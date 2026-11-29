Greutatea corporală nu depinde doar de alimentație și de nivelul de activitate fizică. Genele moștenite, durata somnului, modificările hormonale apărute după slăbire, anumite tratamente și chiar politicile publice privind produsele alimentare pot influența riscul de obezitate. Cercetările arată că persoanele care dorm prea puțin tind să consume mai multe calorii, iar cele care slăbesc se pot confrunta ulterior cu o senzație mai puternică de foame.

În același timp, medicamentele pe bază de semaglutidă pot reduce riscul unor probleme cardiovasculare grave, dar întreruperea tratamentului poate fi urmată de recâștigarea unei părți importante din kilogramele pierdute.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) descrie obezitatea drept o boală cronică, influențată de interacțiunea dintre biologie și condițiile în care trăiesc oamenii. În cartea sa recentă, Obesity: Life Beyond the GLP-1 Injection, autorul analizează factorii care determină greutatea corporală și implicațiile acestora pentru tratamentul și prevenirea obezității.

Cele cinci direcții de cercetare prezentate în volum arată că greutatea unei persoane este influențată de mai mulți factori, iar alegerile alimentare nu pot fi explicate întotdeauna doar prin voință. De exemplu, ceea ce mănâncă o persoană atunci când este obosită și înfometată poate depinde de magazinele sau restaurantele disponibile pe drumul spre casă, dar și de posibilitățile financiare. Atât apetitul, cât și accesul la alimente influențează deciziile alimentare, susține Independent.

Unul dintre aspectele care pot face dificilă menținerea greutății după o dietă este creșterea senzației de foame. Un studiu realizat pe adulți care au slăbit urmând o dietă foarte săracă în calorii a arătat că aceștia continuau să resimtă o senzație mai puternică de foame chiar și la un an după încheierea regimului, comparativ cu perioada de dinaintea dietei.

Cercetătorii au observat și că nivelurile de leptină, un hormon care transmite creierului informații despre cantitatea de energie stocată în organism, rămâneau mai scăzute decât înainte de începerea procesului de slăbire.

Un alt aspect important este legat de consumul energetic. Un corp mai ușor are nevoie de mai puțină energie pentru a se menține și pentru a se deplasa. Totuși, o analiză a mai multor studii a arătat că, în unele situații, consumul de energie poate scădea chiar mai mult decât ar fi de așteptat în raport cu noua greutate corporală.

Această reducere suplimentară a consumului energetic a fost, în general, mai mică în studiile realizate după metode mai riguroase și ar putea dispărea odată ce greutatea se stabilizează.

Prin urmare, unele persoane ajung să se confrunte cu o senzație mai intensă de foame exact în perioada în care organismul lor are nevoie de mai puține calorii. Acest mecanism explică de ce menținerea kilogramelor pierdute poate fi dificilă, chiar și atunci când persoana continuă să depună eforturi conștiente pentru a-și controla greutatea.

Diferențele de greutate dintre oameni sunt influențate, într-o anumită măsură, și de genele moștenite. În situații rare, o modificare apărută la nivelul unei singure gene poate provoca obezitate severă încă din copilăria timpurie.

În cele mai multe cazuri, însă, sunt implicate numeroase diferențe genetice, fiecare având o contribuție redusă. Studiile asupra ambelor tipuri de situații indică implicarea zonelor creierului responsabile de reglarea apetitului. Acest lucru ajută la explicarea diferențelor dintre persoane în ceea ce privește senzația de sațietate. Unele persoane se pot simți sătule mai repede decât altele, chiar dacă au consumat cantități similare de alimente.

O cercetare realizată în Norvegia a analizat legătura dintre predispoziția genetică și evoluția indicelui de masă corporală (IMC), un indicator care raportează greutatea la înălțime.

Cercetătorii au folosit informații ADN pentru a împărți participanții în grupuri, în funcție de predispoziția moștenită de a avea un indice de masă corporală mai ridicat.

Pe parcursul mai multor decenii, media IMC a crescut în toate grupurile analizate. Majorarea a fost însă mai pronunțată în rândul persoanelor cu cea mai puternică predispoziție genetică pentru o greutate corporală mai mare.

Creșterea observată în toate grupurile sugerează că schimbările condițiilor de viață au contribuit la evoluția greutății corporale la nivelul populației. În același timp, diferențele dintre grupuri arată că aceleași schimbări pot avea efecte diferite asupra oamenilor, în funcție de predispoziția lor genetică.

Durata somnului reprezintă un alt factor important în controlul greutății. O analiză a mai multor experimente a constatat că oamenii tind să mănânce mai mult atunci când perioada de somn este redusă.

În schimb, dovezile potrivit cărora privarea de somn ar modifica numărul de calorii arse de organism au fost mult mai puține.

Cercetătorii au analizat ulterior ce se întâmplă atunci când persoanele care dorm în mod obișnuit mai puțin de șase ore și jumătate pe noapte își măresc durata somnului.

Un studiu desfășurat pe parcursul a două săptămâni a inclus 80 de adulți supraponderali. Participanții au fost împărțiți în două grupuri. Primul grup a primit recomandări personalizate în funcție de obiceiurile de somn, în timp ce al doilea grup și-a păstrat rutina obișnuită.

Persoanele care au primit recomandări au dormit, în medie, cu aproximativ o oră mai mult. În același timp, au consumat cu aproximativ 270 de calorii mai puțin pe zi comparativ cu participanții care nu și-au schimbat programul de somn.

