România, printre țările UE cu cele mai multe gospodării cu copii, dar fără structura familială clasică. Ce arată datele Eurostat
SURSA FOTO: Dreamstime - familie, toamnă
România se numără printre țările din Uniunea Europeană în care gospodăriile cu copii au o pondere ridicată, însă multe dintre acestea nu urmează modelul familiei tradiționale, potrivit Eurostat.
76,6% dintre gospodăriile din UE nu au copii. Numărul celor formate dintr-un singur adult este în creștere
În 2025, 76,6% dintre gospodăriile din UE nu includeau copii. Ponderea gospodăriilor cu copii a scăzut constant în timp. Aceasta a coborât de la 26,9% în 2010, la 25,9% în 2015 și 25,0% în 2020, ajungând la 23,3% în 2025.
Comparativ cu 2015, s-a înregistrat o creștere semnificativă a ponderii gospodăriilor formate dintr-un singur adult, fără copii, de la 33,6% în 2015 la 37,5% în 2025. În aceeași perioadă, ponderea gospodăriilor formate din cupluri cu copii a scăzut de la 16,6% la 14,7%.
La nivelul UE, 14,7% dintre gospodării erau formate din cupluri cu copii, cele mai mari ponderi fiind înregistrate în Slovacia (20,3%), Cipru (19,6%), Cehia (18,4%) și Luxemburg (18,3%).
România, printre țările UE cu cele mai multe gospodării cu copii, dar fără structura familială clasică
Gospodăriile formate dintr-un singur adult cu copii au reprezentat 3,0% din totalul gospodăriilor din UE. Cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Estonia (de peste 3 ori media UE; 9,4%), Letonia (7,0%) și Irlanda (6,9%).
Alte tipuri de gospodării cu copii, care au reprezentat 5,6% din gospodăriile din UE, au fost cel mai frecvente în Slovacia (14,0%), România (10,0%) și Croația (9,8%). Gospodăriile formate dintr-o singură persoană, fără copii, au reprezentat 37,5% din totalul gospodăriilor din UE.
În Lituania, mai mult de 6 din 10 gospodării (62,5%) erau formate dintr-un singur adult fără copii; de asemenea, ponderea unor astfel de gospodării a depășit jumătate din totalul gospodăriilor în Estonia (53,8%) și a fost aproape de jumătate în Finlanda (47,9%), potrivit Eurostat.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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