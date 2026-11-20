România se numără printre țările din Uniunea Europeană în care gospodăriile cu copii au o pondere ridicată, însă multe dintre acestea nu urmează modelul familiei tradiționale, potrivit Eurostat.

În 2025, 76,6% dintre gospodăriile din UE nu includeau copii. Ponderea gospodăriilor cu copii a scăzut constant în timp. Aceasta a coborât de la 26,9% în 2010, la 25,9% în 2015 și 25,0% în 2020, ajungând la 23,3% în 2025.

Comparativ cu 2015, s-a înregistrat o creștere semnificativă a ponderii gospodăriilor formate dintr-un singur adult, fără copii, de la 33,6% în 2015 la 37,5% în 2025. În aceeași perioadă, ponderea gospodăriilor formate din cupluri cu copii a scăzut de la 16,6% la 14,7%.

La nivelul UE, 14,7% dintre gospodării erau formate din cupluri cu copii, cele mai mari ponderi fiind înregistrate în Slovacia (20,3%), Cipru (19,6%), Cehia (18,4%) și Luxemburg (18,3%).

Gospodăriile formate dintr-un singur adult cu copii au reprezentat 3,0% din totalul gospodăriilor din UE. Cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Estonia (de peste 3 ori media UE; 9,4%), Letonia (7,0%) și Irlanda (6,9%).

Alte tipuri de gospodării cu copii, care au reprezentat 5,6% din gospodăriile din UE, au fost cel mai frecvente în Slovacia (14,0%), România (10,0%) și Croația (9,8%). Gospodăriile formate dintr-o singură persoană, fără copii, au reprezentat 37,5% din totalul gospodăriilor din UE.

În Lituania, mai mult de 6 din 10 gospodării (62,5%) erau formate dintr-un singur adult fără copii; de asemenea, ponderea unor astfel de gospodării a depășit jumătate din totalul gospodăriilor în Estonia (53,8%) și a fost aproape de jumătate în Finlanda (47,9%), potrivit Eurostat.