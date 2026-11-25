Benjamin Netanyahu ar putea fi vizat de o anchetă independentă privind atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Parlamentul israelian a aprobat miercuri, 25 noiembrie, în primă etapă, proiectul pentru constituirea unei comisii de anchetă. Legislativul a susținut și o inițiativă care vizează limitarea mandatelor premierilor israelieni. Deciziile intervin în contextul blocajului politic generat de rezultatul alegerilor parlamentare.

Benjamin Netanyahu ar putea fi supus verificărilor unei comisii independente de stat, însă constituirea acesteia necesită parcurgerea mai multor etape legislative. Parlamentul israelian, controlat de opoziție, a acordat miercuri primul vot favorabil proiectului, potrivit Reuters, citată de Mediafax. Comisia ar urma să investigheze circumstanțele atacului Hamas din 7 octombrie 2023 și deficiențele de securitate care l-au precedat.

Votul reprezintă prima dintre cele patru etape legislative necesare pentru adoptarea proiectului. Inițiativa a primit 65 de voturi favorabile, în timp ce 50 de parlamentari s-au pronunțat împotrivă. Blocul opoziției, condus de Gadi Eisenkot, a beneficiat și de susținerea formațiunilor politice care reprezintă minoritatea arabă.

Sondajele de opinie indică o susținere largă în rândul populației israeliene pentru constituirea unei comisii independente de stat. Atacul din octombrie 2023 reprezintă cea mai gravă breșă de securitate înregistrată de Israel în ultimele decenii.

Premierul desemnat Gadi Eisenkot a subliniat importanța stabilirii adevărului pentru familiile victimelor și pentru supraviețuitorii atacului.

„Pentru familiile îndoliate, pentru supraviețuitorii captivității și pentru cei care nu s-au mai întors la noi în viață, vom scoate la iveală adevărul și vom face tot ce ne stă în putință pentru a preveni următorul dezastru”, a transmis premierul desemnat Gadi Eisenkot.

Legislativul israelian a acordat miercuri un vot favorabil și unui proiect care ar modifica regulile privind exercitarea funcției de premier. Inițiativa prevede limitarea numărului de mandate pe care le poate deține un prim-ministru. Documentul introduce și restricții privind exercitarea acestei funcții de către persoanele puse sub acuzare.

Prevederile îl vizează direct pe Benjamin Netanyahu, cel mai longeviv prim-ministru din istoria Israelului. Acesta se confruntă cu acuzații de corupție și continuă să conducă executivul în calitate de premier interimar.

Cele două voturi parlamentare intervin într-o perioadă de incertitudine politică, determinată de imposibilitatea constituirii unei majorități guvernamentale după alegeri. Coaliția condusă de Benjamin Netanyahu deține numai 53 dintre cele 120 de mandate ale Knessetului. Aceasta nu dispune, așadar, de majoritatea necesară pentru formarea unui nou guvern.

Blocul politic condus de Gadi Eisenkot a obținut 48 de mandate parlamentare. Majoritatea formațiunilor din această alianță au refuzat până acum constituirea unei coaliții guvernamentale alături de partidele arabe. Acestea din urmă au înregistrat un rezultat electoral record, obținând 19 locuri în legislativul israelian.

În eventualitatea în care Eisenkot nu va reuși să formeze guvernul, Benjamin Netanyahu ar putea primi mandatul pentru constituirea executivului. Dacă nici acesta nu va obține sprijinul parlamentar necesar, Israelul va organiza noi alegeri anticipate.