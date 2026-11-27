Analistul economic Adrian Negrescu a criticat recent propunerea legislativă prin care impozitul pe dividende ar urma să fie redus treptat, de la 16% la 10%, până în 2030.

Deși consideră că intenția inițiatorilor este una corectă, acesta atrage atenția că mecanismul propus ar putea determina antreprenorii să amâne distribuirea profiturilor, ceea ce ar afecta încasările bugetare înainte ca primele reduceri de taxe să intre în vigoare.

În opinia analistului economic, România ar avea nevoie de o reducere mai consistentă și aplicată de la o dată fixă, nu de un calendar fiscal eșalonat pe mai mulți ani. Adrian Negrescu susține în mesajul publicat pe Facebook că impozitul pe dividende ar trebui coborât la 5% sau, cel mult, la 8%, iar această cotă ar trebui garantată prin lege pentru cel puțin cinci ani.

Propunerea legislativă aflată în discuție prevede reducerea impozitului pe dividende în trei etape. Calendarul indicat presupune o cotă de 14% în 2028, de 12% în 2029 și de 10% începând din 2030, față de nivelul actual de 16%.

Adrian Negrescu consideră că această abordare creează un stimulent pentru amânarea distribuirii dividendelor. Antreprenorii care au posibilitatea să păstreze profiturile în companii ar putea evita distribuirea acestora în 2027, când impozitul ar fi în continuare de 16%, și ar putea aștepta până în 2028, când taxa ar urma să scadă la 14%. Așteptarea ar deveni și mai avantajoasă în anii următori, când impozitul ar ajunge la 12%, respectiv 10%.

Potrivit analistului, reducerea etapizată a unui impozit a cărui plată poate fi amânată nu oferă predictibilitate, ci încurajează contribuabilii să întârzie distribuirea profiturilor. Prin urmare, încasările bugetare ar putea scădea înainte ca prima reducere să intre efectiv în vigoare.

Inițiatorii proiectului susțin că veniturile bugetare din 2026 și 2027 nu vor fi afectate. Estimările acestora indică pierderi de aproximativ un miliard de lei în 2028, 2,2 miliarde de lei în 2029 și 3,5 miliarde de lei în 2030.

Adrian Negrescu atrage însă atenția că aceste estimări se bazează pe un calcul static, care nu ia în considerare modul în care firmele își adaptează comportamentul la modificările fiscale.

„Propunerea legislativă care vrea să coboare impozitul pe dividende de la 16% la 10% în trei trepte, până în 2030, pornește de la o intenție corectă, dar are o construcție greu de înțeles.

Calendarul arată așa: 14% în 2028, 12% în 2029 și 10% din 2030. Orice antreprenor care face un minim calcul va pune o întrebare simplă: de ce aș distribui dividende în 2027 cu 16%, când un an mai târziu plătesc 14%, iar peste încă doi ani doar 10%? Dacă profitul poate aștepta în firmă, va aștepta. O reducere în etape a unui impozit pe care contribuabilul îl poate amâna nu creează predictibilitate, ci un stimulent pentru amânare. Rezultatul previzibil va fi o scădere a încasărilor la buget chiar înainte ca prima reducere să intre în vigoare, exact opusul a ceea ce susțin inițiatorii. Aceștia afirmă că veniturile din 2026 și 2027 nu vor fi afectate și estimează pierderi de aproximativ 1 miliard de lei în 2028, 2,2 miliarde în 2029 și 3,5 miliarde în 2030. Calculul este însă unul static, care ignoră comportamentul real al firmelor”, a scris acesta pe Facebook.

Analistul economic invocă experiența recentă a României pentru a explica de ce antreprenorii ar putea reacționa în sens invers atunci când impozitul pe dividende este redus.

După anunțarea majorării impozitului de la 10% la 16%, începând cu 1 ianuarie 2026, antreprenorii au grăbit distribuirea dividendelor în decembrie 2025, pentru a beneficia de cota fiscală anterioară.

Efectele acestei decizii s-au reflectat în încasările bugetare. Veniturile statului din impozitul pe dividende au crescut în primele două luni ale anului 2026 cu aproape 58% față de aceeași perioadă a anului precedent.

