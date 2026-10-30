RomâniaFilm a intrat în faliment după opt ani de insolvență. Regia de stat administra 51 de puncte de lucru și nu mai raporta niciun angajat

Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor RomâniaFilm (RADEF), aflată în subordinea Ministerului Culturii, a intrat în faliment după opt ani de insolvență. Decizia vine după o perioadă în care regia a acumulat pierderi importante, deși în 2025 a revenit pe profit. RomâniaFilm avea o cifră de afaceri de 4 milioane de lei și figura cu 51 de puncte de lucru active, dar fără angajați raportați.

Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor RomâniaFilm a fost reorganizată ca regie autonomă la 26 septembrie 1991 și funcționează în subordinea Ministerului Culturii, fără acționari privați.

RADEF activează în domeniul proiecției cinematografice și administrează rețeaua de cinematografe aflată în proprietatea statului.

Dosarul de insolvență al regiei a apărut în 2016, iar procedura de insolvență a fost deschisă în 2018. După opt ani în care a funcționat sub această procedură, instanța a declarat falimentul RomâniaFilm.

Datele financiare din ultimul deceniu arată că regia nu a reușit să revină la nivelul activității economice înregistrate înainte de insolvență, potrivit analizei risco.ro.

În 2017, ultimul an înaintea deschiderii procedurii, RomâniaFilm avea o cifră de afaceri de 7,1 milioane de lei, în creștere cu 10% față de 2016. Acesta a fost cel mai ridicat nivel al afacerilor din ultimii zece ani.

Regia a încheiat 2017 cu un profit net de 613.000 de lei, după ce în anul precedent înregistrase pierderi de 2 milioane de lei. La acel moment avea 122 de angajați, iar vânzările per salariat erau de aproximativ 58.500 de lei.

Situația financiară s-a deteriorat puternic în 2018, când RADEF a intrat în insolvență.

Cifra de afaceri a scăzut cu 16%, până la 6 milioane de lei, în timp ce cheltuielile totale au ajuns la 12,6 milioane de lei.

Regia a raportat atunci o pierdere de 6,6 milioane de lei, cea mai mare din ultimul deceniu.

În anii următori, activitatea economică nu a mai revenit la nivelul din 2017.

În 2023, RomâniaFilm a înregistrat o cifră de afaceri de 3,8 milioane de lei, iar în 2024 aceasta a coborât la 3,5 milioane de lei, cel mai redus nivel din 2020 încoace.

Anul 2025 a adus o creștere de 17% a cifrei de afaceri, până la 4 milioane de lei, însă valoarea a rămas semnificativ sub cea înregistrată înaintea insolvenței.

Potrivit platformei de analiză financiară risco.ro, RADEF a încheiat 2025 cu un profit net de 65.700 de lei, după doi ani consecutivi de pierderi.

În 2023, regia a raportat un rezultat negativ de 1,8 milioane de lei, iar în 2024 pierderea s-a adâncit la 2,4 milioane de lei.

Anterior, în 2022, RomâniaFilm înregistrase un profit de 2,7 milioane de lei.

Revenirea pe profit din 2025 a fost însoțită de o reducere cu 10% a cheltuielilor totale, până la 5,8 milioane de lei, și de o creștere cu 42% a veniturilor totale, până la 5,9 milioane de lei.

Totuși, aproape o treime din veniturile anului trecut, respectiv 1,9 milioane de lei, au provenit din alte surse decât activitatea curentă.

În perioada 2018-2025, RomâniaFilm a acumulat pierderi nete de 13,8 milioane de lei. În acest interval, regia a încheiat pe profit numai trei exerciții financiare, respectiv 2021, 2022 și 2025.

Profitul modest obținut anul trecut nu a fost suficient pentru a compensa pierderile înregistrate în perioada insolvenței.

Reducerea activității RomâniaFilm s-a reflectat și în evoluția numărului de salariați.

Dacă în 2017 regia avea 122 de angajați, în 2023 numărul acestora ajunsese la 49, iar în 2024 a scăzut la 47.

Pentru anul 2025, RomâniaFilm nu a mai raportat niciun angajat, potrivit datelor financiare disponibile.

În 2024, ultimul an în care regia a declarat personal, vânzările per angajat s-au situat la aproximativ 73.600 de lei.

Cu toate acestea, RADEF figura în continuare cu 51 de puncte de lucru active, chiar dacă nu mai avea salariați raportați.

La finalul anului 2025, regia dispunea de numerar în valoare de 4,9 milioane de lei, potrivit datelor analizate de risco.ro.

Falimentul intervine după aproximativ 35 de ani de funcționare ca regie autonomă și opt ani de insolvență, perioadă în care RomâniaFilm a înregistrat o reducere considerabilă a cifrei de afaceri și a personalului.