Un detaliu important este că ambele grupuri au avut libertatea de a alege ce alimente consumă și în ce cantități.

Cu toate acestea, cercetătorii nu au stabilit dacă diferența de aport caloric se menține pe termen lung. De asemenea, respectarea unui program regulat de somn poate fi dificilă pentru persoanele care lucrează în ture de noapte sau care au grijă de o altă persoană.

Semaglutida, un medicament care imită acțiunea hormonului GLP-1, reprezintă o altă direcție importantă în cercetarea obezității și a riscurilor asociate acesteia.

Hormonul GLP-1 contribuie la reglarea apetitului, iar semaglutida poate ajuta persoanele care urmează tratamentul să se simtă sătule mai repede și să resimtă mai puțin senzația de foame.

Un studiu amplu a analizat efectele medicamentului asupra adulților care aveau deja probleme cardiovasculare sau de circulație, precum și suprapondere ori obezitate. Niciunul dintre participanți nu suferea de diabet.

Cercetătorii au comparat rezultatele obținute în cazul persoanelor care au primit semaglutidă cu cele ale unui grup care a primit placebo, adică o injecție fără substanță activă.

Pe parcursul unei perioade medii de urmărire de puțin peste trei ani, rezultatele au indicat diferențe în ceea ce privește evenimentele cardiovasculare grave.

În grupul care a primit semaglutidă, 65 din 1.000 de persoane au murit din cauze cardiovasculare sau au suferit un infarct ori un accident vascular cerebral non-fatal;

În grupul care a primit placebo, numărul a fost de 80 de persoane din 1.000.

Prin urmare, rezultatele studiului au indicat un risc mai redus de evenimente cardiovasculare grave în rândul participanților tratați cu semaglutidă.

Tratamentul a fost însă asociat și cu efecte secundare care au determinat unii participanți să renunțe la administrarea medicamentului. Aproximativ 17 din 100 de persoane care au primit semaglutidă au întrerupt tratamentul din cauza efectelor adverse, comparativ cu opt din 100 de persoane din grupul placebo.

O altă cercetare a urmărit evoluția greutății corporale timp de un an după întreruperea tratamentului cu semaglutidă și a sprijinului acordat pentru schimbarea stilului de viață.

Rezultatele au arătat că participanții au recâștigat, în medie, aproximativ două treimi din greutatea pe care o pierduseră.

Aceste constatări indică faptul că persoanele care întrerup administrarea medicamentului ar putea avea în continuare nevoie de sprijin pentru gestionarea greutății corporale.

Nu doar particularitățile biologice și comportamentul individual influențează greutatea corporală. Tipurile de alimente disponibile și politicile publice care reglementează producția și comercializarea acestora pot avea, de asemenea, un rol important.

Un studiu realizat într-un spital a comparat efectele a două tipuri de alimentație asupra unui grup de 20 de adulți. Participanții au urmat timp de două săptămâni o dietă bogată în alimente ultraprocesate și alte două săptămâni o dietă bazată pe alimente neprocesate.

Aceștia au avut libertatea de a mânca atât cât au dorit, fără să existe limite impuse asupra porțiilor.

Rezultatele au arătat că, în perioada în care au consumat alimente ultraprocesate, participanții au ingerat cu aproximativ 500 de calorii mai mult pe zi. De asemenea, au mâncat mai repede decât atunci când au urmat dieta bazată pe alimente neprocesate.

Viteza cu care sunt consumate alimentele reprezintă una dintre explicațiile posibile pentru diferența observată. Studiul arată că tipul de produse disponibile poate influența semnificativ cantitatea de mâncare consumată, chiar și atunci când oamenii își stabilesc singuri porțiile.

Un alt exemplu vine din Marea Britanie, unde taxa aplicată băuturilor răcoritoare cu zahăr a oferit producătorilor un stimulent financiar pentru modificarea rețetelor. Companiile puteau reduce sau evita plata taxei dacă diminuau cantitatea de zahăr din produsele comercializate.

O analiză a măsurătorilor efectuate în școlile din Anglia a identificat o schimbare în evoluția obezității în rândul fetelor cu vârste de 10 și 11 ani, după introducerea taxei.

Potrivit cercetării, au fost înregistrate aproximativ 16 cazuri de obezitate mai puțin la fiecare 1.000 de fete din această categorie de vârstă, comparativ cu numărul care ar fi fost estimat dacă tendințele anterioare ar fi continuat.

În schimb, cercetătorii nu au identificat o reducere generală a obezității în cazul băieților de aceeași vârstă sau al copiilor cu vârste între patru și cinci ani.

Autorii analizei au precizat însă că și alte schimbări produse în aceeași perioadă ar fi putut contribui la rezultatele observate.

Cercetările prezentate arată că obezitatea este influențată de o combinație de factori genetici, biologici, comportamentali și sociali. Din acest motiv, gestionarea greutății corporale nu poate fi redusă exclusiv la deciziile individuale privind alimentația.

Persoanele care trăiesc cu obezitate au nevoie de acces la tratamente eficiente și de sprijin pe termen lung. În același timp, autoritățile pot contribui la prevenirea bolii prin modificarea modului în care alimentele sunt produse și promovate.

Un alt obiectiv important este ca produsele nutritive să devină mai accesibile ca preț în magazinele în care oamenii își fac deja cumpărăturile.