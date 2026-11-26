SURSA FOTO: Dreamstime „Mark Rutte avertizează că Rusia poate ataca NATO în următorii cinci ani: Suntem următoarea ţintă”

Președintele american Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au cerut Rusiei să evite orice acțiune care ar putea extinde războiul din Ucraina. Mesajul a fost transmis miercuri, într-o declarație comună publicată după întâlnirea celor doi la reședința Mar-a-Lago din Florida. Discuțiile au vizat și garanțiile de securitate pentru Ucraina, precum și cheltuielile europene pentru apărare.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat despre evoluția războiului din Ucraina și riscurile extinderii conflictului.

Întâlnirea a avut loc cu ușile închise la complexul Mar-a-Lago din Florida și a fost descrisă de Casa Albă drept una excepțională și foarte semnificativă.

Potrivit comunicatului oficial, discuțiile s-au concentrat asupra războaielor din Ucraina și Iran.

Cei doi lideri au subliniat necesitatea ca Rusia să evite acțiunile care ar putea provoca extinderea conflictului, fie intenționat, fie accidental.

Totodată, Trump și Rutte au insistat asupra importanței identificării unei soluții pașnice cât mai curând posibil.

Reuniunea a avut loc la câteva zile după ce secretarul general al NATO a promis sprijin pentru Polonia, stat membru al Alianței, în urma căderii unor rachete rusești pe teritoriul acesteia, precizează Reuters.

Discuțiile dintre Trump și Rutte au avut loc și pe fondul controverselor privind relația președintelui american cu liderul rus Vladimir Putin.

Săptămâna trecută, Donald Trump a fost criticat după ce l-a numit prieten pe Putin, în timpul unei întâlniri desfășurate în marja unui summit organizat la Shenzhen, în China.

Președintele american a susținut că liderul de la Kremlin își dorește încheierea războiului prin mijloace diplomatice, deși Moscova nu și-a redus cerințele privind Ucraina.

Întrebat miercuri de Fox News despre aceste declarații, Mark Rutte a explicat că Trump încearcă să verifice dacă Putin este cu adevărat dispus să negocieze.

„Ceea ce face președintele Trump, inclusiv la întâlnirea de la Shenzhen, este de a-l testa pe Putin”, a declarat secretarul general al NATO.

Rutte a precizat că demersul urmărește să stabilească dacă liderul rus este pregătit să participe la negocieri și să se angajeze într-un dialog real.

În opinia sa, presiunea asupra Moscovei trebuie menținută, deoarece această strategie poate contribui la apropierea unui acord.

Secretarul general al NATO a subliniat că orice soluție pentru încheierea conflictului trebuie să includă garanții de securitate pentru Ucraina.

Acestea ar urma să fie necesare indiferent dacă războiul se încheie printr-un acord de pace sau printr-un armistițiu de lungă durată.

„Când războiul se va termina, fie printr-un acord de pace, ceea ce este preferabil, fie, dacă acest lucru nu este posibil, printr-un armistițiu pe termen lung, trebuie să ne asigurăm că Ucraina are garanții de securitate pentru viitor”, a declarat Rutte.

Oficialul a insistat și asupra continuării sprijinului militar acordat Kievului.

Potrivit acestuia, Ucraina trebuie să primească resursele necesare pentru a continua lupta și pentru a menține presiunea asupra forțelor ruse.

Rutte consideră că sprijinul pentru armata ucraineană rămâne un element important al eforturilor diplomatice de încheiere a conflictului.

Pe agenda întâlnirii de la Mar-a-Lago s-a aflat și creșterea cheltuielilor pentru apărare ale statelor membre NATO.

Donald Trump a cerut în repetate rânduri aliaților europeni să aloce mai multe resurse pentru propriile capacități militare.

Potrivit declarației comune, acest subiect a fost discutat și în cadrul reuniunii de miercuri.

Întâlnirea are loc într-un moment în care administrația americană analizează viitorul prezenței militare a Statelor Unite pe continentul european.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, are în vedere o revizuire a dispozitivului militar american din Europa.

Aceste discuții se desfășoară în paralel cu eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Ucraina și cu negocierile privind viitoarele garanții de securitate europene.