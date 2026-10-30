Irlanda pregătește un plan pentru unificarea cu Irlanda de Nord. Premierul înființează un nou organism guvernamental

Irlanda face un nou pas în direcția unei posibile reunificări cu Irlanda de Nord, teritoriu aflat în componența Regatului Unit. Premierul Micheál Martin a anunțat înființarea unui organism guvernamental care va studia scenariile posibile.

Irlanda va înființa un organism guvernamental care va analiza, pentru prima dată, posibilitatea unei viitoare unificări cu Irlanda de Nord, teritoriu care face parte din Regatul Unit. Anunțul a fost făcut vineri de premierul irlandez Micheál Martin, într-un interviu acordat publicației „Irish Times”.

Noua structură va avea rolul de a studia diferite scenarii constituționale și provocările pe care le-ar presupune fiecare dintre acestea. Analiza va include atât posibilitatea ca Irlanda de Nord să rămână parte a Regatului Unit, cât și varianta în care regiunea și-ar păstra anumite competențe autonome în cadrul unei Irlande unite.

Premierul a oferit mai multe detalii despre inițiativa anunțată inițial într-un discurs susținut în cursul acestei săptămâni. El a explicat că este nevoie de o abordare diferită, bazată pe o documentare independentă și imparțială, care să permită o dezbatere credibilă despre viitorul constituțional al insulei Irlanda.

Micheál Martin a criticat modul în care a fost promovată, după Brexit, ideea organizării unui referendum privind unificarea Irlandei. În opinia sa, dezbaterea a căpătat un caracter partizan, fiind orientată în favoarea unei singure tabere.

Premierul a atras atenția că unele abordări prezintă unificarea drept un proces simplu și inevitabil, sugerând că momentul realizării acesteia ar fi deja aproape. El a considerat că o asemenea perspectivă riscă să transforme discuția într-o victorie a naționalismului, în loc să încurajeze o dezbatere autentică, în care să fie ascultate toate opiniile.

„Ceea ce m-a îngrijorat în legătură cu aceasta insistenţă pentru un referendum, apărută după Brexit, este faptul că are un caracter partizan, este o abordare care susţine o singură parte. Se încearcă într-un fel promovarea ideii că acest proces ar fi simplu, că este inevitabil şi că a sosit momentul. Se creează aproape impresia că ar fi vorba despre o victorie a naţionalismului, spre deosebire de o abordare care urmăreşte, în mod autentic, să asculte toate vocile”, a declarat Martin.

Potrivit prevederilor Acordului din Vinerea Mare, semnat în 1998, guvernul britanic are obligația de a organiza un referendum privind unificarea Irlandei dacă există indicii că majoritatea populației din Irlanda de Nord ar vota în favoarea unirii cu Republica Irlanda.

Sondajele de opinie arată în mod constant că majoritatea locuitorilor din Irlanda de Nord preferă menținerea teritoriului în componența Regatului Unit. Cu toate acestea, diferența dintre susținătorii celor două opțiuni s-a redus după ce britanicii au votat, în urmă cu aproximativ un deceniu, pentru ieșirea din Uniunea Europeană. În același timp, partide naționaliste irlandeze, precum Sinn Fein, și-au intensificat apelurile pentru organizarea unui referendum.

Inițiativa premierului Micheál Martin, ale cărei prime etape urmează să fie prezentate cabinetului până la sfârșitul anului, reprezintă cel mai recent demers al partidelor aflate la guvernare pentru a analiza posibilele implicații și forme ale unei Irlande unite.

Partenerul de guvernare al premierului, partidul Fine Gael, urmează să prezinte, la conferința anuală programată săptămâna viitoare, ceea ce a descris drept un plan pentru o insulă irlandeză unificată.