Lumea wrestlingului este în doliu după moartea luptătorului australian Bronson Reed, una dintre vedetele companiei WWE. Sportivul, al cărui nume real era Jermaine Haley, s-a stins din viață vineri, la vârsta de 38 de ani, la aproape trei săptămâni după ultimul său meci, disputat în Arabia Saudită.

Potrivit informațiilor prezentate de CNN, Bronson Reed a murit în urma unor complicații medicale. Compania WWE nu a oferit detalii suplimentare despre cauza decesului și nici nu a precizat ce probleme medicale au dus la moartea sportivului.

Reprezentanții organizației au transmis un mesaj de condoleanțe, în care au evidențiat atât contribuția lui Reed la WWE, cât și calitățile sale umane. Luptătorul era apreciat de colegi și era cunoscut ca un familist devotat.

Ultima apariție a lui Bronson Reed în ring a avut loc pe 7 noiembrie 2026, la gala Crown Jewel, organizată la Riad, în Arabia Saudită. Atunci, australianul a participat la un meci împotriva lui Oba Femi.

După confruntare, au apărut informații potrivit cărora sportivul ar fi suferit mai multe accidentări grave. Publicația Wrestling Observer a relatat că Reed ar fi avut mai multe coaste rupte și o leziune la rinichi în urma meciului.

La rândul ei, publicația Fightful a scris că problemele medicale l-au împiedicat pe luptător să părăsească Arabia Saudită. În timp ce ceilalți sportivi și angajați ai WWE s-au întors în Statele Unite, Reed a rămas în această țară pentru a primi îngrijiri medicale.

Potrivit publicației, australianul se recupera după o intervenție chirurgicală. Cu toate acestea, WWE nu a confirmat niciodată oficial informațiile privind coastele rupte, leziunea renală sau operația suferită de luptător.

„WWE este profund îndurerată să anunțe că Jermaine Haley, cunoscut și sub numele de Bronson Reed, a încetat din viață astăzi, la vârsta de 38 de ani, în urma unor complicații medicale. Jermaine a fost o personalitate remarcabilă în WWE, dar, mai presus de toate, a fost un om extraordinar, un familist devotat și un coleg îndrăgit. Gândurile și cele mai sincere condoleanțe ale noastre se îndreaptă către întreaga familie a lui Jermaine, inclusiv către soția sa însărcinată, Paige, și fiica lor, precum și către prietenii, colegii și fanii săi”, a transmis World Wrestling Entertainment într-un anunț publicat pe site-ul său.

Bronson Reed s-a născut în Adelaide, Australia, iar numele său real era Jermaine Haley. Cariera sa în WWE a inclus două perioade distincte. Prima s-a desfășurat între 2019 și 2021, iar cea de-a doua a început în 2022 și a continuat până la moartea sa.

De-a lungul carierei, Reed a obținut mai multe rezultate importante. Printre realizările sale se numără câștigarea titlului NXT North American și a Battle Royal-ului memorial André the Giant, una dintre competițiile cunoscute din calendarul WWE.

În ultima perioadă a carierei, australianul făcea parte din gruparea The Vision. Din această echipă mai făceau parte Logan Paul, Austin Theory, Bron Breakker și Maxxine Dupri.

WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. https://t.co/5ttxdSi3kb — WWE (@WWE) November 28, 2026

Moartea lui Bronson Reed reprezintă o nouă pierdere pentru lumea wrestlingului. Australianul este al doilea luptător care a murit în ultimele luni. În septembrie, englezul Benjamin Satterley s-a stins din viață la vârsta de 40 de ani. Circumstanțele în care a murit acesta, precum și cauza decesului, nu au fost făcute publice.