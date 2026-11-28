Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 28 noiembrie, mai multe atenționări Cod galben de ninsori, viscol și intensificări ale vântului, valabile în 16 județe și în municipiul București.

Vremea se va răci accentuat în întreaga țară, iar precipitațiile vor determina depunerea unui strat de zăpadă în mai multe regiuni. Meteorologii avertizează că temperaturile vor coborî sub pragul de îngheț în cea mai mare parte a țării, iar vremea deosebit de rece se va menține până la mijlocul săptămânii viitoare.

Potrivit ANM, în intervalul 28 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora 20:00, România se va confrunta cu ninsori viscolite, intensificări ale vântului, depunerea unui strat de zăpadă și o răcire accentuată a vremii.

În Moldova, ninsorile vor continua până duminică dimineață, 29 noiembrie. Începând de sâmbătă după-amiază, precipitațiile sub formă de ninsoare se vor extinde și în regiunile sudice. Stratul de zăpadă va avea, în general, grosimi cuprinse între 5 și 15 centimetri, iar izolat va depăși 25 de centimetri.

Vântul va avea intensificări în regiunile sud-estice și sudice, precum și în zona Carpaților de Curbură. Rafalele vor atinge, în general, viteze de 50-70 km/h. Temporar, vântul va fi asociat cu ninsoare, va viscoli zăpada și va determina scăderea vizibilității.

ANM a emis mai multe atenționări Cod galben, cu intervale de valabilitate diferite, pentru zonele afectate de intensificările vântului și de ninsorile viscolite.

Prima avertizare este valabilă de sâmbătă, 28 noiembrie, ora 10:00, până duminică, 29 noiembrie, ora 10:00. Aceasta vizează sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei, unde vântul va avea rafale de 50-70 km/h.

În primele ore ale intervalului, intensificările vântului vor afecta în special județele Vrancea, Galați și Brăila. Ulterior, după orele amiezii, fenomenele se vor manifesta în județele Giurgiu, Călărași, Ilfov și local în Ialomița și Constanța, precum și în municipiul București.

În aceste zone, vântul va fi asociat temporar cu ninsoare, cantitățile de precipitații urmând să ajungă la 5-10 litri/mp. Va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea local sub 100 de metri. Stratul de zăpadă se va depune neuniform și va avea, în general, grosimi de 5-10 centimetri.

O a doua atenționare Cod galben va intra în vigoare sâmbătă, 28 noiembrie, la ora 13:00, și va fi valabilă până duminică, 29 noiembrie, la ora 10:00. Sunt vizate județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman.

În aceste județe va ninge consistent, iar stratul de zăpadă va ajunge la 15-20 de centimetri. Izolat, grosimea acestuia va depăși 25 de centimetri, echivalentul unor cantități de apă de 20-35 de litri/mp.

În județele Olt și Teleorman, vântul se va intensifica temporar, cu rafale de 55-60 km/h. Ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

O a treia atenționare Cod galben va fi valabilă duminică, 29 noiembrie, între orele 10:00 și 20:00, pentru sudul Moldovei, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei.

În aceste regiuni, vântul va continua să prezinte intensificări, cu rafale de 50-70 km/h. Acesta va viscoli zăpada deja depusă și va determina reducerea vizibilității.

Capitala se va confrunta cu o perioadă de vreme deosebit de rece și mohorâtă, cu precipitații mixte și ninsoare.

Potrivit prognozei speciale emise de ANM pentru municipiul București, în intervalul 28 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora 8:00, temperaturile vor scădea față de perioada precedentă.

Temporar, mai ales în prima parte a zilei de sâmbătă, vor fi precipitații, cu cantități de apă de 3-6 litri/mp. La început, acestea vor fi mixte, sub formă de ploaie, urmând ca din orele amiezii să se transforme în principal în ninsoare.

În Capitală se va depune un strat de zăpadă cu grosimi variabile, în medie de 2-4 centimetri.

Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50-60 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura aerului va continua să scadă, de la aproximativ un grad la începutul intervalului până la valori de circa -3 grade în timpul nopții.

Duminică, 29 noiembrie, între orele 8:00 și 20:00, vremea va rămâne deosebit de rece pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, iar vântul va continua să se intensifice, cu rafale de 50-55 km/h. Temperatura maximă va fi cuprinsă între -2 și -1 grad.

Pentru București, informarea meteorologică privind ninsorile viscolite, depunerea stratului de zăpadă, intensificările vântului și răcirea accentuată a vremii este valabilă în perioada 28 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora 20:00. În același interval este în vigoare și o atenționare Cod galben pentru intensificări ale vântului și viscol.

Pe lângă ninsori și viscol, România va traversa un episod de răcire accentuată, care va determina apariția temperaturilor negative în cea mai mare parte a țării.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, 28 spre 29 noiembrie, temperaturile minime vor coborî sub zero grade în aproape toate regiunile. Cele mai scăzute valori, de aproximativ -12 grade, sunt prognozate în estul Transilvaniei.

Duminică, maximele termice se vor menține negative în estul, sudul și centrul țării. Cele mai mici valori, de aproximativ -6 grade, vor fi înregistrate în nordul Moldovei și în zonele depresionare.

Vremea deosebit de rece se va menține până la mijlocul săptămânii viitoare, potrivit prognozei meteorologilor.

Diminețile și nopțile vor fi geroase în nordul, centrul și estul țării, precum și local în regiunile sudice. Temperaturile minime vor ajunge, în general, la valori cuprinse între -16 și -14 grade.

Nici temperaturile din timpul zilei nu vor indica o încălzire semnificativă. Maximele vor fi negative în cea mai mare parte a țării și se vor încadra, în general, între -6 și 4 grade.