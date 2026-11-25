Animalele de fermă ținute în cuști ar putea beneficia de noi reguli de protecție în Uniunea Europeană. Curtea Europeană de Justiție a decis că Executivul comunitar trebuie să prezinte un calendar clar pentru introducerea interdicției privind creșterea animalelor în cuști.

Decizia vine după ce Comisia Europeană nu și-a respectat termenul inițial, stabilit pentru sfârșitul anului 2023. Cazul a pornit de la o inițiativă cetățenească europeană care a adunat aproape 1,4 milioane de semnături.

Aproximativ 300 de milioane de porci, găini și alte animale de fermă sunt încă ținute în cuști în statele membre ale Uniunii Europene. Situația persistă, deși Comisia Europeană și-a asumat, în 2021, angajamentul de a propune interzicerea acestei practici.

Hotărârea reprezintă un pas important pentru organizațiile care militează pentru îmbunătățirea condițiilor de creștere a animalelor. Instanța a stabilit că instituția europeană nu poate amâna la nesfârșit legislația promisă cetățenilor și trebuie să comunice un nou calendar.

Decizia ar putea contribui la eliminarea unor practici controversate din fermele europene. Printre acestea se numără ținerea porcilor în lăzi atât de înguste încât animalele nu se pot întoarce. Sunt vizate și cuștile pentru iepuri, care nu le permit să sară sau să stea în picioare.

Miercuri, 25 noiembrie, Curtea Europeană de Justiție a decis că Executivul comunitar trebuie să prezinte un nou calendar pentru legislația privind interzicerea cuștilor în ferme. Comisia nu a respectat termenul inițial din 2023, stabilit pentru prezentarea propunerii legislative.

Potrivit organizațiilor care au inițiat acțiunea în instanță, este pentru prima dată când Comisia Europeană este obligată printr-o hotărâre judecătorească să respecte o promisiune făcută ca răspuns la o inițiativă cetățenească europeană (ICE).

Annamaria Pisapia, purtătoare de cuvânt a organizației End the Cage Age, a salutat decizia instanței. „Aceasta este o victorie istorică pentru animale și pentru democrația din Europa”, a declarat aceasta.

Demersul pentru interzicerea creșterii animalelor în cuști a început în septembrie 2018. Atunci, organizația Compassion in World Farming a lansat campania „End the Cage Age”, care a beneficiat ulterior de sprijinul a peste 170 de organizații.

Printre acestea s-au numărat Eurogroup for Animals, Animal Equality Italy și LAV. Campania a urmărit eliminarea utilizării cuștilor în fermele de animale din Uniunea Europeană.

Inițiativa a fost lansată prin intermediul instrumentului european numit inițiativă cetățenească europeană (ICE). Acesta le permite cetățenilor să solicite adoptarea unor legi noi sau modificarea legislației existente.

Pentru ca o astfel de inițiativă să primească un răspuns oficial din partea instituțiilor europene, este necesară strângerea a cel puțin un milion de semnături din întregul bloc comunitar. Există și un prag minim pentru fiecare stat membru, care trebuie atins în cel puțin șapte țări ale UE.

Până în octombrie 2020, petiția „End the Cage Age” adunase aproape 1,4 milioane de semnături. Opt luni mai târziu, în 2021, Comisia Europeană și-a asumat angajamentul de a prezenta o propunere legislativă până la sfârșitul anului 2023.

Instituția a anunțat atunci că va analiza și posibilitatea introducerii interdicției începând cu 2027. Termenul pentru prezentarea propunerii a expirat însă fără ca legislația promisă să fie înaintată.

În 2024, comitetul cetățenesc din spatele inițiativei „End the Cage Age” a decis să conteste în instanță întârzierea Comisiei Europene.

Reprezentanții campaniei au solicitat și acces la documente interne care ar fi putut clarifica motivele pentru care instituția nu și-a respectat angajamentul. Instanța a respins însă această cerere prin hotărârea pronunțată în dosar.

Decizia obligă Comisia să prezinte un nou calendar pentru măsurile legislative promise. Totuși, hotărârea nu înseamnă că utilizarea cuștilor în fermele europene va fi interzisă imediat.

Într-o nouă strategie privind animalele, publicată în iulie, Comisia Europeană a prezentat mai multe planuri pentru actualizarea legislației referitoare la bunăstarea animalelor.

Potrivit documentului, instituția intenționează să propună noi acte legislative pentru găinile ouătoare și puii crescuți pentru carne până la sfârșitul anului 2026. Pentru porci, termenul anunțat este iunie 2027.

Planurile includ eliminarea treptată a cuștilor pentru pui și înlocuirea cuștilor pentru porci cu țarcuri. De asemenea, Comisia urmărește introducerea unor cerințe pentru produsele importate, astfel încât acestea să respecte standarde de bunăstare a animalelor echivalente cu cele aplicate în Uniunea Europeană.

Strategia nu stabilește însă un calendar pentru eliminarea cuștilor destinate iepurilor, vițeilor, rațelor, gâștelor și prepelițelor.

Coaliția „End the Cage Age” susține că viitoarea interdicție trebuie să acopere toate speciile de animale ținute în cuști, nu doar categoriile menționate în planurile actuale ale Comisiei Europene.

Organizațiile participante la campanie solicită includerea iepurilor, vițeilor, rațelor, gâștelor și prepelițelor în viitoarele măsuri legislative.

Reprezentanții coaliției cer, de asemenea, acordarea unui sprijin financiar pentru fermierii care vor trebui să își adapteze activitatea. Ajutorul ar urma să faciliteze trecerea de la sistemele de creștere bazate pe cuști la metode de creștere fără cuști.