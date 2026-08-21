„Vaci fantomă” și milioane de euro: tactica folosită de Grecia pentru a obține subvenții de la UE

Fermierii din Grecia au cerut, în 2024, bani europeni pentru efective de animale cu zeci de mii mai mari decât numărul acestora care poate fi verificat în evidențele oficiale ale statului, arată o analiză Politico realizată pe baza datelor furnizate de autorități.

Datele analizate indică diferențe între efectivele de bovine raportate de ELSTAT, institutul de statistică al Greciei, și numărul animalelor pentru care Ministerul Agriculturii a înregistrat plăți. Scandalurile din sectorul agricol au determinat guvernul de la Atena să anunțe reforme și controale mai stricte.

„Creșterea animalelor în Grecia deschide o nouă pagină. Își îndeplinește angajamentele față de UE și intră într-o nouă eră în sectorul agricol – una guvernată de reguli, transparență și credibilitate”, a declarat ministrul Agriculturii, Margaritis Schinas.

Datele disponibile arată însă că există în continuare probleme în evidența efectivelor de animale. Diferențele dintre registrele utilizate pentru acordarea subvențiilor și statisticile oficiale ridică întrebări privind acuratețea informațiilor pe baza cărora sunt făcute plățile europene.

Pentru anul 2024, Ministerul Agriculturii din Grecia a raportat plata unor subvenții europene pentru aproximativ 260.000 de vaci aflate în lactație. Cifra a fost menționată de o publicație agricolă elenă și confirmată de Politico împreună cu Ministerul Agriculturii.

O vacă aflată în lactație produce, în general, un vițel pe an, ceea ce ar fi trebuit să contribuie la creșterea efectivului național. În același timp, datele Ministerului Agriculturii arată că aproximativ 70.000 de bovine au fost sacrificate pentru carne în 2024, animale care erau, de asemenea, eligibile pentru subvenții.

Grecia nu publică date complete privind animalele scoase din efective din cauza vârstei, a reducerii productivității sau a bolilor. Trei crescători greci de bovine au declarat însă pentru Politico că aceste eliminări reprezintă aproximativ 20% din efectiv în fiecare an.

La un efectiv de circa 600.000 de bovine, cât indica ELSTAT pentru 2024, o asemenea rată ar însemna dispariția a aproximativ 120.000 de animale. Dacă datele privind subvențiile, nașterile și sacrificările sunt puse alături de această estimare, efectivul național ar fi trebuit să înregistreze o creștere de aproximativ 70.000 de animale în acel an.

Statisticile oficiale indică însă o evoluție opusă. Potrivit datelor ELSTAT colectate prin anchete anuale, numărul bovinelor a scăzut de la aproximativ 640.000 în 2023 la 600.000 în 2024 și apoi la 520.000 în 2025, conform celor mai recente cifre, publicate în iunie.

Nikos Dimopoulos, președintele Asociației Crescătorilor de Animale din Kavala, consideră că diferența ar putea fi chiar mai mare. Unele dintre animalele sacrificate ar fi putut proveni din importuri și, în acest caz, nu ar fi trebuit scăzute din efectivul național.

Grecia este, în majoritatea anilor, importator net de bovine vii și exportă doar un număr redus de animale. „Nu există supraveghere şi nu putem avea o cifră exactă pentru că nu există date precise”, a declarat Dimopoulos. Potrivit acestuia, autoritățile realizează controale prin sondaj sau desfășoară verificări după primirea unor reclamații.

Diferențe de aceeași natură apar și în evidențele referitoare la ovine și caprine. ELSTAT a raportat aproximativ 8,8 milioane de astfel de animale în Grecia în 2025, în timp ce Sistemul Integrat de Informații Veterinare al țării, o bază de date administrată de stat, includea aproximativ 15,7 milioane.

Doi oficiali ai Ministerului Agriculturii au declarat că instituția nu administrează registrele privind efectivele de animale și că se bazează pe informațiile transmise de autoritățile locale. În opinia experților citați, Grecia nu dispune de un registru considerat suficient de sigur și de fiabil pentru plata subvențiilor destinate creșterii animalelor.

„Dacă nu realizăm un recensământ la nivel național al animalelor pentru a vedea ce avem în realitate, nu vom avea o imagine clară”, a declarat Dimopoulos.

Sesizări privind diferențele dintre subvențiile înregistrate și dimensiunea oficială a efectivului național de bovine au ajuns la Parchetul European (EPPO). Una dintre formațiunile politice care a făcut demersuri este partidul de stânga Elas, înființat recent de fostul premier Alexis Tsipras, care și-a realizat propria analiză asupra efectivelor de animale.

„Au fost trimise plângeri către EPPO”, a declarat Thomas Moschos, responsabilul partidului pentru politica agricolă. El a precizat că Asociația Agricolă din Kastoria, organizație a micilor fermieri pe care o conduce, precum și alte asociații au sesizat deja autoritatea europeană.

EPPO nu a confirmat dacă investighează această situație. Instituția desfășoară însă deja zeci de anchete privind cazuri în care persoane ar fi primit fonduri agricole europene pentru pășuni pe care nu le dețineau și nici nu le închiriau sau pentru activități agricole care nu ar fi fost efectuate.

În iulie, Parchetul European a anunțat punerea sub acuzare a 22 de persoane, printre care patru parlamentari ai partidului de guvernământ Noua Democrație, în dosarul privind fraudele cu subvenții agricole. Procesele parlamentarilor sunt programate să înceapă la Atena în octombrie, iar toți cei vizați neagă că ar fi comis ilegalități.

Potrivit unui document transmis de EPPO Parlamentului grec, prin care se solicita ridicarea imunității mai multor parlamentari, veterinari și funcționari ai OPEKEPE ar fi contribuit la creșterea artificială a numărului animalelor din registre. OPEKEPE era agenția responsabilă anterior de distribuirea fondurilor agricole europene și a fost desființată în urma scandalului privind subvențiile.

Unul dintre dosarele instrumentate de EPPO, în care este implicat un parlamentar al partidului Noua Democrație, se referă la presupusa acordare de subvenții unui crescător pentru un număr de vaci mai mare decât efectivul pe care îl deținea în realitate.

Dosarul consultat arată că parlamentarul ar fi apelat un înalt funcționar al OPEKEPE pentru a face presiuni în vederea efectuării plății. Acesta ar fi susținut, de asemenea, că un medic veterinar modificase deja numărul animalelor deținute de crescător în baza oficială de date veterinare, ceea ce ar fi dus la majorarea subvenției pentru care acesta era eligibil. Cazul urmează să fie judecat la 2 octombrie.

Scandalul a determinat guvernul grec să introducă măsuri suplimentare de control. Printre acestea se află un sistem electronic destinat identificării oilor și caprelor, prin intermediul unor capsule introduse în stomacul animalelor, cunoscute drept bolusuri.

Noul sistem urmează să fie testat în acest an în fermele care au peste 900 de animale. Testarea va viza aproximativ 700.000 de oi și capre, iar autoritățile intenționează să extindă ulterior sistemul.

În martie, Grecia a transmis autorităților Uniunii Europene un plan de acțiune care include măsuri pentru prevenirea acordării nejustificate a fondurilor agricole. Comisia Europeană a anunțat că va colabora cu autoritățile elene pentru a contribui la „îmbunătățirea în continuare a gestionării” subvențiilor agricole europene. „Se înregistrează progrese importante”, a declarat în scris comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen. „Dar mai sunt încă lucruri de făcut.”