În opinia lui Adrian Negrescu, același mecanism va funcționa și în cazul reducerii impozitului. Dacă antreprenorii știu că taxa va fi mai mică în anii următori, vor avea motive să amâne distribuirea profiturilor. Astfel, statul ar putea pierde bani în 2027, iar o parte dintre dividende ar putea fi distribuite în mod artificial în 2030, când impozitul ar urma să ajungă la 10%.

Veniturile statului din impozitarea dividendelor au înregistrat o creștere importantă în ultimii ani. Dacă în 2020 încasările erau de aproximativ 1,9 miliarde de lei, în 2025 acestea au depășit 10,3 miliarde de lei, adică de peste cinci ori mai mult.

Adrian Negrescu explică faptul că această evoluție nu a fost determinată exclusiv de creșterea profiturilor companiilor, ci și de modificările succesive ale fiscalității.

Impozitul pe dividende a crescut de la 5% la 8%, ulterior la 10%, iar în prezent a ajuns la 16%. În același timp, mii de microîntreprinderi au trecut la impozitul pe profit, iar numeroși antreprenori au transferat o parte din veniturile obținute din salarii către dividende.

În aceste condiții, o parte importantă din creșterea încasărilor bugetare a fost generată de efectele temporare ale schimbărilor fiscale, nu neapărat de o extindere sănătoasă a bazei de impozitare.

Analistul consideră că aceste efecte încep să se epuizeze. Distribuirile anticipate de dividende din decembrie 2025 au majorat artificial încasările de la începutul anului 2026, însă un asemenea fenomen nu se va repeta în aceleași condiții.

În plus, la o cotă de impozitare de 16%, la care se adaugă contribuția la sănătate, numeroși antreprenori preferă să păstreze banii în interiorul companiilor sau să recurgă la alte modalități de retragere a acestora.

„Și avem deja dovada acestui comportament. Când s-a anunțat că impozitul crește de la 10% la 16% de la 1 ianuarie 2026, antreprenorii au grăbit distribuirea dividendelor în decembrie 2025. Încasările din impozitul pe dividende au crescut în primele două luni ale acestui an cu aproape 58% față de anul trecut. Același mecanism va funcționa invers: când oamenii știu că taxa scade, așteaptă. Statul va pierde bani în 2027, iar o parte din dividende se va concentra artificial în 2030. Încasările din impozitul pe dividende au crescut spectaculos în ultimii ani: de la aproximativ 1,9 miliarde de lei în 2020 la peste 10,3 miliarde de lei în 2025, de peste cinci ori mai mult. Creșterea nu se datorează doar profiturilor mai mari, ci în primul rând schimbărilor fiscale. Impozitul a urcat de la 5% la 8%, apoi la 10%, iar acum la 16%. Între timp, mii de microîntreprinderi au trecut pe impozit pe profit, iar antreprenorii au mutat o parte din venituri din salarii în dividende. Cu alte cuvinte, statul a încasat mai mult în bună măsură datorită unor efecte de moment, nu a unei creșteri sănătoase a bazei de impozitare”, a mai scris acesta.

Adrian Negrescu compară fiscalitatea din România cu cea aplicată în alte state europene și susține că majorarea impozitului la 16% a diminuat atractivitatea fiscală a țării pentru antreprenori și investitori.

În prezent, România a trecut de la una dintre cele mai atractive fiscalități din regiune la un nivel mediu, în timp ce mai multe state europene aplică impozite mai mici pe dividende.

Situația prezentată de analist este următoarea:

Țara Impozitul pe dividende Bulgaria 5% Grecia 5% Slovacia 7% Croația 12% România 16% Ungaria 15% Cehia 15% Polonia 19% Estonia Nu impozitează separat dividendele

În cazul Estoniei, impozitarea se aplică profitului distribuit, nu dividendelor printr-un impozit separat.

