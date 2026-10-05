România se împrumută la costuri mai mici după confirmarea ratingului. Alexandru Nazare: Următorul test este bugetul pentru 2027

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță semnale pozitive pe piețele financiare după confirmarea ratingului României de către S&P, după decizii similare ale Fitch și Moody’s. Randamentele obligațiunilor de stat au scăzut luni pe toate maturitățile, iar o licitație organizată de Ministerul Finanțelor a atras o cerere de peste două ori mai mare decât suma programată.

Nazare avertizează însă că o singură zi favorabilă nu înseamnă rezolvarea problemelor. Perspectiva ratingului rămâne negativă, iar următorul test important va fi bugetul pentru 2027 și capacitatea României de a continua reducerea deficitului.

Alexandru Nazare a explicat luni, 5 octombrie, că menținerea României în categoria „investment grade” are efecte directe asupra costurilor la care statul se poate finanța.

„Confirmarea ratingului de către S&P, după Fitch și Moody’s, în pofida unui climat prelungit de incertitudine politică, demonstrează cât de importantă este menținerea ratingului pentru păstrarea încrederii investitorilor și reducerea costurilor de finanțare ale țării”, a transmis ministrul Finanțelor.

Potrivit acestuia, păstrarea ratingului permite statului să aibă acces în continuare la o bază largă de investitori instituționali și limitează prima de risc pe care România trebuie să o plătească atunci când se împrumută.

Luni, curba randamentelor s-a deplasat în jos față de închiderea de vineri pe toate maturitățile. Reducerile au fost cuprinse între 10 și 20 de puncte de bază, cele mai mari ajustări fiind înregistrate în cazul maturităților medii și lungi.

Ministerul Finanțelor a redeschis luni cu 500 de milioane de lei o emisiune de obligațiuni de referință cu scadența de aproape doi ani. Cererea investitorilor a ajuns la 1,25 miliarde de lei. Potrivit lui Alexandru Nazare, este pentru prima dată din luna august când cererea la o astfel de licitație depășește un miliard de lei.

Pe fondul interesului ridicat, Ministerul Finanțelor a decis să atragă 532 de milioane de lei, la un randament de 6,98%.

Randamentul a fost sub nivelul pieței secundare, respectiv sub cel la care obligațiunile respective se tranzacționau deja între investitori.

„Este un semnal concret că reducerea riscului perceput asupra României se poate transforma în costuri de finanțare mai mici. Nu trebuie însă să judecăm succesul după o singură ședință de piață. Obiectivul nostru este ca această mișcare să devină una structurală și să vedem, în timp, întreaga curbă a randamentelor României coborând”, a explicat Nazare.

Ministrul Finanțelor a explicat că scăderea randamentelor înseamnă că investitorii au fost dispuși să cumpere obligațiunile României la dobânzi mai mici decât în zilele precedente.

În același timp, cererea ridicată permite Ministerului Finanțelor să atragă bani în condiții mai avantajoase.

Efectele nu se transferă însă imediat asupra întregii datorii publice.

„Pentru că statul refinanțează permanent datorie și atrage resurse noi pentru acoperirea deficitului. Atunci când randamentele scad, scade treptat și costul noilor împrumuturi. Efectul nu se vede integral într-o singură zi şi nici nu reduce instantaneu costul datoriei deja emise, dar în timp înseamnă mai puține resurse consumate de dobânzi şi mai mult spațiu bugetar pentru investiții, servicii publice şi dezvoltare”, a transmis Alexandru Nazare.

La volumul de finanțare de care România are nevoie anual, ministrul spune că inclusiv reducerile aparent mici ale randamentelor devin importante dacă sunt menținute o perioadă mai lungă.

Nazare spune că o parte din scăderea randamentelor este explicată de evoluțiile de pe piețele internaționale. În cazul României, ajustarea ar fi fost însă mai amplă și pentru că investitorii au reevaluat riscul unei retrogradări a ratingului.

„Piața ne transmite astfel ceva foarte simplu: stabilitatea şi credibilitatea fiscală sunt recompensate, iar incertitudinea este taxată prin dobânzi mai mari”, a afirmat ministrul.

Acesta consideră că execuția bugetară și menținerea traiectoriei de reducere a deficitului au avut un rol important în păstrarea ratingului. Perspectiva rămâne însă negativă, ceea ce înseamnă, potrivit ministrului, că riscurile nu au dispărut.

„Următorul test este deja foarte clar: bugetul pentru 2027 şi capacitatea României de a demonstra că ajustarea continuă dincolo de măsurile temporare. Nu ne putem permite să reconstruim dezechilibrele pe care tocmai am început să le corectăm”, a avertizat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor spune că obiectivul autorităților trebuie să meargă dincolo de simpla menținere a actualului rating.

Reducerea costurilor de finanțare este unul dintre obiectivele importante ale Ministerului Finanțelor, în condițiile în care cheltuielile cu dobânzile au un rol major în sustenabilitatea datoriei publice.

„Ținta nu poate fi doar evitarea unei retrogradări. Trebuie să trecem de la apărarea ratingului la stabilizarea perspectivei și, apoi, la reconstruirea condițiilor pentru o evaluare mai bună a României”, a transmis Nazare.

Alexandru Nazare a atras atenția și asupra structurii investitorilor care finanțează datoria publică a României.

Sistemul bancar continuă să aibă un rol important, atât în calitate de investitor, cât și prin intermediul dealerilor primari și secundari. În ultimii ani a crescut însă contribuția investitorilor locali pe termen lung.

Fondurile de pensii private dețin în prezent aproximativ 30% din titlurile de stat emise pe piața interbancară, cu circa șase puncte procentuale mai mult decât anterior.

Populația deține, la rândul său, aproximativ 80 de miliarde de lei în titluri de stat cumpărate prin programele Tezaur și Fidelis.

În același timp, ponderea titlurilor deținute de investitorii nerezidenți a scăzut la aproximativ 17%, cel mai redus nivel din ultimii cinci ani.

Nazare consideră că dezvoltarea pieței interne a titlurilor de stat reprezintă și o componentă a securității financiare a României.

O bază mai mare de investitori locali ar reduce vulnerabilitatea țării în cazul unor schimbări bruște de sentiment pe piețele internaționale.

„Vrem mai mulți investitori, maturități mai bine distribuite și o dependență mai redusă de episoadele de volatilitate externă”, a transmis ministrul.

Pentru perioada următoare, Ministerul Finanțelor urmărește stabilizarea perspectivei ratingului, reducerea costurilor de finanțare și dezvoltarea în continuare a pieței locale a titlurilor de stat.