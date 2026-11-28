Mii de persoane au ieșit în stradă sâmbătă, 28 noiembrie, în capitala Albaniei, Tirana, pentru a cere demisia premierului Edi Rama. Protestele organizate de Ziua Independenței au degenerat în confruntări cu forțele de ordine, care au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Opt persoane au fost rănite, printre care un polițist și doi jurnaliști.

Capitala Albaniei a fost scena unor confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine, chiar în ziua în care țara sărbătorea 114 ani de la proclamarea independenței.

Mii de albanezi, printre care studenți și susținători ai partidelor de opoziție, s-au adunat în centrul orașului Tirana pentru a cere demisia premierului Edi Rama.

Manifestația a degenerat după ce unii participanți au început să arunce cu pietre și cocktailuri Molotov spre polițiști.

Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru dispersarea mulțimii.

Unii protestatari au încercat să distrugă camerele de supraveghere și să spargă geamurile unor clădiri guvernamentale.

Bulevardul principal al capitalei a fost acoperit de fum în timpul confruntărilor.

Ministerul Sănătății din Albania a anunțat că opt persoane au fost rănite, inclusiv un polițist și doi jurnaliști.

Manifestația face parte dintr-o serie de proteste antiguvernamentale care au început în luna mai, sub numele de „Revoluția Flamingo”.

Inițial, participanții au contestat un proiect de construire a unui hotel de lux într-o rezervație naturală de pe litoralul Albaniei.

Proiectul este asociat cu fiica și ginerele președintelui american Donald Trump și a alimentat acuzații de corupție la adresa autorităților albaneze.

În octombrie, protestele s-au extins, iar manifestanții au început să solicite și îmbunătățirea serviciilor medicale, combaterea corupției și crearea unor oportunități pentru tineri.

Mișcarea nu are un lider oficial și reunește studenți, susținători ai opoziției și cetățeni nemulțumiți de situația țării.

Printre protestatarii de sâmbătă s-au numărat și albanezi care locuiesc în alte state europene.

Arian Lleshi, în vârstă de 33 de ani, a călătorit din Marea Britanie la Tirana special pentru a participa la manifestație.

Acesta a declarat pentru Associated Press că albanezii au suportat prea mult timp problemele economice și sociale, iar emigrarea masivă a afectat legătura oamenilor cu propria țară.

Lleshi a explicat că numeroși cetățeni albanezi sunt răspândiți în Europa și în restul lumii și că unii dintre ei au ajuns să se simtă ca niște persoane fără o țară.

Bărbatul a criticat și partidele care au condus Albania după căderea regimului comunist, în anii 1990.

„Trebuie să facă loc unei noi generații de intelectuali și oameni care au un interes mai mare în viitorul țării”, a afirmat acesta.

O altă participantă, Suzana Gjeta, pensionară din Tirana, a explicat că a ieșit în stradă atât pentru tineri, cât și pentru persoanele în vârstă care se confruntă cu dificultăți financiare.

„Sperăm că acest sistem va dispărea, că Edi Rama va pleca și că această corupție se va sfârși”, a declarat femeia pentru Associated Press.

Înaintea manifestației de Ziua Independenței, poliția albaneză a fost mobilizată pe principalele drumuri de acces în și dinspre Tirana.

Agenții au verificat vehiculele care intrau în capitală, în contextul pregătirilor pentru protest.

La sfârșitul lunii octombrie, guvernul a acordat poliției dreptul de a restricționa temporar adunările în apropierea instituțiilor publice.

Autoritățile au introdus și posibilitatea aplicării unor amenzi protestatarilor surprinși în timp ce jefuiesc sau își ascund identitatea.

După adoptarea acestor măsuri, manifestațiile au atras un număr mai mic de participanți.

Uniunea Europeană, la care Albania dorește să adere, a cerut o anchetă privind folosirea excesivă a forței de către poliție.

Reprezentanții UE au făcut totodată apel la toate părțile implicate să reducă tensiunile.