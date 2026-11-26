Mii de persoane vârstnice ajung să depindă de ajutorul altora pentru activitățile obișnuite, de la pregătirea hranei până la igiena personală. Statul oferă servicii de îngrijire la domiciliu, iar unele categorii beneficiază de gratuitate. În plus, rudele sau apropiații care preiau îngrijirea pot primi indemnizație și program redus de lucru.

Persoanele vârstnice care nu se mai pot gospodări singure pot beneficia de servicii sociale la domiciliu. Acestea includ ajutor pentru igiena personală, pregătirea hranei și efectuarea activităților casnice. Sprijinul se acordă în funcție de starea de sănătate, venituri și situația familială. Procedura începe la serviciul public de asistență socială (SPAS) din localitatea de domiciliu.

În anumite condiții, persoanele care îngrijesc un vârstnic dependent pot beneficia de program de lucru redus la jumătate de normă. Acestea pot primi și o indemnizație suportată din bugetul local. Măsura nu se acordă automat, ci depinde de evaluarea fiecărui caz și de posibilitățile financiare ale autorității locale.

Serviciile sociale se adresează persoanelor care au împlinit vârsta legală de pensionare și întâmpină dificultăți în viața de zi cu zi. Problemele pot fi determinate de afecțiuni medicale, lipsa resurselor financiare sau pierderea autonomiei personale.

Pot solicita sprijin și vârstnicii care nu au familie, locuință sau resurse materiale suficiente. Sunt eligibile și persoanele care necesită îngrijire specializată din cauza unor afecțiuni fizice sau psihice.

Existența copiilor sau a altor rude nu exclude automat accesul la serviciile sociale. Acest lucru este posibil dacă apropiații nu pot asigura îngrijirea necesară.

Fiecare solicitare este analizată individual. Acordarea serviciilor presupune consimțământul beneficiarului sau al reprezentantului său legal. Reprezentantul intervine atunci când starea de sănătate nu permite exprimarea consimțământului.

În funcție de gradul de autonomie, beneficiarii pot primi ajutor pentru igiena corporală și îmbrăcare. Sprijinul poate include alimentația, hidratarea și deplasarea în interiorul locuinței.

Pentru persoanele care nu își mai pot administra gospodăria, serviciile pot include efectuarea cumpărăturilor. Alte activități sunt pregătirea sau livrarea meselor, curățenia și plata facturilor. Personalul poate asigura și procurarea medicamentelor sau însoțirea beneficiarilor la consultații.

Vârstnicii expuși riscului de izolare socială pot beneficia de consiliere și activități recreative. Aceștia pot primi sprijin pentru menținerea legăturilor cu familia și comunitatea.

Programele integrate de îngrijire sociomedicală pot include și intervenții medicale. Acestea depind de evaluarea medicală și de serviciile oferite de furnizor. Printre intervenții se numără monitorizarea tensiunii arteriale și a glicemiei. Pot fi asigurate și administrarea tratamentului prescris sau îngrijirea escarelor.

Serviciile disponibile diferă în funcție de furnizor și de planul individualizat de îngrijire.

Solicitarea trebuie adresată serviciului public de asistență socială (SPAS) din cadrul primăriei de domiciliu. În București, cererea poate fi depusă la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din sectorul respectiv.

Cererea poate fi depusă de persoana vârstnică sau de reprezentantul său legal. Documentele pot fi transmise personal sau electronic, în funcție de modalitățile acceptate de instituție.

Dosarul cuprinde, în general, cererea de acordare a serviciilor și actul de identitate. Sunt necesare și documentele medicale care justifică nevoia de îngrijire. Autoritățile solicită, de regulă, dovezi privind veniturile, precum cuponul de pensie.

În funcție de situație, pot fi cerute și informații despre membrii familiei și condițiile de locuit. Autoritățile pot solicita declarații ale aparținătorilor privind imposibilitatea asigurării îngrijirii. Dacă există, trebuie prezentat și certificatul de încadrare în grad de handicap.

Dosarul trebuie să conțină fișa de evaluare sociomedicală. Aceasta este întocmită cu participarea asistentului social și a personalului medical. Lista completă a documentelor poate fi solicitată instituției competente din localitatea de domiciliu.

După înregistrarea cererii, specialiștii analizează situația printr-o anchetă socială. Evaluarea se realizează pe baza grilei naționale privind nevoile persoanelor vârstnice.

Specialiștii verifică dacă solicitantul se poate deplasa și alimenta fără ajutor. Sunt analizate și capacitatea de a se spăla, îmbrăca și gospodări independent.

Evaluarea ia în considerare afecțiunile medicale, condițiile de locuit și resursele financiare. Sunt analizate și posibilitățile familiei de a asigura îngrijirea necesară.

Pe baza rezultatelor se întocmește un plan individualizat de asistență și îngrijire. Documentul stabilește serviciile și intervențiile de care are nevoie beneficiarul.

După aprobarea dreptului la servicii, se încheie un contract de furnizare. Acesta este semnat de beneficiar sau de reprezentantul său legal.