Joburile temporare de sărbători în 2026 sunt disponibile în comerț, depozite, restaurante, cofetării și pensiunile montane. Angajatorii încep recrutările încă din noiembrie, pentru a-și completa echipele înainte de perioada aglomerată din decembrie.

Salariile medii nete estimate pentru aceste meserii variază între 2.700 și 3.500 de lei pe lună. Angajații care lucrează în zilele de sărbătoare legală au dreptul la timp liber compensatoriu sau la un spor de cel puțin 100% pentru orele lucrate.

Persoanele care caută un venit suplimentar la sfârșitul anului au mai multe șanse dacă aplică din noiembrie. Companiile își completează din timp personalul pentru ultimele trei săptămâni din decembrie.

Cele mai multe oportunități sunt în domeniile care înregistrează creșteri de activitate înaintea Crăciunului și a Revelionului. Printre posturile disponibile se numără cele de vânzător, casier, operator de depozit, ambalator, ospătar, barman, bucătar și cofetar.

Salariile medii nete diferă în funcție de meserie. Potrivit estimărilor pentru 2026, cele mai mari venituri din lista ocupațiilor sezoniere sunt înregistrate pentru bucătari și operatori de depozit.

Situația estimărilor salariale pentru principalele meserii de sezon este următoarea:

Animator: 2.707 lei net pe lună

Cameristă: 2.677 lei net pe lună

Ospătar: 2.790 lei net pe lună

Barman: 2.984 lei net pe lună

Recepționer: 2.993 lei net pe lună

Vânzător: 3.046 lei net pe lună

Ambalator: 3.071 lei net pe lună

Cofetar: 3.284 lei net pe lună

Casier: 3.311 lei net pe lună

Operator depozit: 3.394 lei net pe lună

Bucătar: 3.520 de lei net pe lună.

Magazinele înregistrează cel mai mare volum de vânzări din an în perioada din Ajunul Crăciunului. Programul prelungit din decembrie determină angajatorii să caute personal suplimentar pentru casele de marcat, aprovizionarea rafturilor și depozitele magazinelor. Un vânzător câștigă în medie aproximativ 3.050 de lei net pe lună. Pentru un casier, venitul mediu estimat ajunge la aproximativ 3.300 de lei net. potrivit meseriile.ro.

Târgurile de Crăciun din marile orașe oferă alte oportunități de angajare temporară. Comercianții care închiriază căsuțe pentru patru-cinci săptămâni au nevoie de vânzători pentru serile și weekendurile aglomerate.

Activitatea se desfășoară, de regulă, în ture lungi și în aer liber. Temperaturile scăzute sunt un factor de luat în calcul pentru cei care aleg acest tip de job. Plata se negociază direct cu fiecare comerciant. Contractul scris este important chiar și atunci când colaborarea durează doar o lună.

În comerț, zilele aglomerate nu se limitează la perioada Crăciunului. Data de 1 decembrie este și ea sărbătoare legală. În 2026, aceasta cade într-o zi de marți, iar marile magazine rămân de obicei deschise.

Comenzile online cresc puternic înainte de Crăciun. Depozitele logistice recrutează temporar operatori pentru pregătirea comenzilor, ambalatori și manipulanți de marfă.

Multe dintre aceste posturi presupun activitate în ture de noapte. Salariul mediu net estimat pentru un operator de depozit este de aproximativ 3.400 de lei. Un ambalator câștigă în jur de 3.070 de lei net pe lună.

Munca de noapte poate aduce venituri suplimentare. Pentru orele lucrate între 22:00 și 06:00, sporul este de cel puțin 25%, potrivit regulilor aplicabile muncii de noapte.

Aceste ture sunt frecvente în depozitele logistice. Prin urmare, venitul lunar poate depăși salariul de bază, în funcție de numărul orelor lucrate și de sporurile acordate. Curieratul înregistrează un vârf de activitate în aceeași perioadă, pe fondul creșterii numărului de comenzi și al livrărilor de sărbători.

Luna decembrie aduce numeroase petreceri de firmă și evenimente private. Revelionul este una dintre cele mai aglomerate seri pentru restaurante și sălile de evenimente.

Angajatorii din restaurante și firmele de catering caută ospătari, barmani și ajutoare de bucătar. Unele posturi sunt disponibile doar pentru anumite evenimente, în timp ce altele presupun angajare pentru întreaga lună.

Estimările salariale indică un venit mediu de aproximativ 2.800 de lei net pentru un ospătar, fără bacșiș. Un barman câștigă în jur de 3.000 de lei net, iar salariul mediu estimat pentru un bucătar ajunge la aproximativ 3.500 de lei.

Pentru persoanele fără experiență într-o bucătărie profesionistă, activitatea presupune un ritm susținut și respectarea sarcinilor specifice fiecărui serviciu. Tura de Revelion are și particularități legate de plata orelor lucrate. Programul începe, de regulă, pe 31 decembrie, zi lucrătoare obișnuită, și se poate încheia în dimineața zilei de 1 ianuarie.

După miezul nopții, orele lucrate intră sub regulile aplicabile muncii de noapte și muncii în zilele de sărbătoare legală. Modul de evidențiere și compensare a acestor ore trebuie clarificat cu angajatorul înainte de începerea turei.

Producția de cozonaci, prăjituri și torturi crește semnificativ înaintea sărbătorilor de iarnă. În multe cofetării și brutării, volumul de lucru se dublează în luna decembrie.

