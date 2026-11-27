Vouchere de vacanță pentru angajații din sectorul public și privat. Ministrul Economiei: Dacă acordăm 1.000 de lei de persoană, aș vrea să fie net
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Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, vrea ca voucherele de vacanță să fie acordate atât angajaților din sectorul public, cât și celor din mediul privat. Oficialul susține că beneficiul ar putea sprijini industria turismului și sectorul HoReCa, afectate de scăderea economică.
Zamfir a declarat, vineri seară, că își dorește introducerea voucherelor în bugetul de stat și adoptarea unei ordonanțe de urgență.
Daniel Zamfir vrea ca voucherele de vacanță să fie acordate prin ordonanță de urgență
Ministrul Economiei consideră că voucherele de vacanță reprezintă un sprijin important pentru industria ospitalității, afectată puternic în această perioadă. El dorește ca beneficiul să fie introdus în bugetul de stat și aplicat de anul viitor.
Daniel Zamfir a explicat la Digi24 că voucherele ar putea contribui la redresarea sectorului HoReCa, lovit de declinul economic.
„Eu îmi doresc ca voucherele de vacanță pentru sectorul public să fie incluse în bugetul de stat. Vreau să promovăm o ordonanță de urgență ca, de la anul, aceste vouchere de vacanță să intre în vigoare.
Din punctul meu de vedere, este un stimul extrem de important și binevenit. E ca o gură de oxigen pentru ce înseamnă sectorul HoReCa, care a fost puternic lovit în această perioadă”, a spus acesta.
Ministrul Economiei vrea ca și angajatorii privați să acorde vouchere de vacanță
Daniel Zamfir susține că turismul românesc nu este exploatat suficient și că intenționează să se implice în dezvoltarea acestuia. Printre obiectivele sale se numără atragerea turiștilor străini și stimularea industriei naționale.
Ministrul vrea ca voucherele de vacanță să fie acordate și salariaților din mediul privat. El a menționat că există deja un proiect de lege discutat în Parlament, dar preferă adoptarea rapidă a măsurii prin ordonanță de urgență.
Zamfir își dorește ca beneficiile pentru angajații privați să intre în vigoare simultan cu cele destinate bugetarilor.
„E un sector extrem de important. Pentru mine, industria turismului este o industrie neexploatată suficient în România și, chiar mă voi implica, am început să fac lucruri. Pe de o parte, de a atrage turiști străini și, pe de altă parte, de a stimula industria românească.
Nu e vorba doar de voucherele de vacanță pentru sistemul public. Eu vreau ca și sistemul privat să dea vouchere de vacanță angajaților. Este un proiect de lege discutat în Parlament, dar vă spun direct.
Eu mi-aș dori să o facem rapid, prin ordonanță de urgență, pentru ca și voucherele de vacanță pentru sistemul privat să intre în vigoare odată cu cele care care sunt pentru sistemul bugetar”, a precizat Daniel Zamfir.
Întrebat dacă a discutat cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre această propunere și care a fost reacția acestuia, Zamfir a spus că nu a primit un răspuns.
Ministrul Economiei a afirmat că va continua demersurile pentru introducerea voucherelor de vacanță.
„A tăcut, dar tăcerea lui va fi exploatată favorabil de mine. Nu mă las până nu punem vouchere de vacanță”, a spus demnitarul.
Zamfir susține că voucherele de vacanță pot aduce mai mulți bani la bugetul de stat
Ministrul Economiei afirmă că voucherele de vacanță reprezintă o investiție în economia României. El susține că beneficiarii ar cheltui banii în țară, în loc să aleagă destinații din Bulgaria sau alte state.
Daniel Zamfir a explicat că suma acordată prin vouchere ar genera cheltuieli suplimentare pentru cazare, masă și alte servicii turistice. În opinia sa, efectul economic ar depăși valoarea inițială a beneficiului.
Oficialul a precizat că nu are afaceri în turism și că susține măsura exclusiv pentru efectele sale economice.
„N-am afaceri în turism, n-am niciun alt considerent pentru care să-mi doresc voucherele de vacanță. Dar trebuie să înțeleagă toată lumea că voucherul de vacanță acordat oamenilor ca să-și cheltuiască banii în România, să nu mai plece să-i cheltuiască prin Bulgaria și prin alte țări, este un stimul pentru economia românească.
Pentru că noi, dacă acordăm 1.000 de lei de persoană, dar aș vrea să fie net. Banii ăștia, 2.000 de lei ai unei familii, cheltuiți în voucher de vacanță, mai înseamnă, pe lângă cheltuieli de încă 2.000, dacă nu 3.000 de lei, pentru că oamenii, când se duc la cazare, cheltuiesc și în industrie, în general, pentru masă, pentru alte lucruri.
Și atunci, în economie, practic, 5.000-6.000 de lei cheltuiți în economia românească se întorc înapoi la statul român, mai mult de 2.000 de lei, decât am dat în acel voucher de vacanță.
Procentul sau cuantumul pe care statul român îl câștigă prin acordarea acestor vouchere de vacanță este extrem de semnificativ și merită făcut. E o investiție.
Apropo de cum se acoperă deficitul, cum ați întrebat, o scurtă paranteză fac. Ori tai cheltuieli, ori stimulezi investiții. Deci mărești taxe, tai cheltuieli sau crești investiții și, bineînțeles, tai cheltuielile statului. Dar să crești investițiile”, a mai precizat Daniel Zamfir.
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