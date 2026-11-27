Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, vrea ca voucherele de vacanță să fie acordate atât angajaților din sectorul public, cât și celor din mediul privat. Oficialul susține că beneficiul ar putea sprijini industria turismului și sectorul HoReCa, afectate de scăderea economică.

Zamfir a declarat, vineri seară, că își dorește introducerea voucherelor în bugetul de stat și adoptarea unei ordonanțe de urgență.

Ministrul Economiei consideră că voucherele de vacanță reprezintă un sprijin important pentru industria ospitalității, afectată puternic în această perioadă. El dorește ca beneficiul să fie introdus în bugetul de stat și aplicat de anul viitor.

Daniel Zamfir a explicat la Digi24 că voucherele ar putea contribui la redresarea sectorului HoReCa, lovit de declinul economic.

„Eu îmi doresc ca voucherele de vacanță pentru sectorul public să fie incluse în bugetul de stat. Vreau să promovăm o ordonanță de urgență ca, de la anul, aceste vouchere de vacanță să intre în vigoare. Din punctul meu de vedere, este un stimul extrem de important și binevenit. E ca o gură de oxigen pentru ce înseamnă sectorul HoReCa, care a fost puternic lovit în această perioadă”, a spus acesta.

Daniel Zamfir susține că turismul românesc nu este exploatat suficient și că intenționează să se implice în dezvoltarea acestuia. Printre obiectivele sale se numără atragerea turiștilor străini și stimularea industriei naționale.

Ministrul vrea ca voucherele de vacanță să fie acordate și salariaților din mediul privat. El a menționat că există deja un proiect de lege discutat în Parlament, dar preferă adoptarea rapidă a măsurii prin ordonanță de urgență.

Zamfir își dorește ca beneficiile pentru angajații privați să intre în vigoare simultan cu cele destinate bugetarilor.

„E un sector extrem de important. Pentru mine, industria turismului este o industrie neexploatată suficient în România și, chiar mă voi implica, am început să fac lucruri. Pe de o parte, de a atrage turiști străini și, pe de altă parte, de a stimula industria românească. Nu e vorba doar de voucherele de vacanță pentru sistemul public. Eu vreau ca și sistemul privat să dea vouchere de vacanță angajaților. Este un proiect de lege discutat în Parlament, dar vă spun direct. Eu mi-aș dori să o facem rapid, prin ordonanță de urgență, pentru ca și voucherele de vacanță pentru sistemul privat să intre în vigoare odată cu cele care care sunt pentru sistemul bugetar”, a precizat Daniel Zamfir.

Întrebat dacă a discutat cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre această propunere și care a fost reacția acestuia, Zamfir a spus că nu a primit un răspuns.

Ministrul Economiei a afirmat că va continua demersurile pentru introducerea voucherelor de vacanță.

„A tăcut, dar tăcerea lui va fi exploatată favorabil de mine. Nu mă las până nu punem vouchere de vacanță”, a spus demnitarul.

Ministrul Economiei afirmă că voucherele de vacanță reprezintă o investiție în economia României. El susține că beneficiarii ar cheltui banii în țară, în loc să aleagă destinații din Bulgaria sau alte state.

Daniel Zamfir a explicat că suma acordată prin vouchere ar genera cheltuieli suplimentare pentru cazare, masă și alte servicii turistice. În opinia sa, efectul economic ar depăși valoarea inițială a beneficiului.

Oficialul a precizat că nu are afaceri în turism și că susține măsura exclusiv pentru efectele sale economice.