Ministerul Muncii și Pensiilor din Marea Britanie a confirmat sâmbătă că problemele care au afectat mai multe servicii online au fost provocate de un atac cibernetic deliberat. Autoritățile britanice investighează o tentativă de acces neautorizat la sistemele instituției. Ministerul precizează că plata pensiilor și a prestațiilor sociale nu a fost afectată și că datele personale nu au fost compromise.

Ministerul Muncii și Pensiilor din Regatul Unit a anunțat sâmbătă, 28 noiembrie, că întreruperea unor servicii online a fost provocată de un atac informatic deliberat, potrivit agenției France Presse.

Un purtător de cuvânt al instituției a precizat că incidentul a implicat o tentativă de obținere a accesului neautorizat la sistemele informatice ale ministerului.

Autoritățile au declanșat o investigație pentru a stabili circumstanțele atacului și modul în care acesta a afectat funcționarea serviciilor.

Potrivit reprezentantului instituției, echipa specializată în securitate informatică lucrează în continuare la identificarea cauzelor incidentului.

Ancheta se desfășoară în colaborare cu Centrul Național de Securitate Cibernetică din Marea Britanie și cu structura guvernamentală de coordonare a activităților de securitate cibernetică.

Deși o parte dintre serviciile online ale ministerului erau în continuare indisponibile sâmbătă, autoritățile britanice au transmis că plățile către beneficiari se desfășoară în continuare.

Instituția a precizat că incidentul nu afectează plata pensiilor și a prestațiilor sociale.

De asemenea, potrivit informațiilor comunicate de minister, nu au fost compromise date personale.

Autoritățile continuă verificările pentru a determina amploarea atacului și pentru a restabili funcționarea serviciilor afectate.

Ministerul nu a precizat când vor redeveni disponibile toate platformele online și nici cine s-ar putea afla în spatele tentativei de acces neautorizat.

Incidentul survine într-o perioadă în care autoritățile britanice au emis avertismente privind intensificarea amenințărilor la adresa unor companii și organizații.

În cursul acestei săptămâni, MI5, serviciul britanic de informații interne, și Ministerul Apărării au avertizat furnizorii britanici care sprijină Ucraina în legătură cu creșterea numărului tentativelor de sabotaj atribuite Rusiei.

Autoritățile le-au transmis companiilor recomandări pentru reducerea expunerii la astfel de riscuri, identificarea activităților ostile de recunoaștere și limitarea efectelor eventualelor atacuri.

Nu a fost stabilită însă vreo legătură între aceste avertismente și atacul asupra Ministerului Muncii și Pensiilor.

Marea Britanie s-a confruntat și anterior cu incidente informatice importante, care au afectat activitatea unor companii și infrastructuri.

În august 2026, un atac cibernetic a vizat trei aeroporturi britanice aparținând Manchester Airports Group.

Incidentul a dus la furtul datelor personale a aproximativ 8,7 milioane de clienți.

În 2025, un alt atac informatic a perturbat grav activitatea producătorului auto Jaguar Land Rover.

Printre companiile afectate de incidente de securitate cibernetică s-au numărat și retailerii Marks & Spencer și Harrods.

La nivel internațional, întreruperile unor sisteme informatice au afectat recent și organizații precum Microsoft și Administrația Federală a Aviației din Statele Unite.

În cazul Ministerului Muncii și Pensiilor din Marea Britanie, investigația este încă în desfășurare, iar autoritățile nu au anunțat până în prezent identitatea celor responsabili pentru atac.