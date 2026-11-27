Cristian Socol atrage atenția asupra obligațiilor de plată neachitate de stat, care depășesc 51,2 miliarde de lei, echivalentul a 2,5% din PIB. Economistul a analizat raportul privind starea finanțelor publice, prezentat vineri de Ministerul Finanțelor, și susține că situația este mai gravă decât estimările sale din septembrie.

Economistul Cristian Socol a reacționat vineri după publicarea raportului privind starea finanțelor publice, prezentat de Ministerul Finanțelor. Acesta atrage atenția asupra obligațiilor de plată care nu au fost achitate și care vor trebui suportate în anii următori.

Potrivit calculelor sale, valoarea acestor obligații depășește estimările pesimiste pe care le formulase în luna septembrie. Socol face referire la datoriile statului, facturile neplătite, facturile încă neemise pentru lucrări deja executate, despăgubirile și obligațiile rezultate din litigii.

Ce vedem in Raport? Obligații amînate/ facturi neplătite / despăgubiri / reeșalonări / întârzieri / facturi neemise pentru lucrări recepționate s.a. de 37,9 miliarde lei aidcă 1,82%, din PIB, din care: despăgubiri magistrați si grefieri (12,9 miliarde lei la zi, 20,5 mld lei transe cf actualei reeșalonări până în 2030); sume decontări scheme plafonare energie 3,5 miliarde lei (0,17% din PIB); obligații de plată sănătate FNUASS 6,74 miliarde lei (0,32% din PIB) include Indemnizații concedii medicale 4,23 miliarde lei (0,2% din PIB); necesar pentru noiembrie si decembrie pentru spitale medicamente peste creditele rămase 3,23 miliarde lei (0,15% din PIB); subvenții pentru întreprinderi publice 6,4 miliarde lei (0,3% din PIB); programe naționale MDLPA 0,5 miliarde lei + Alte cheltuieli de personal și alte poziții 0,2 miliarde lei (0,03% din PIB) (Tabel 27 pag 76); Pfizer și alte litigii 4,4 miliarde lei (0,2% din PIB)”, arată economistul.

Calculele prezentate de Cristian Socol indică obligații de plată de cel puțin 51,2 miliarde de lei, sumă care reprezintă echivalentul a 2,5% din Produsul Intern Brut (PIB).

Valoarea nu cuprinde însă toate obligațiile financiare care ar putea genera cheltuieli suplimentare în perioada următoare. Economistul precizează că în această estimare nu sunt incluse obligațiile aferente programului european de apărare SAFE și problemele legate de cererile de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

De asemenea, nu au fost luate în calcul sumele restante datorate angajaților din învățământ, în baza unor hotărâri judecătorești definitive. Aceste obligații vizează diferențele salariale câștigate în instanță și dobânzile legale aferente.

În privința acestor plăți, inspectoratele școlare au avut termen până joi, 26 noiembrie, pentru a transmite Ministerului Educației necesarul de fonduri. Documentele solicitate vizează sumele necesare achitării drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, precum și dobânzile aferente.

Problema obligațiilor de plată transferate pentru anii următori fusese semnalată de Cristian Socol și în luna septembrie. Într-o analiză publicată în exclusivitate de MEDIAFAX la 10 septembrie 2026, profesorul universitar a evaluat modul în care guvernul Bolojan a obținut reducerea deficitului bugetar.

Datele analizate atunci indicau o scădere a deficitului de la 76,4 miliarde de lei, în primele șapte luni din 2025, la 48 de miliarde de lei în perioada corespunzătoare din 2026. Diferența era de 28,4 miliarde de lei, ceea ce reprezenta o reducere de 1,7 puncte procentuale din PIB.

Economistul atrăgea însă atenția că diminuarea deficitului bugetar trebuia analizată și prin prisma plăților amânate pentru anii următori. În analiza sa, acesta semnala lipsa de transparență privind obligațiile financiare aferente programelor de investiții publice, inclusiv programului „Anghel Saligny”.

Totodată, Socol menționa sumele câștigate în instanță și eșalonate pentru anii următori, precum și necesarul de finanțare din sistemul de sănătate și din alte instituții publice.

La momentul publicării analizei din septembrie, economistul lua în calcul mai multe scenarii privind valoarea cumulată a plăților amânate. Estimările sale variau între 35 și 50 de miliarde de lei, cu praguri intermediare de 40 și 45 de miliarde de lei.

Noile calcule prezentate după publicarea raportului Ministerului Finanțelor indică obligații de plată de cel puțin 51,2 miliarde de lei, peste limita superioară a intervalului estimat de economist în luna septembrie.