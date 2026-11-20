Comisia Europeană a aprobat parțial cererea Ungariei pentru deblocarea a 10 miliarde de euro din fondul european de redresare și reziliență. Autoritățile de la Budapesta au îndeplinit 126 dintre cele 127 de obiective analizate, potrivit evaluării Executivului european. Sancțiunea financiară pentru condiția îndeplinită doar parțial ar urma să fie minimă, conform unor surse.

Ungaria este aproape de obținerea unei finanțări importante din partea Uniunii Europene, după ani în care accesul la fondurile comunitare a fost restricționat.

Comisia Europeană a evaluat favorabil cererea Budapestei pentru aproximativ 10 miliarde de euro din Mecanismul de Redresare și Reziliență (RRF).

Potrivit evaluării, Ungaria a îndeplinit 126 dintre cele 127 de obiective analizate.

Singura condiție care nu a fost respectată integral privește domeniul fiscal.

Valoarea exactă a fondurilor care ar putea fi reținute nu a fost comunicată.

Totuși, un oficial al Comisiei Europene, citat anonim de Euronews, a declarat că efectele financiare ale neîndeplinirii acestei condiții vor fi minime.

Decizia reprezintă un pas important pentru deblocarea sumelor reținute anterior din cauza preocupărilor privind statul de drept și corupția.

Evaluarea pozitivă reprezintă o realizare importantă pentru guvernul condus de premierul Péter Magyar.

Acesta a ajuns la putere în urma victoriei electorale din aprilie 2026, după 16 ani în care Ungaria a fost condusă de Viktor Orbán.

Una dintre principalele promisiuni electorale ale lui Magyar a fost recuperarea fondurilor europene blocate.

În luna mai, premierul ungar și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit asupra unui plan pentru deblocarea a 16,4 miliarde de euro.

Fondurile fuseseră suspendate pe fondul preocupărilor legate de respectarea statului de drept și de combaterea corupției.

Din această sumă, 10 miliarde de euro provin din mecanismul european de redresare economică de după pandemie.

Programul urmează să expire la sfârșitul anului 2026, ceea ce face ca respectarea calendarului să fie esențială.

Ungaria trebuie să obțină autorizarea plății până la sfârșitul lunii noiembrie.

Acest termen este necesar pentru ca fondurile să poată fi transferate înainte de încheierea anului.

La sfârșitul lunii august, guvernul ungar a anunțat că a îndeplinit cerințele europene pentru obținerea finanțării.

Comisia Europeană a început ulterior verificarea măsurilor adoptate.

Pe lângă cele 127 de obiective analizate, Ungaria a trebuit să respecte și 27 de condiții speciale, cunoscute drept „super-obiective”.

Pentru îndeplinirea cerințelor, Parlamentul ungar a modificat peste 100 de legi în timpul verii.

Majoritatea schimbărilor au vizat independența justiției și măsurile de combatere a corupției.

Planul național de redresare revizuit al Ungariei include mai multe investiții importante.

Printre acestea se numără modernizarea rețelei energetice și dezvoltarea infrastructurii feroviare.

O altă componentă privește modernizarea fondului de locuințe destinate închirierii.

Aceste investiții sunt incluse în programul pentru care Budapesta solicită finanțare europeană.

Evaluarea pozitivă a Comisiei nu înseamnă însă că fondurile au fost deja transferate.

Plata trebuie aprobată și de statele membre ale Uniunii Europene.

Potrivit informațiilor obținute de Euronews, este așteptată o decizie favorabilă din partea acestora.

Noua evaluare vine după o altă decizie favorabilă pentru Budapesta.

În septembrie, Comisia Europeană a aprobat deblocarea a 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune suspendate anterior.

Decizia a urmat reformelor adoptate de guvernul Magyar în domeniul statului de drept și al combaterii corupției.

Cu toate acestea, Ungaria nu a îndeplinit încă toate condițiile necesare pentru recuperarea fondurilor europene restante.

O sumă suplimentară de 2,2 miliarde de euro rămâne blocată din cauza preocupărilor privind libertatea academică și drepturile persoanelor LGBTI+.

Potrivit Comisiei Europene, Budapesta nu a prezentat încă dovezile necesare pentru a demonstra aplicarea reformelor în aceste domenii.

Deblocarea acestor fonduri va depinde de îndeplinirea condițiilor stabilite de instituțiile europene.