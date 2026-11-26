SURSA FOTO: Facebook, Nicușor Dan - Președintele Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace de la Washington

Președintele Nicușor Dan participă joi, 26 noiembrie, la reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles, unde vor avea loc negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene (UE) pentru perioada 2028-2034. România susține menținerea unui buget european ambițios și se opune reducerilor substanțiale ale fondurilor. Șeful statului va participa și la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”, pe care o va prezida împreună cu premierul italian Giorgia Meloni.

Președintele României, Nicușor Dan, participă joi la mai multe reuniuni europene organizate la Bruxelles, în contextul negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene.

Potrivit agendei oficiale, prima întâlnire este programată la ora 10:15, când șeful statului va participa la reuniunea grupului „Prietenii Coeziunii”.

Reuniunea va fi prezidată împreună cu președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, și se va desfășura în Clădirea Europa.

De la ora 11.00, Nicușor Dan va participa la reuniunea extraordinară a Consiliului European.

Programul include și reuniunea Euro Summit în format incluziv, o întâlnire cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, precum și un dejun de lucru în format UE-27.

Înaintea deplasării la Bruxelles, Nicușor Dan a avut miercuri o întâlnire cu reprezentanții ministerelor Finanțelor, Afacerilor Externe, Investițiilor și Proiectelor Europene și Agriculturii.

Discuțiile au vizat pregătirea poziției României în negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.

Președintele a anunțat că poziția țării a fost analizată și agreată împreună cu reprezentanții instituțiilor implicate.

Pregătirea negocierilor a inclus și o consultare publică organizată marți la Administrația Prezidențială.

La aceasta au participat reprezentanți ai societății civile, ai mediului de afaceri, ai mediului academic și alte părți interesate.

Potrivit șefului statului, consultarea a urmărit integrarea mai multor perspective și priorități în definirea poziției României.

Nicușor Dan a subliniat că lucrează împreună cu Guvernul pentru obținerea unei alocări cât mai consistente din viitorul buget european, astfel încât România să dispună de resurse pentru finanțarea priorităților sale de dezvoltare.

Președintele a precizat că România susține un buget european capabil să răspundă atât provocărilor actuale, cât și celor viitoare.

Printre prioritățile indicate se numără politica de coeziune, competitivitatea economică, apărarea, securitatea și extinderea Uniunii Europene.

„Susținem, în continuare, un buget european ambițios, capabil să răspundă provocărilor actuale și viitoare ale Uniunii”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că autoritățile române analizează propunerile privind identificarea unor noi surse de venituri proprii pentru bugetul european.

Totodată, România se opune diminuării semnificative a resurselor financiare ale Uniunii.

„Nu susținem reduceri substanțiale ale bugetului european. Considerăm esențială asigurarea unor finanțări adecvate atât pentru politica de coeziune, cât și pentru prioritățile strategice ale Uniunii: competitivitatea economică, apărarea și securitatea, precum și extinderea europeană”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a avertizat că discuțiile dintre liderii europeni privind bugetul pentru perioada 2028-2034 vor fi dificile.

În acest context, președintele consideră necesară menținerea solidarității între statele membre și identificarea unei viziuni comune asupra priorităților Uniunii Europene.

Participarea României la reuniunea „Prietenii Coeziunii” are loc în cadrul acestor negocieri, în care finanțarea politicii de coeziune reprezintă una dintre prioritățile susținute de București.

Șeful statului a transmis că autoritățile române vor continua demersurile pentru asigurarea resurselor europene necesare dezvoltării țării în următorul exercițiu financiar.