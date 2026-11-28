Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români și transportatorii că, începând cu 1 decembrie 2026, ar putea apărea întârzieri la frontiera dintre Letonia și Rusia. Problemele sunt anticipate după decizia Estoniei de a închide complet punctele de trecere a frontierei cu Federația Rusă. Autoritățile române recomandă planificarea atentă a călătoriilor și reamintesc că deplasările în Rusia trebuie evitate.

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii români și transportatorii care intenționează să se deplaseze spre sau dinspre Federația Rusă.

Potrivit instituției, începând cu 1 decembrie 2026, punctele de trecere a frontierei dintre Estonia și Rusia vor fi închise complet.

Măsura adoptată de autoritățile estoniene ar putea determina redirecționarea unei părți a traficului către punctele de frontieră dintre Letonia și Federația Rusă.

În aceste condiții, MAE avertizează că timpii de așteptare ar putea crește, în special în punctele de trecere Grebņeva și Terehova.

Atenționarea se adresează atât persoanelor care călătoresc individual, cât și transportatorilor care utilizează aceste rute.

Autoritățile române le recomandă celor care intenționează să traverseze frontiera dintre Letonia și Rusia să ia în calcul posibilitatea unor întârzieri.

Închiderea punctelor de frontieră estoniene ar putea determina o creștere a numărului de vehicule care se îndreaptă către cele două puncte de trecere din Letonia.

MAE recomandă cetățenilor români și transportatorilor să își organizeze deplasările ținând cont de eventualele perioade suplimentare de așteptare.

Ministerul nu a comunicat estimări concrete privind durata întârzierilor, acestea urmând să depindă de evoluția traficului la frontieră.

MAE reamintește că persoanele care doresc să traverseze frontiera dintre Letonia și Federația Rusă trebuie să obțină în prealabil o programare.

Procedura de înregistrare rămâne obligatorie și poate fi consultată pe platforma lvrobeza.lv.

Cei care intenționează să utilizeze punctele de trecere Grebņeva sau Terehova trebuie să țină cont atât de această cerință, cât și de posibilele întârzieri generate de închiderea frontierei dintre Estonia și Rusia.

Totodată, Ministerul Afacerilor Externe menține recomandarea adresată cetățenilor români de a evita deplasările în Federația Rusă.

Cetățenii români care se confruntă cu situații dificile sau speciale în timpul călătoriei pot solicita asistență din partea Ambasadei României la Riga.

Reprezentanța diplomatică poate fi contactată prin e-mail, la adresele [email protected] și [email protected].

MAE recomandă consultarea periodică a informațiilor actualizate publicate pe site-ul oficial al ministerului și pe pagina Ambasadei României la Riga.

De asemenea, persoanele care călătoresc în străinătate pot utiliza aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și recomandări privind deplasările internaționale, inclusiv atenționări referitoare la condițiile de călătorie.