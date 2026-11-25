SURSA FOTO: Imagine generată cu ajutorul AI - Normele Euro 7 pentru masini

Uniunea Europeană introduce, începând cu 29 noiembrie 2026, un nou set de reguli privind poluarea produsă de autoturisme și vehicule comerciale ușoare. Normele Euro 7 aduc schimbări importante în monitorizarea emisiilor, inclusiv a particulelor provenite din frâne și anvelope. Noile cerințe vizează și bateriile mașinilor electrice, iar echipamentele suplimentare ar putea crește prețurile vehiculelor noi.

După aproximativ patru ani de controverse în industria auto, regulamentul Euro 7 devine aplicabil. Noile prevederi vizează autoturismele și vehiculele comerciale ușoare omologate începând cu 29 noiembrie 2026.

Regulamentul introduce, pentru prima dată, cerințe comune privind poluarea pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare. Acestea vor fi tratate unitar în privința standardelor de emisii.

Calendarul aplicării include și alte termene importante. De la 29 noiembrie 2027, toate mașinile înmatriculate pentru prima dată în Uniunea Europeană vor trebui să respecte Euro 7, notează Wall-Street. Obligația se aplică inclusiv vehiculelor cu omologări mai vechi.

Producătorii de nișă, care fabrică anual mai puțin de 10.000 de autoturisme, beneficiază de o perioadă suplimentară. Aceștia trebuie să se conformeze noilor cerințe până la 1 iulie 2030.

Deși regulamentul a fost modificat față de propunerea inițială, adaptarea motoarelor pe benzină și motorină rămâne complicată. Totodată, echipamentele și sistemele suplimentare necesare ar putea determina scumpirea mașinilor noi.

Regulamentul Euro 7 a fost prezentat pentru prima dată de Comisia Europeană în noiembrie 2022. Propunerea făcea parte din obiectivele de reducere a poluării incluse în programul „European Green Deal”.

Forma finală a fost adoptată în 2024 și a devenit lege. Comparativ cu proiectul inițial, aceasta stabilește limite mai puțin restrictive pentru oxizii de azot (NOx) produși de autoturisme.

În plus, procedurile de testare a emisiilor provenite din evacuare au rămas, în mare parte, cele utilizate pentru standardul Euro 6. Au fost păstrate și anumite limite existente.

Cea mai importantă relaxare a vizat motoarele diesel. Propunerea inițială prevedea aceeași limită de 60 mg/km pentru emisiile NOx, indiferent dacă mașina utiliza benzină sau motorină.

În regulamentul final, plafonul pentru diesel a fost stabilit la 80 mg/km. Aceasta este aceeași valoare prevăzută de ultima versiune a standardului Euro 6.

Producătorii europeni și mai multe state membre s-au opus cerințelor inițiale. Printre țările care au contestat propunerea s-au numărat Franța, Italia și Cehia.

Argumentul principal a fost legat de costurile foarte mari ale dezvoltării unor motoare mai puțin poluante. Constructorii investiseră deja miliarde de euro în electrificarea gamei de vehicule.

Una dintre cele mai importante noutăți Euro 7 privește monitorizarea emisiilor pe întreaga durată de viață a vehiculului. Sistemele vor urmări atât poluarea produsă de motoarele termice, cât și particulele provenite din frâne și anvelope.

Pentru respectarea acestor cerințe, mașinile noi vor trebui echipate cu un sistem de monitorizare la bord. Acesta este cunoscut sub denumirea On-Board Monitoring (OBM).

Dispozitivul va măsura continuu, în special, emisiile de oxizi de azot și particulele în suspensie. Sistemul va putea identifica și intervențiile neautorizate asupra componentelor sau funcționării motorului.

Printre situațiile urmărite se numără eliminarea filtrelor de particule și modificarea parametrilor motorului prin resoftare. Astfel, regulamentul urmărește inclusiv împiedicarea unor intervenții ilegale care cresc nivelul poluării.

Anumite informații colectate vor putea fi transmise automat, prin conexiuni wireless, către serverele producătorilor auto. Datele vor fi anonimizate și selectate aleatoriu, urmând să fie puse la dispoziția autorităților.

