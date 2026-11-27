Cristina Chiriac, doctor în economie și președinte fondator al CONAF, avertizează asupra consecințelor majorării impozitului pe dividende la 16%. Antreprenorii români ar putea renunța la distribuirea profiturilor, afectând astfel încasările statului în 2027. Decizia acestora poate avea repercusiuni inclusiv asupra investițiilor și comenzilor către furnizori. Reprezentanta mediului de afaceri propune introducerea unor bonificații fiscale pentru plata anticipată a impozitului pe dividende.

Cristina Chiriac atrage atenția asupra schimbării comportamentului fiscal al antreprenorilor români, în contextul majorării impozitului pe dividende. Într-o postare publicată vineri, 27 noiembrie, aceasta relatează discuțiile purtate cu doi oameni de afaceri din regiuni diferite. Ambii își pregăteau bugetele pentru 2027 și intenționau să păstreze profiturile în companii.

„Dacă 16% din zero tot zero face, pe ce dividende își face statul bugetul pe 2027? E vineri, aproape s-a dus noiembrie. La cafea, mi-au revenit în minte câteva cuvinte de la emisiunea de ieri, de la Prima News. Tot ieri am vorbit cu doi antreprenori din zone diferite ale țării. Își făceau bugetul pe 2027 și amândoi mi-au spus același lucru. «Anul acesta nu distribui dividende.»”, scrie Cristina Chiriac.

Economista amintește că numeroase companii au accelerat distribuirea dividendelor în decembrie 2025, pentru a beneficia de cota de 10%. Această decizie putea însă genera dificultăți financiare la începutul anului următor. Firmele care încasau cu întârziere facturile riscau să contracteze credite pentru plata salariilor.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor invocate de Chiriac, încasările din impozitul pe dividende au crescut cu 15,7%. Evoluția din primele nouă luni ale anului 2026 este atribuită distribuirilor efectuate în decembrie 2025.

„Prima izbândă a cotei de 16% a fost că a grăbit plata celei de 10%. În socoteala statului se vede impozitul încasat mai devreme. Dobânda, dacă ai ajuns la bancă, se vede doar în socoteala ta”, subliniază președintele fondator al CONAF.

Cristina Chiriac prezintă un calcul privind povara fiscală suportată de antreprenorii care decid să distribuie integral profitul unei companii. Exemplul vizează o firmă care înregistrează un profit impozabil de 100.000 de lei.

După achitarea impozitului pe profit, companiei îi rămân 84.000 de lei. Distribuirea integrală a acestei sume generează obligații fiscale suplimentare pentru beneficiarul dividendelor.

Calculul prezentat de economist include următoarele sume:

Impozit pe profit: 16.000 de lei;

Impozit pe dividende: 13.440 de lei;

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS): 4.860 de lei;

Totalul obligațiilor fiscale: 34.300 de lei;

Suma netă rămasă antreprenorului: 65.700 de lei.

Calculul CASS presupune încasarea dividendelor în 2026, în absența altor venituri relevante pentru stabilirea plafonului aplicabil.

În cazul păstrării profitului în companie, statul încasează impozitul pe profit, însă nu și impozitul aferent dividendelor nedistribuite. Antreprenorii trebuie, la rândul lor, să își ajusteze bugetele personale dacă se bazau pe aceste venituri.

Chiriac avertizează că presiunile financiare pot determina și amânarea achizițiilor de echipamente. Efectele se pot transmite către furnizori, prin reducerea numărului de comenzi.

„Utilajul poate aștepta. Salariile au o dată fixă. Iar furnizorul tău poate începe anul cu o comandă mai puțin”, explică economistul.

Președintele fondator al CONAF aduce în discuție sistemele de impozitare aplicate în Estonia și Letonia. În aceste state, profitul companiilor este impozitat, în esență, la momentul distribuirii. Până atunci, resursele financiare pot fi utilizate pentru dezvoltarea afacerilor.

În România, companiile plătitoare de impozit pe profit datorează această taxă chiar dacă intenționează să păstreze câștigurile pentru dezvoltare. Chiriac evidențiază astfel diferențele dintre cele două abordări fiscale.

Economistul amintește și propunerea legislativă ajunsă la Senat în această săptămână. Inițiativa prevede reducerea progresivă a impozitului pe dividende la 10% până în 2030. Anterior, a existat și o propunere privind revenirea la cota de 8%.

În opinia sa, perspectiva reducerii impozitului poate determina antreprenorii să amâne distribuirea profiturilor, afectând încasările bugetare imediate.

„Chiar inițiatorii spun că firmele ar putea aștepta cota mai mică. Anul trecut le-am dat un motiv să se grăbească. Acum le pregătim unul să aștepte”, afirmă Cristina Chiriac.

Pentru stimularea încasărilor bugetare, reprezentanta mediului de afaceri propune testarea unui mecanism de bonificare a plății anticipate. Facilitatea ar urma să fie anunțată din timp și acordată contribuabililor care achită impozitul pe dividende până la sfârșitul anului.

„Dacă statul are nevoie de bani în decembrie, eu aș testa o bonificație, anunțată din timp, pentru cei care virează impozitul pe dividende până la 31 decembrie. Cum facem la plata anticipată a impozitului pe locuință”, propune Cristina Chiriac.

Eficiența măsurii ar trebui evaluată după câteva luni, prin compararea veniturilor suplimentare cu încasările devansate. Analiza ar trebui să includă și eventualele economii realizate prin reducerea necesarului de împrumuturi al statului.

Din beneficiile financiare obținute ar trebui scăzut costul tuturor bonificațiilor acordate. Calculul trebuie să includă inclusiv facilitățile oferite contribuabililor care ar fi achitat impozitul și în absența stimulentului fiscal.