Laboratoarele caută ajutoare și cofetari cu experiență. Programul poate începe foarte devreme dimineața sau poate include ture de noapte, în funcție de comenzile primite.

Salariul mediu net estimat pentru un cofetar-patiser este de aproximativ 3.300 de lei pe lună. Pentru un brutar, venitul ajunge la circa 3.000 de lei net.

Experiența profesională influențează nivelul salarial. Un cofetar care poate pregăti singur aluaturile pentru cozonaci are alte responsabilități decât un angajat care se ocupă doar de ambalarea produselor.

Stațiunile montane își pregătesc echipele încă din noiembrie. Pensiunile și hotelurile caută recepționeri, cameriste, bucătari și ospătari pentru perioada sărbătorilor și pentru vacanța de schi.

Unele oferte includ cazare și masă, ceea ce reduce cheltuielile angajaților care vin din alte localități. Acest beneficiu poate influența venitul disponibil la finalul lunii.

Pentru un recepționer, salariul mediu net estimat este de aproximativ 3.000 de lei. O cameristă câștigă în jur de 2.700 de lei net pe lună.

Monitorii de schi reprezintă o altă categorie de lucrători sezonieri. Câștigul mediu estimat pentru această ocupație este de aproximativ 3.100 de lei pe lună.

Serbările organizate în grădinițe și școli, petrecerile companiilor și evenimentele din centrele comerciale generează cerere pentru animatori și fotografi. Tot în această perioadă sunt căutate persoane care pot interpreta rolul lui Moș Crăciun.

Multe dintre colaborări sunt stabilite pentru câteva ore sau pentru un singur eveniment. Plata se face, de obicei, separat pentru fiecare apariție.

Un animator câștigă în medie aproximativ 2.700 de lei net pe lună dacă lucrează cu normă întreagă. Pentru un fotograf, venitul mediu estimat ajunge la aproximativ 3.750 de lei net.

În decembrie, numeroși fotografi și animatori lucrează independent, ca persoane fizice autorizate (PFA). Aceștia facturează fiecare eveniment, iar tarifele orare din această perioadă sunt printre cele mai ridicate din an.

Angajările temporare presupun, de regulă, contracte pe durată determinată sau contracte cu timp parțial. Durata redusă a colaborării nu înseamnă că angajatul pierde drepturile prevăzute de Codul muncii.

Salariații temporari beneficiază de drepturile legale aplicabile angajaților, inclusiv de regulile privind sporurile pentru munca de noapte și pentru activitatea desfășurată în zilele de sărbătoare legală.

Perioada de probă maximă depinde de durata contractului:

Durata contractului

Perioada de probă maximă

Sub 3 luni

5 zile lucrătoare

Între 3 și 6 luni

15 zile lucrătoare

Peste 6 luni

30 de zile lucrătoare.

Contractul individual de muncă trebuie semnat și înregistrat înainte de prima zi de activitate. Angajarea nu trebuie amânată până după o perioadă de probă neplătită.

O zi de probă fără contract și fără plată nu reprezintă o practică legală. Acest aspect este important mai ales pentru persoanele care acceptă colaborări de numai câteva săptămâni.

În sezonul de iarnă, zilele de sărbătoare legală sunt 1 decembrie, 25 și 26 decembrie, 1 și 2 ianuarie, precum și 6 și 7 ianuarie.

Angajații care lucrează în aceste zile trebuie să primească timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă acest lucru nu este posibil din motive justificate, angajatorul trebuie să acorde un spor de cel puțin 100% din salariul de bază pentru orele lucrate.

La salariul minim, tariful orar este de 25,95 lei brut. Un angajat care lucrează trei ture de câte opt ore, pe 25 și 26 decembrie și pe 1 ianuarie, poate primi cel puțin 623 de lei brut în plus față de salariul lunar, dacă orele respective sunt compensate prin spor și nu prin timp liber.

Calculul depinde de salariul de bază și de numărul efectiv de ore lucrate în zilele respective.

Aplicarea din timp crește șansele de a găsi un post cu program de zi și contract cu normă întreagă. Cele mai căutate ture și ofertele angajatorilor cunoscuți se ocupă, de regulă, până la mijlocul lunii noiembrie.

Persoanele interesate pot consulta și locurile de muncă declarate de angajatori la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

La sfârșitul lunii octombrie erau disponibile peste 30.000 de locuri de muncă. Aproape 1.600 dintre acestea erau pentru lucrători comerciali.

Candidații care găsesc un job potrivit pot discuta de la început cu angajatorul despre posibilitatea continuării activității după sărbători. Unele magazine și depozite păstrează o parte dintre angajații temporari și după luna ianuarie.

Salariile actualizate pentru principalele meserii de sezon, potrivit datelor din directorul Meseriile.ro, sunt:

Vânzător: 3.046 lei pe lună

Casier: 3.311 lei pe lună

Operator depozit: 3.394 lei pe lună

Ambalator: 3.071 lei pe lună

Ospătar: 2.790 lei pe lună

Barman: 2.984 lei pe lună

Bucătar: 3.520 de lei pe lună

Cofetar-patiser: 3.284 lei pe lună

Recepționer hotel: 2.993 lei pe lună

Cameristă: 2.677 lei pe lună

Cifrele salariale sunt estimări nete, orientative, bazate pe date publice și pe legislația în vigoare. Valorile pot varia în funcție de oraș, experiență și condițiile de angajare.