Cartofii ar putea deveni unul dintre alimentele de bază ale astronauților care vor locui în viitoarele baze de pe Lună. Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Oregon, Statele Unite, au reușit să cultive cartofi într-un sol care imită condițiile de la suprafața satelitului natural al Pământului.

Experimentul a demonstrat că plantele pot crește și pot produce tuberculi comparabili cu cei obținuți în solul terestru, dacă beneficiază de suficientă materie organică, relatează The Guardian.

Descoperirea ar putea contribui la dezvoltarea unor sisteme de producție a hranei în spațiu, un obiectiv important pentru NASA, în contextul planurilor de stabilire a unei prezențe umane de lungă durată pe Lună.

Studiul a fost realizat de o echipă de cercetători americani, cu sprijinul NASA, și publicat pe 19 noiembrie 2026 într-o revistă științifică. Cercetarea a analizat modul în care plantele de cartof se dezvoltă în regolit lunar simulat.

Solul de pe Lună, cunoscut sub denumirea de regolit, este alcătuit din praf și fragmente de rocă rezultate în urma impacturilor cu meteoriți. Spre deosebire de solul terestru, acesta nu conține suficientă materie organică și nu asigură nutrienții necesari dezvoltării plantelor. În plus, poate avea concentrații ridicate de metale grele.

Pentru a reproduce condițiile de la suprafața Lunii, cercetătorii au utilizat materiale speciale, create pe Pământ, care imită proprietățile regolitului. Acestea au fost amestecate cu diferite cantități de vermicompost, un îngrășământ organic obținut prin descompunerea resturilor alimentare și a materialelor vegetale cu ajutorul râmelor și microorganismelor.

Rezultatele au demonstrat că proporția de materie organică este esențială pentru dezvoltarea cartofilor. Plantele cultivate în solul simulat fără vermicompost au dezvoltat foarte puține rădăcini și aproape că nu au produs tuberculi.

În schimb, amestecul care conținea 5% vermicompost și 95% regolit a permis dezvoltarea rădăcinilor și apariția tuberculilor. Cele mai bune rezultate au fost obținute într-un amestec cu 30% vermicompost și 70% material care imita solul lunar. În aceste condiții, recolta a fost comparabilă cu cea obținută în sol terestru în cadrul aceluiași experiment.

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale cercetării este posibilitatea ca viitorii locuitori ai bazelor lunare să își producă singuri o parte dintre îngrășămintele necesare agriculturii.

Vermicompostul utilizat în experiment este obținut prin transformarea resturilor alimentare și a deșeurilor vegetale în materie organică, cu ajutorul râmelor și microorganismelor. Un asemenea sistem ar putea fi adaptat pentru viitoarele misiuni spațiale.

Astfel, astronauții ar putea transporta inițial de pe Pământ o anumită cantitate de materie organică, iar ulterior ar putea valorifica resturile alimentare și deșeurile vegetale produse în baza lunară pentru obținerea compostului.

Prin reciclarea acestor resurse chiar pe Lună, dependența de transporturile costisitoare de pe Pământ ar putea fi redusă.

Cartofii reprezintă o variantă atractivă pentru agricultura spațială deoarece oferă un aport caloric ridicat raportat la suprafața cultivată. De asemenea, conțin nutrienți importanți, printre care potasiu, vitamina C, proteine și fibre.

În cadrul experimentului, cercetătorii au utilizat soiul Modoc, un cartof cu maturare timpurie, coajă roșiatică și miez alb.

Analizele au arătat că tuberculii cultivați în regolitul simulat au o compoziție nutritivă asemănătoare celor obținuți în solul terestru. Materia organică a contribuit și la reducerea disponibilității unor metale grele, precum cuprul, limitând astfel acumularea acestora în plante.

Există însă și câteva limite ale experimentului. Cercetătorii nu au gustat cartofii obținuți, recolta fiind utilizată exclusiv pentru analize de laborator. În plus, plantele au fost cultivate în ghivece mici, ceea ce a determinat obținerea unor tuberculi de dimensiuni reduse.

Echipa de cercetare lucrează deja la un al doilea studiu, în care cartofii au fost cultivați în recipiente mai mari. De această dată, tuberculii au ajuns la dimensiuni comparabile cu cele ale cartofilor comercializați în magazine.