Principiul nu este complet nou pentru șoferi. Normele Euro 6 prevăd deja măsuri similare pentru anumite vehicule diesel, care nu mai pot fi repornite atunci când rezervorul de AdBlue este gol.

Euro 7 extinde însă acest principiu și la alte defecțiuni care influențează emisiile gazelor de evacuare.

Noile mecanisme de control au ridicat întrebări privind posibilitatea ca automobilele să fie oprite automat atunci când apar defecțiuni. Oficialii și analiștii din industria auto precizează că software-ul nu va opri motorul în timpul deplasării.

De asemenea, sistemele nu vor reduce puterea vehiculului aflat în mers. Eventuala imobilizare va interveni numai după parcarea mașinii.

În cazul automobilelor hibride, există posibilitatea continuării funcționării exclusiv în modul electric. Prin urmare, măsurile nu presupun oprirea bruscă a vehiculului în trafic.

Regulamentul nu se aplică retroactiv. Astfel, automobilele care circulă deja pe drumurile europene nu sunt afectate de noile obligații.

Totuși, proprietarii vor trebui să țină cont de costurile viitoare ale reparațiilor. În special, înlocuirea catalizatoarelor și a filtrelor de particule după expirarea garanției ar putea deveni mai greu de amânat.

Costurile suplimentare generate de noile echipamente reprezintă una dintre principalele preocupări ale industriei auto. Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) a avertizat anterior asupra impactului financiar al regulamentului.

Organizația a invocat un studiu realizat în 2023 de compania de consultanță Frontier Economics. Potrivit estimărilor respective, senzorii și sistemele software necesare respectării Euro 7 ar putea adăuga aproximativ 2.000 de euro la prețul unei mașini noi.

Această valoare depășește considerabil estimarea Comisiei Europene. Instituția europeană anticipase costuri suplimentare cuprinse între 180 și 450 de euro.

Trebuie menționat că studiul Frontier Economics a calculat impactul pornind de la propunerea inițială a regulamentului. Forma finală a Euro 7 a fost ulterior relaxată în anumite privințe.

Și reprezentanții Dacia au atras atenția asupra evoluției prețurilor automobilelor. Potrivit estimărilor prezentate de companie, mașinile noi s-au scumpit deja cu aproximativ 3.000 de euro, în medie, din 2019.

Până în 2030, prețurile ar putea crește cu încă 3.000 de euro. Această evoluție este pusă în contextul costurilor tot mai mari de producție și al cerințelor suplimentare impuse constructorilor.

O altă modificare importantă privește durata în care sistemele de control al emisiilor trebuie să respecte cerințele de mediu. Euro 7 extinde această perioadă la 10 ani sau 200.000 de kilometri.

Regulamentul nu se limitează însă la gazele eliminate prin țeava de eșapament. Uniunea Europeană introduce pentru prima dată limite specifice și pentru particulele rezultate din uzura componentelor vehiculului.

Noile plafoane vizează, în această etapă, particulele provenite din plăcuțele de frână. Pentru automobilele cu motoare cu ardere internă și cele hibride, limita este de maximum 7 mg/km.

În cazul mașinilor electrice, plafonul este mai redus, fiind stabilit la 3 mg/km.

Regulamentul prevede și introducerea unor standarde privind uzura anvelopelor. Acestea vor completa măsurile prin care Uniunea Europeană urmărește reducerea poluării generate de utilizarea automobilelor.

Euro 7 introduce și cerințe minime referitoare la durabilitatea bateriilor automobilelor electrice. Acestea vor trebui să își păstreze o anumită proporție din capacitatea inițială după mai mulți ani de utilizare.

Concret, bateria trebuie să mențină cel puțin 80% din capacitatea inițială după cinci ani sau 100.000 de kilometri. După opt ani sau 160.000 de kilometri, capacitatea păstrată trebuie să fie de minimum 72%.

O altă noutate este introducerea unui „pașaport ecologic digital al vehiculului”. Acesta va permite urmărirea respectării cerințelor de mediu pentru fiecare automobil.

Monitorizarea va putea fi realizată pe întreaga durată de viață a mașinii. Astfel, regulamentul Euro 7 extinde controlul poluării dincolo de testele clasice privind emisiile de evacuare.