restaurant unde sunt servite micul dejun, mesele principale și gustările.

O altă experiență festivă pornește din Montreux, de unde un tren cu cremalieră urcă timp de aproximativ 55 de minute până la Rochers-de-Naye, la o altitudine de peste 2.000 de metri.

Pe parcursul călătoriei, pasagerii pot admira priveliștile asupra lacului Geneva și Alpilor elvețieni. La capătul traseului se află Casa lui Moș Crăciun, unde copiii îl pot întâlni pe acesta și pot face fotografii.

Cursele speciale sunt organizate în anumite zile, în perioada 20 noiembrie – 24 decembrie 2026. Biletele combinate includ călătoria dus-întors și accesul la Casa lui Moș Crăciun.

La Dolce Vita Orient Express, ruta festivă Jingle Route

Pentru turiștii care caută o experiență de lux, La Dolce Vita Orient Express organizează o călătorie de trei zile și două nopți, cu plecare din Roma pe 19 decembrie 2026.

Traseul include Veneția și Florența, iar experiența este completată de activități speciale. În Veneția, pasagerii beneficiază de un transfer privat cu barca prin canalele orașului până la hotelul Orient Express Venezia, unde sunt organizate o cină și un program cu muzică live.

În ziua următoare, turiștii au la dispoziție o după-amiază pentru a explora Florența. Ulterior, aceștia revin în tren pentru cină și divertisment, urmând ca garnitura să ajungă înapoi la Roma în dimineața următoare.

Prețurile pentru această experiență încep de la 6.560 de euro de persoană.

Orașele europene pregătesc evenimente de amploare pentru noaptea dintre 31 decembrie 2026 și 1 ianuarie 2027. Focurile de artificii, petrecerile stradale, concertele și tradițiile locale transformă mai multe capitale în destinații căutate pentru trecerea dintre ani.

Londra organizează unul dintre cele mai cunoscute spectacole de artificii din Europa. Evenimentul are loc deasupra Tamisei, în zona London Eye și Big Ben, și atrage numeroși turiști și localnici.

Paris concentrează festivitățile în zona Champs-Élysées și a Arcului de Triumf. Aici au loc numărătoarea inversă și spectacolele de lumini care marchează începutul noului an.

Madrid are o tradiție aparte pentru noaptea de Revelion. Oamenii se adună în Puerta del Sol și mănâncă 12 boabe de strugure la miezul nopții, câte una pentru fiecare bătaie a ceasului. Momentul este însoțit de urale, obiecte care produc zgomot și toasturi cu cava, vinul spumant tradițional spaniol.

Edinburgh organizează Hogmanay, unul dintre cele mai cunoscute evenimente de Revelion din Europa. Programul cuprinde petreceri stradale și concerte, iar festivitățile culmină cu focuri de artificii deasupra castelului. Un alt moment tradițional îl reprezintă interpretarea cântecului Auld Lang Syne, asociat cu poetul scoțian Robert Burns.

Luna decembrie poate fi și un moment potrivit pentru planificarea călătoriilor din anul următor. Mai multe rapoarte din industria turismului indică o creștere a interesului pentru orașe europene mai mici, insule mai puțin cunoscute și țări care pot reprezenta alternative la destinațiile consacrate.

Italia rămâne una dintre cele mai populare țări pentru turiști, însă cei care vor să descopere o latură mai autentică a acesteia pot lua în calcul Perugia. Orașul este cunoscut pentru străzile medievale, gastronomia locală și festivalurile anuale dedicate jazzului și ciocolatei.

O altă variantă este Pescara, situată pe coasta Mării Adriatice.

Printre destinațiile europene care ar putea atrage mai mulți turiști în 2027 se numără și Reims, în Franța, Bratislava, în Slovacia, Šibenik, în Croația, León, în Spania, precum și orașele de coastă suedeze Skanör și Falsterbo.

Albania este, de asemenea, o țară despre care se estimează că va continua să câștige popularitate în rândul călătorilor.

La nivel internațional, interesul pentru China ar putea crește pe fondul extinderii accesului fără viză pentru vizitatorii străini, ceea ce facilitează organizarea călătoriilor. În Indonezia, turiștii ar putea acorda mai multă atenție destinațiilor din afara insulei Bali, precum Parcul Național Komodo, Lombok și Raja Ampat.

Un alt eveniment important pentru anul viitor este eclipsa totală de Soare din 2 august 2027. Fenomenul va putea fi observat din sudul Spaniei și nordul Africii. Printre orașele spaniole bine poziționate pentru turiștii care vor să urmărească eclipsa se numără Cádiz, Málaga și Marbella. Deoarece zonele potrivite pentru observarea fenomenului ar putea atrage numeroși vizitatori, rezervarea din timp a cazării este recomandată.

Totodată, se estimează că vor câștiga teren vacanțele mai lente și mai puțin aglomerate, cu sejururi mai lungi, retreaturi dedicate stării de bine și destinații în care turiștii se pot retrage departe de mulțimi. Compararea din timp a ofertelor pentru zboruri și cazare poate ajuta la pregătirea acestor călătorii.

Potrivit cercetării TUI Musement, următoarele zece orașe au cumulat cele mai multe căutări Google pentru vacanțele de Crăciun și Anul Nou, în perioada noiembrie 2025 – octombrie 2026: