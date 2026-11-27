Gigi Becali și-a reevaluat poziția față de Călin Georgescu, după discursul susținut de acesta la ieșirea din Arestul Central. Omul de afaceri consideră că fostul candidat la alegerile prezidențiale și-a schimbat radical discursul. Cu toate acestea, Becali rămâne sceptic în privința revenirii sale în politică. El a vorbit și despre George Simion, dar și despre viitorul electoratului lui Georgescu.

Gigi Becali consideră că mesajul transmis de Călin Georgescu după ieșirea din arest diferă semnificativ de declarațiile sale anterioare. Într-o intervenție la România TV, omul de afaceri a explicat motivele pentru care și-a reconsiderat poziția. Acesta a analizat inclusiv referințele religioase folosite de fostul candidat la prezidențiale.

„Deci ăsta este un alt Georgescu. Nu mai este Georgescu de acum un an”, a declarat Becali.

Omul de afaceri a explicat că anumite referințe istorice și religioase din discursurile anterioare ale lui Georgescu l-au determinat să se distanțeze. De această dată, a apreciat trimiterile la Hristos și la Sfânta Treime. Becali a remarcat și utilizarea unor formulări inspirate din Psalmi.

„Eu prima dată l-am susținut pe Georgescu, m-am uitat pe internet și am văzut tâmpeniile”, a afirmat el.

În pofida schimbării pe care susține că a identificat-o, Becali nu consideră probabilă revenirea fostului candidat în competiția politică.

„Nu mai este ăla, Georgescu. Georgescu e acum la 180 de grade schimbat. Eu nu cred că va avea viitor politic, pentru că nu îl vor lăsa.”

Omul de afaceri a respins interpretările potrivit cărora Călin Georgescu ar încerca să se prezinte într-o ipostază mesianică. În opinia sa, utilizarea citatelor biblice nu presupune identificarea celui care le rostește cu divinitatea. Becali a susținut că mesajul trebuie analizat prin raportare la semnificația pasajelor religioase invocate.

„El vrea să spună, nu că el e Hristos”, a intervenit Becali.

Acesta a fost întrebat dacă referirea la un conducător care vine „să slujească, nu să fie slujit” constituie o blasfemie.

„Nu e nicio blasfemie, este o raportare la Scriptură”, a răspuns omul de afaceri.

Gigi Becali a criticat însă pasajul referitor la iertare și la „dreptatea desăvârșită a lui Dumnezeu”. Acesta consideră că formulările utilizate de Georgescu în acea parte a discursului exprimă o dorință de răzbunare.

„Dar el aici greșește, aici se vede mânia lui, adică se vede răutatea lui. […] Adică, cu alte cuvinte, cere răzbunarea”, a declarat Becali.

Omul de afaceri a făcut astfel distincția între utilizarea referințelor biblice și mesajul transmis persoanelor considerate adversari de către Georgescu.

Discuția a vizat și identitatea persoanelor cărora Călin Georgescu le-ar fi reproșat o presupusă trădare. Becali a respins ipoteza potrivit căreia mesajul fostului candidat la prezidențiale l-ar fi vizat pe liderul AUR, George Simion.

„Nu se poate raporta la Simion. De ce? Pentru că Simion nu l-a trădat”, a susținut el.

În interpretarea lui Becali, mesajul ar putea viza persoane care au vorbit sau au dat declarații despre Georgescu. Omul de afaceri nu a furnizat însă informații care să permită identificarea acestora. Nici fostul candidat nu a precizat, în discursul susținut după ieșirea din arest, cui îi erau adresate acuzațiile.

Gigi Becali consideră că absența unei noi candidaturi a lui Georgescu nu ar determina automat dispariția electoratului acestuia. Omul de afaceri a prezentat mai multe scenarii privind valorificarea politică a susținerii de care beneficiază fostul candidat.

Potrivit acestuia, persoane asociate cu ceea ce numește „sistemul” ar putea încerca să atragă acest electorat. Printre variantele invocate se numără o formulă politică asociată AUR, înființarea unui partid sau constituirea unei coaliții. Becali a precizat că acestea reprezintă „ipoteze”.

El nu a prezentat dovezi privind existența unor asemenea demersuri politice. A insistat însă asupra importanței pe care susținătorii lui Georgescu ar putea să o aibă în viitoarele competiții electorale.

„Milioane de voturi, care nu aveți cum voi să le contestați”, a declarat acesta.

Călin Georgescu a părăsit Arestul Central luni, 23 noiembrie, în urma unei decizii a Curții de Apel București. Instanța a menținut măsura înlocuirii arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

În discursul susținut după eliberare, fostul candidat le-a mulțumit familiei, avocaților și persoanelor care l-au susținut. Acesta a făcut referire inclusiv la cei pe care i-a numit „vrăjmași”, „detractori” și „iude”.

Georgescu și-a reafirmat nevinovăția și a susținut că dosarele penale în care este vizat ar fi fost fabricate politic. Afirmațiile reprezintă poziția fostului candidat și nu constituie constatări ale instanțelor de judecată.