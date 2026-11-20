Ungaria ar putea primi aproape 10 miliarde de euro din fonduri europene. Comisia Europeană a aprobat parțial cererea Budapestei
SURSA FOTO: Dreamstime - Fonduri europene
Comisia Europeană a aprobat parțial cererea Ungariei pentru deblocarea a 10 miliarde de euro din fondul european de redresare și reziliență. Autoritățile de la Budapesta au îndeplinit 126 dintre cele 127 de obiective analizate, potrivit evaluării Executivului european. Sancțiunea financiară pentru condiția îndeplinită doar parțial ar urma să fie minimă, conform unor surse.
Comisia Europeană a aprobat parțial deblocarea a 10 miliarde de euro pentru Ungaria
Ungaria este aproape de obținerea unei finanțări importante din partea Uniunii Europene, după ani în care accesul la fondurile comunitare a fost restricționat.
Comisia Europeană a evaluat favorabil cererea Budapestei pentru aproximativ 10 miliarde de euro din Mecanismul de Redresare și Reziliență (RRF).
Potrivit evaluării, Ungaria a îndeplinit 126 dintre cele 127 de obiective analizate.
Singura condiție care nu a fost respectată integral privește domeniul fiscal.
Valoarea exactă a fondurilor care ar putea fi reținute nu a fost comunicată.
Totuși, un oficial al Comisiei Europene, citat anonim de Euronews, a declarat că efectele financiare ale neîndeplinirii acestei condiții vor fi minime.
Decizia reprezintă un pas important pentru deblocarea sumelor reținute anterior din cauza preocupărilor privind statul de drept și corupția.
Guvernul Péter Magyar încearcă să recupereze fondurile europene blocate în timpul administrației Viktor Orbán
Evaluarea pozitivă reprezintă o realizare importantă pentru guvernul condus de premierul Péter Magyar.
Acesta a ajuns la putere în urma victoriei electorale din aprilie 2026, după 16 ani în care Ungaria a fost condusă de Viktor Orbán.
Una dintre principalele promisiuni electorale ale lui Magyar a fost recuperarea fondurilor europene blocate.
În luna mai, premierul ungar și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au convenit asupra unui plan pentru deblocarea a 16,4 miliarde de euro.
Fondurile fuseseră suspendate pe fondul preocupărilor legate de respectarea statului de drept și de combaterea corupției.
Din această sumă, 10 miliarde de euro provin din mecanismul european de redresare economică de după pandemie.
Programul urmează să expire la sfârșitul anului 2026, ceea ce face ca respectarea calendarului să fie esențială.
Plata trebuie aprobată până la sfârșitul lunii noiembrie pentru ca banii să ajungă în Ungaria în 2026
Ungaria trebuie să obțină autorizarea plății până la sfârșitul lunii noiembrie.
Acest termen este necesar pentru ca fondurile să poată fi transferate înainte de încheierea anului.
La sfârșitul lunii august, guvernul ungar a anunțat că a îndeplinit cerințele europene pentru obținerea finanțării.
Comisia Europeană a început ulterior verificarea măsurilor adoptate.
Pe lângă cele 127 de obiective analizate, Ungaria a trebuit să respecte și 27 de condiții speciale, cunoscute drept „super-obiective”.
Pentru îndeplinirea cerințelor, Parlamentul ungar a modificat peste 100 de legi în timpul verii.
Majoritatea schimbărilor au vizat independența justiției și măsurile de combatere a corupției.
Fondurile europene vor sprijini modernizarea rețelelor energetice, a căilor ferate și a locuințelor
Planul național de redresare revizuit al Ungariei include mai multe investiții importante.
Printre acestea se numără modernizarea rețelei energetice și dezvoltarea infrastructurii feroviare.
O altă componentă privește modernizarea fondului de locuințe destinate închirierii.
Aceste investiții sunt incluse în programul pentru care Budapesta solicită finanțare europeană.
Evaluarea pozitivă a Comisiei nu înseamnă însă că fondurile au fost deja transferate.
Plata trebuie aprobată și de statele membre ale Uniunii Europene.
Potrivit informațiilor obținute de Euronews, este așteptată o decizie favorabilă din partea acestora.
Ungaria a obținut deja deblocarea a 4,2 miliarde de euro, dar alte 2,2 miliarde rămân suspendate
Noua evaluare vine după o altă decizie favorabilă pentru Budapesta.
În septembrie, Comisia Europeană a aprobat deblocarea a 4,2 miliarde de euro din fondurile de coeziune suspendate anterior.
Decizia a urmat reformelor adoptate de guvernul Magyar în domeniul statului de drept și al combaterii corupției.
Cu toate acestea, Ungaria nu a îndeplinit încă toate condițiile necesare pentru recuperarea fondurilor europene restante.
O sumă suplimentară de 2,2 miliarde de euro rămâne blocată din cauza preocupărilor privind libertatea academică și drepturile persoanelor LGBTI+.
Potrivit Comisiei Europene, Budapesta nu a prezentat încă dovezile necesare pentru a demonstra aplicarea reformelor în aceste domenii.
Deblocarea acestor fonduri va depinde de îndeplinirea condițiilor stabilite de instituțiile europene.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.