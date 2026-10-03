Ce se află, de fapt, în spatele deciziei S&P. De ce spune Adrian Câciu că nu este o victorie a Guvernului

Deputatul PSD Adrian Câciu afirmă că decizia agenției Standard & Poor’s de a menține ratingul suveran al României nu ar trebui prezentată drept o victorie a Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Fostul ministru al Finanțelor susține, totodată, că evaluarea agenției nu trebuie interpretată ca un argument pentru continuarea unor măsuri care ar reduce veniturile și ar afecta economia.

„S&P nu ne-a cerut să sărăcim România, ca să salvăm deficitul. Asta este, poate, cea mai importantă concluzie după evaluarea de ieri. S&P a menținut ratingul României la BBB-/A-3, investment grade, cu perspectivă negativă. Unii se grăbesc să transforme decizia într-o victorie a Guvernului. Nu este! Alții o folosesc pentru a continua discursul fricii: dacă nu mai tăiem, dacă nu mai punem taxe, dacă nu mai strângem cureaua, vine dezastrul. Ambele interpretări ratează problema. România are nevoie de consolidare fiscală. Asta nu este în discuție”, a declarat Adrian Câciu.

Deputatul PSD spune că principala problemă nu este dacă România trebuie să își reducă deficitul, ci modul în care această ajustare este realizată. În opinia sa, anumite măsuri pot îmbunătăți situația deficitului pe termen scurt, dar pot avea efecte asupra creșterii economice, investițiilor și veniturilor reale.

„Dar adevărata întrebare este alta: Ce fel de consolidare? Pentru că poți reduce deficitul și, în același timp, să slăbești economia. Poți crește taxe, poți îngheța venituri, poți comprima consumul și poți frâna investițiile. Pe hârtie, deficitul poate arăta mai bine. Dar dacă în urma ajustării ai mai puțină creștere economică, mai puține investiții, venituri reale mai mici și o bază fiscală mai slabă, atunci ai rezolvat contabil problema de astăzi și ai complicat problema de mâine. România nu are nevoie de mai multă austeritate. Are nevoie de o ajustare mai inteligentă. Aici trebuie schimbată paradigma”, a mai scris Câciu pe Facebook.

Adrian Câciu cere reducerea risipei și protejarea investițiilor

Potrivit lui Adrian Câciu, consolidarea finanțelor publice ar trebui să includă reducerea risipei și a ineficienței din sectorul public, precum și îmbunătățirea colectării veniturilor. El susține că investițiile trebuie protejate, iar efortul pentru reducerea deficitului ar trebui împărțit în mod echitabil.

Deputatul PSD consideră că povara ajustării nu ar trebui transferată în principal asupra salariaților, pensionarilor, familiilor și companiilor care desfășoară activități productive. Mesajul său este că măsurile de consolidare fiscală trebuie corelate cu obiectivele de dezvoltare economică. Câciu susține că România are nevoie de investiții publice și private, de reindustrializare, infrastructură, capital românesc și creșterea productivității. În viziunea sa, aceste direcții pot contribui la consolidarea economiei și, implicit, la îmbunătățirea sustenabilității finanțelor publice.

„România are nevoie de un boost economic. Fonduri europene. Investiții publice și private. Reindustrializare. Infrastructură. Capital românesc. Productivitate. Locuri de muncă mai bine plătite. Pentru că există două moduri de a îmbunătăți sustenabilitatea finanțelor publice: să tai la nesfârșit din economie sau să faci economia mai puternică. Eu cred în a doua variantă. Nu poți construi sustenabilitate fiscală pe o economie slăbită” a subliniat liderul PSD.

În aceeași declarație, Adrian Câciu susține că reducerea deficitului nu ar trebui să se bazeze permanent pe transferarea costurilor către populație și mediul economic. El critică folosirea ratingului de țară ca argument pentru politici economice bazate pe reducerea cheltuielilor și creșterea poverii fiscale.

„Nu poți cere permanent oamenilor să plătească factura unor dezechilibre pe care statul nu este capabil să le corecteze structural. Și nu poți transforma frica de rating în politică economică. Mesajul de după S&P trebuie să fie mult mai simplu: România trebuie să-și reducă deficitul fără să-și reducă viitorul. Asta înseamnă ajustare de calitate. Asta înseamnă încredere. Asta înseamnă creștere economică. Nu avem nevoie de o țară mai săracă pentru a avea un deficit mai mic. Avem nevoie de o economie mai puternică pentru a avea finanțe publice mai sănătoase. Nu simțiți că tot ce v-am prezentat este exact invers față de modelul celor de dreapta? Este. Dar este soluția!”, explică fostul ministru de Finanțe.

Agenția Standard & Poor’s a confirmat vineri ratingul suveran al României la nivelul BBB-/A-3, încadrat în categoria investment grade, și a menținut perspectiva negativă.

Potrivit evaluării S&P, perspectiva negativă reflectă riscurile asociate implementării măsurilor de consolidare a finanțelor publice și reducerii deficitelor externe ale României. Agenția indică, de asemenea, sensibilitatea țării la modificările încrederii investitorilor, în condițiile unor necesități semnificative de finanțare externă și ale unui nivel ridicat al deținerilor de datorie guvernamentală de către nerezidenți.