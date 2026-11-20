Piața de investiții imobiliare din România a atras 691 de milioane de euro în primele nouă luni din 2026, cu 64% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este cel mai bun rezultat pentru intervalul ianuarie-septembrie din 2020 încoace, potrivit unui raport Colliers. România ocupă locul al treilea între cele șase piețe analizate din Europa Centrală și de Est, după Polonia și Cehia.

Piața imobiliară românească a înregistrat o creștere importantă a investițiilor în 2026, în ciuda condițiilor economice dificile.

Potrivit raportului Colliers „CEE Investment Scene Q1-Q3 2026”, volumul tranzacțiilor a ajuns la 691 de milioane de euro.

Suma reprezintă o creștere de 64% față de primele nouă luni din 2025.

Rezultatul este cel mai bun pentru această perioadă din ultimii șase ani. De asemenea, depășește media înregistrată între 2015 și 2019.

Peste jumătate din volumul investițiilor din primele nouă luni a fost realizat în trimestrul al treilea.

Robert Miklo, Partner și Head of Capital Markets la Colliers, consideră că rezultatul este important în contextul finanțării mai scumpe.

„Performanța este cu atât mai relevantă cu cât a fost obținută într-un context caracterizat de costuri de finanțare mai ridicate și de o abordare mai selectivă din partea investitorilor”, a declarat acesta.

Colliers a fost implicată în aproximativ 60% din volumul tranzacțiilor raportate, prin intermediul a șase operațiuni.

Investițiile imobiliare din cele șase piețe analizate au totalizat aproape 8,8 miliarde de euro în primele nouă luni din 2026.

Volumul a crescut cu 22% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Aproximativ 3,1 miliarde de euro au fost tranzacționate numai în trimestrul al treilea.

Polonia a rămas cea mai mare piață regională, cu investiții de 4,7 miliarde de euro. Suma reprezintă 54% din total și o creștere anuală de 81%.

Cehia a ocupat locul al doilea, cu aproape 2,1 miliarde de euro, în scădere cu 18%.

România s-a situat pe poziția a treia, cu 691 de milioane de euro.

Ungaria a atras 606 milioane de euro, iar Bulgaria a înregistrat investiții de 472 de milioane de euro. Pentru Bulgaria, acesta a fost cel mai bun rezultat din primele trei trimestre.

Slovacia a încheiat perioada analizată cu tranzacții de 216 milioane de euro.

Raportul Colliers arată că investitorii din Europa Centrală și de Est au devenit tot mai activi.

Aceștia au realizat achiziții de aproape 4,3 miliarde de euro, reprezentând aproximativ jumătate din volumul regional.

Cei mai activi au fost investitorii cehi, cu tranzacții de aproximativ 2,5 miliarde de euro.

Aceștia au fost urmați de investitorii maghiari, cu 806 milioane de euro, și de cei polonezi, cu aproape 500 de milioane de euro.

În România, investitorii locali au realizat tranzacții de aproximativ 140 de milioane de euro, în absența unor achiziții majore.

Tot mai multe grupuri regionale cumpără proprietăți și în afara piețelor de origine.

Unele companii din Cehia și Ungaria și-au extins activitatea inclusiv în Germania și Austria.

Investitorii internaționali continuă să joace un rol important. Capitalul american a generat achiziții de aproape un miliard de euro în regiune.

Investitorii israelieni au realizat tranzacții de aproximativ 684 de milioane de euro, iar cei germani de 622 de milioane de euro.

La nivel regional, birourile și proprietățile comerciale au fost cele mai căutate segmente în primele nouă luni.

Fiecare categorie a atras investiții de aproximativ 2,5 miliarde de euro.

Birourile au reprezentat 30% din volumul total, iar sectorul comercial a avut o pondere de 29%.

Proprietățile industriale și logistice au atras aproape 1,7 miliarde de euro.

În sectorul rezidențial, investițiile au depășit un miliard de euro.

În cazul spațiilor comerciale, investitorii sunt interesați în special de parcurile de retail și de proprietățile care includ magazine alimentare.

Centrele comerciale revin și ele în atenție atunci când prețurile oferă posibilitatea unor îmbunătățiri ale performanței.

Pe piața birourilor sunt preferate clădirile bine amplasate și competitive.

Sectorul industrial și logistic beneficiază de investițiile în producție și de relocarea unor activități mai aproape de piețele europene.

Bucureștiul continuă să ofere randamente imobiliare mai ridicate decât unele dintre principalele piețe regionale.

La sfârșitul trimestrului al treilea, randamentul prime pentru clădirile de birouri era de aproximativ 7,5%.

Pentru spațiile industriale și logistice, nivelul ajungea la 7,75%, iar pentru centrele comerciale la 7,25%.

Potrivit Colliers, randamentele birourilor din București sunt cu aproximativ 150 de puncte de bază peste cele din Varșovia.

Diferența față de rata swap în euro la cinci ani depășește 400 de puncte de bază.

Aceste niveluri pot contribui la menținerea interesului investitorilor pentru România.

Totuși, randamentul nu mai reprezintă singurul criteriu important în evaluarea unei proprietăți.

„Randamentele rămân un avantaj important pentru România, dar investitorii se uită la întreaga imagine: costul finanțării, veniturile pe care le poate genera o proprietate, capitalul necesar pentru ca aceasta să rămână competitivă și uneori caracterul strategic al investiției”, a explicat Robert Miklo.

Raportul identifică mai multe dificultăți cu care se confruntă investitorii imobiliari europeni.

Costurile de construcție și inflația din sector au fost menționate de 62% dintre respondenți.

Tensiunile geopolitice reprezintă o preocupare pentru 59%, iar dobânzile ridicate au fost indicate de 57%.

Finanțarea rămâne disponibilă pentru proprietățile de calitate și pentru investitorii cu o situație financiară solidă.

Provocarea principală este obținerea unor randamente care să justifice costurile actuale ale capitalului.

Investitorii caută proprietăți care pot genera venituri suplimentare prin majorarea chiriilor, indexarea contractelor sau atragerea unor noi chiriași.

În schimb, activele a căror valoare depinde în principal de ieftinirea finanțării sunt mai dificil de tranzacționat.

Pentru întregul an, consultanții Colliers estimează investiții imobiliare de aproximativ 12,5 miliarde de euro în cele șase piețe analizate.

Valoarea ar depăși cele 11,6 miliarde de euro înregistrate în 2025.

Estimarea indică o posibilă continuare a creșterii activității, chiar dacă finanțarea rămâne mai scumpă decât în perioadele cu dobânzi foarte reduse.

Consultanții subliniază că investitorii au devenit mai selectivi și urmăresc în special proprietățile care pot genera venituri stabile.