„Problema este că aceste efecte se epuizează. Distribuirile anticipate din decembrie 2025 au umflat artificial încasările de la începutul anului, dar nu se vor repeta. La un impozit de 16%, la care se adaugă contribuția la sănătate, mulți antreprenori preferă să lase banii blocați în firmă sau să îi scoată pe alte căi. La 16%, România a trecut de la una dintre cele mai atractive fiscalități din regiune la una medie. Bulgaria are un impozit pe dividende de 5%, la un impozit pe profit de 10%, iar o propunere de dublare a fost respinsă după proteste. Grecia a coborât la 5%. Slovacia are 7%, iar Croația 12%. Ungaria și Cehia aplică 15%, Polonia 19%. Estonia nu impozitează dividendele separat, ci doar profitul distribuit. Dacă privim povara totală, adică impozitul pe profit plus impozitul pe dividende, un antreprenor bulgar plătește aproximativ 14,5% din profitul distribuit. Unul român plătește în jur de 29%, la care se adaugă contribuția la sănătate de 10%. Pentru un investitor care alege unde să-și deschidă firma sau unde să-și înregistreze afacerea, diferența este uriașă”, a scris analistul economic.

Analistul amintește și situația Bulgariei, unde impozitul pe dividende este de 5%, iar impozitul pe profit este de 10%. O propunere de dublare a impozitului pe dividende a fost respinsă în urma protestelor.

Diferențele devin și mai importante atunci când este analizată povara fiscală totală, respectiv impozitul pe profit cumulat cu impozitul pe dividende.

Potrivit calculelor prezentate de Adrian Negrescu, un antreprenor din Bulgaria plătește aproximativ 14,5% din profitul distribuit, în timp ce unul din România ajunge la o povară fiscală de aproximativ 29%. La aceasta se adaugă și contribuția la sănătate de 10%.

În opinia sa, diferența este semnificativă pentru investitorii care decid în ce țară să își deschidă o companie sau unde să își înregistreze afacerea.

În locul reducerii în trei etape, analistul economic propune o decizie fiscală clară, prin care impozitul pe dividende să fie coborât la 5% sau, cel mult, la 8%, de la o dată fixă.

Acesta prezintă patru argumente economice în favoarea unei asemenea măsuri.

Primul argument vizează deblocarea banilor acumulați în companii. Potrivit analistului, mii de firme românești au profituri nedistribuite de mai mulți ani, deoarece proprietarii nu doresc să plătească impozitul de 16%, la care se adaugă contribuțiile aferente.

Acești bani rămân în conturile societăților, se reflectă în bilanțuri umflate sau sunt retrași prin împrumuturi acordate asociaților, practică ce poate distorsiona situațiile financiare ale companiilor.

Un impozit mai mic ar putea încuraja retragerea legală a acestor sume și introducerea lor în economie. Banii ar putea ajunge în consum, investiții personale, sectorul imobiliar, piața bursieră sau în dezvoltarea unor noi afaceri.

Al doilea argument se referă la reducerea motivației antreprenorilor de a ascunde profitul. Adrian Negrescu consideră că, atunci când impozitarea profitului distribuit depășește 30%, proprietarii companiilor au motive să caute modalități alternative de a reduce sumele impozabile.

Printre exemplele menționate se numără achiziționarea de mașini de lux pe firmă, contractarea unor servicii de consultanță de la societăți apropiate, precum și înregistrarea unor cheltuieli de protocol și deplasări care nu au legătură cu activitatea economică.

Astfel de cheltuieli reduc profitul impozabil, iar statul pierde atât impozitul pe profit, cât și impozitul pe dividende. În schimb, o cotă de 5% ar putea face ca distribuirea legală și transparentă a profiturilor să devină varianta cea mai ieftină pentru antreprenori. În această situație, ANAF ar putea încasa mai mulți bani dintr-o bază de impozitare mai curată.

„Soluția nu este o reducere timidă și eșalonată, ci o decizie clară, aplicată de la o dată fixă: un impozit pe dividende de 5% sau, cel mult, 8%. Argumentele sunt economice, nu ideologice.

