Dan Matei Șucu, fiul cel mare al omului de afaceri Dan Șucu, pregătește dezvoltarea unui ansamblu rezidențial în București, cu o valoare estimată la 250 de milioane de euro. Proiectul ar urma să includă aproximativ 1.200 de apartamente, spații comerciale și 1.500 de locuri de parcare. Lucrările ar putea începe la sfârșitul anului 2028, iar primele locuințe ar urma să fie livrate în 2030.

Dan Matei Șucu, fiul cel mare al patronului Rapidului, Dan Șucu, pregătește primul său proiect rezidențial dezvoltat de la zero.

Acesta a achiziționat un teren de 35.644 de metri pătrați, situat în zona Vergului, din sectorul 2 al Capitalei, unde intenționează să construiască un ansamblu rezidențial de mari dimensiuni.

Potrivit informațiilor publicate de profit.ro, terenul aparținea OMV Petrom și fusese scos la vânzare încă din anul 2020.

Tranzacția a fost confirmată de Dan Șucu, fondatorul Mobexpert și acționarul majoritar al clubului Rapid București.

Investiția totală în viitorul ansamblu este estimată la cel puțin 250 de milioane de euro.

Conform Ziarului Financiar, proiectul prevede construirea a zece blocuri cu câte 14 etaje, care vor cuprinde aproximativ 1.200 de apartamente.

Viitorul complex ar urma să includă și aproximativ 1.500 de locuri de parcare, precum și spații comerciale și servicii pentru locatari.

O particularitate a proiectului este că apartamentele vor fi livrate cu bucătăriile complet mobilate și utilate de Mobexpert, compania fondată de Dan Șucu.

Dan Matei Șucu a explicat că intenția sa este să dezvolte un cartier rezidențial care să contribuie la transformarea zonei Vergului, nu doar un ansamblu format din clădiri de locuințe.

„Am căutat un teren de această dimensiune în interiorul oraşului pentru a veni cu un proiect care să schimbe şi să pună cu adevărat în valoare zona din care face parte. Proiectul este gândit ca un cartier, cu servicii şi locuri de parcare suficiente, nu doar blocuri de locuinţe”, a declarat acesta pentru Ziarul Financiar.

Proiectul rezidențial se află în prezent în etapa de autorizare, astfel că lucrările de construcție nu au început.

Potrivit calendarului prezentat, dezvoltarea ar putea demara la sfârșitul anului 2028.

Primele apartamente ar urma să fie predate cumpărătorilor în 2030.

Termenele sunt estimative și depind de finalizarea procedurilor de autorizare și de evoluția proiectului.

Înainte de a intra în lumea afacerilor, Dan Matei Șucu a practicat fotbalul și a fost căpitanul unei echipe de juniori a Rapidului.

Ulterior, a renunțat la cariera sportivă pentru a se concentra pe studii, iar apoi s-a implicat în afacerile familiei.

Acesta participă deja la dezvoltarea unor proiecte rezidențiale din București, printre care The Level Apartments și Infinity Nord.

Ansamblul planificat în zona Vergului reprezintă însă primul proiect imobiliar pe care Dan Matei Șucu îl dezvoltă de la zero.

Odată cu această investiție, portofoliul proiectelor rezidențiale în care este implicată familia Șucu ar urma să ajungă la aproximativ 3.400 de locuințe.