În primul rând, un impozit mic deblochează banii acumulați în firme. Mii de companii românești au profituri nedistribuite de ani de zile, pentru că proprietarii nu vor să plătească 16% plus contribuții. Acești bani stau în conturi, în bilanțuri umflate sau sunt scoși prin împrumuturi către asociați, o practică care distorsionează situațiile financiare. Cu un impozit mic, banii ar ieși legal în economie: în consum, în investiții personale, în imobiliare, pe bursă sau în noi afaceri. În al doilea rând, un impozit mic reduce motivația de a ascunde profitul. Când taxarea profitului distribuit trece de 30%, antreprenorii devin foarte creativi. Mașini de lux cumpărate pe firmă, servicii de consultanță la firme apropiate, cheltuieli de protocol și deplasări care nu au legătură cu afacerea: toate scad profitul impozabil. Statul pierde astfel atât impozitul pe profit, cât și pe cel pe dividende. Un impozit de 5% face ca varianta legală și transparentă să fie și cea mai ieftină, iar ANAF ar încasa mai mult dintr-o bază de impozitare mai curată”, subliniază”, a subliniat Negrescu.

Al treilea argument privește situația financiară a companiilor și relația acestora cu băncile. Firmele care își declară profitul real, fără să îl ascundă prin diferite cheltuieli, pot avea bilanțuri mai solide, acces mai ușor la credite și o evaluare mai bună în fața investitorilor.

Totodată, o fiscalitate mai atractivă ar putea determina revenirea unor companii și antreprenori care și-au mutat afacerile în Bulgaria sau în alte jurisdicții.

Al patrulea argument vizează impactul asupra bugetului de stat. Adrian Negrescu consideră că pierderile bugetare generate de reducerea impozitului ar putea fi mult mai mici decât cele indicate de calculele statice.

Acesta invocă experiența României din perioada în care impozitul pe dividende era de 5%, susținând că o cotă redusă încurajează distribuirea profiturilor și extinde baza de impozitare.

Prin urmare, o parte din veniturile pierdute prin reducerea cotei ar putea fi recuperate prin creșterea volumului dividendelor distribuite, o colectare mai bună și stimularea consumului și a investițiilor cu ajutorul banilor deblocați din companii.

„În al treilea rând, un impozit mic ar îmbunătăți bilanțurile firmelor și relația lor cu băncile. Companiile care își declară profitul real, fără să-l ascundă în cheltuieli, au bilanțuri mai solide, acces mai ușor la credite și o evaluare mai bună în fața investitorilor. Iar o fiscalitate atractivă ar aduce înapoi firme și antreprenori care și-au mutat afacerile în Bulgaria sau în alte jurisdicții. În al patrulea rând, pierderea pentru buget ar fi mult mai mică decât arată un calcul static. Experiența României din perioada în care impozitul era de 5% arată că o cotă mică încurajează distribuirea dividendelor și lărgește baza de impozitare. Ce se pierde din cotă se recuperează parțial din volum, din colectare mai bună și din consumul și investițiile generate de banii deblocați”, a explicat Adrian Negrescu.

Adrian Negrescu consideră că sprijinirea antreprenorilor și eliberarea capitalului blocat în bilanțurile companiilor necesită o decizie fiscală clară și stabilă.

Propunerea sa este introducerea unui impozit pe dividende de 5-8%, aplicat de la o dată fixă și garantat prin lege pentru o perioadă de cel puțin cinci ani.

Măsura ar trebui însoțită de o combatere fermă a cheltuielilor fictive și a modalităților prin care profitul este retras mascat din companii.

În opinia analistului, reducerea impozitului în trei etape, pe parcursul a patru ani, nu oferă antreprenorilor stimulente pentru distribuirea imediată a dividendelor, ci îi încurajează să aștepte până când fiscalitatea devine mai avantajoasă.

„Dacă vrem cu adevărat să sprijinim antreprenorii și să scoatem banii din bilanțuri, avem nevoie de o decizie curajoasă și clară: un impozit pe dividende de 5–8%, aplicat de la o dată fixă și garantat prin lege pentru cel puțin cinci ani. Măsura ar trebui însoțită de o combatere fermă a cheltuielilor fictive și a scoaterii mascate a profitului din firme. O reducere în trei trepte, pe parcursul a patru ani, nu face decât să le spună antreprenorilor să mai aștepte. Iar într-o economie care are nevoie urgentă de capital și de investiții, așteptarea este cel mai scump lucru pe care ni-l putem permite”, a conchis acesta.

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