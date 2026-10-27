Peste 20.500 de proceduri de insolvență în România din 2024 până în septembrie 2026. ONRC estimează o nouă creștere

Peste 20.500 de proceduri de insolvență au fost deschise în România între 2024 și septembrie 2026, potrivit datelor ONRC. Valentina Burdescu estimează că numărul lor va continua să crească în 2026, cu 5%-8%, pe fondul tendinței din ultimii ani, cele mai multe cazuri fiind înregistrate în București și alte patru județe.

Directorul Direcției Buletinul Procedurilor de Insolvență din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), Valentina Burdescu, a declarat marți că, în perioada 2024 – primele nouă luni din 2026, au fost deschise 20.567 de proceduri de insolvență. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în București, Bihor, Cluj, Ilfov și Timiș.

Prezentă la evenimentul NEWS.RO Leaders Lounge – „Cum transformăm insolvența într-un motor de relansare economică?”, Valentina Burdescu a explicat că numărul procedurilor de insolvență a crescut constant în ultimii ani, cu un ritm anual cuprins, în general, între 5% și 8%, cu excepții în care majorarea poate ajunge la 10%.

În 2024, au fost deschise 7.417 proceduri de insolvență, iar în 2025 numărul acestora a ajuns la 7.786. În primele nouă luni din 2026, au fost înregistrate 5.364 de proceduri.

Burdescu a precizat că datele pentru întregul an 2026 vor putea fi evaluate mai exact la finalul anului, întrucât în lunile iulie și august se înregistrează, de regulă, mai puține proceduri. În schimb, în perioada septembrie-decembrie sunt înregistrate sentințele instanțelor judecătorești privind deschiderea procedurilor de insolvență.

Reprezentanta ONRC estimează că și în 2026 se va menține tendința de creștere, cu un avans de aproximativ 5%-8%.

În ceea ce privește numărul firmelor active din punct de vedere juridic, Burdescu a arătat că în Registrul Comerțului sunt înregistrate aproximativ 1,5-1,6 milioane de companii care nu au incidente precum dizolvarea, lichidarea, insolvența sau alte probleme de natură comercială.

„Avem în anul 2024 – 7417 proceduri deschise. În anul 2025 avem 7786 de proceduri deschise. Deci avem o creştere undeva într-un procent în jurul cifrei de cinci, maxim opt, doar prin excepţie zece la sută. Este un trend care se păstrează în ultimii câţiva ani. De la an la an avem o creştere a deschiderii procedurilor de insolvenţă, însă în acest procent, în jurul cifrei între cinci şi opt la sută. În primele nouă luni ale anului 2026 avem 5364 de proceduri care s-au deschis până în momentul de faţă, însă avem în vedere lunile iulie şi august în care nu avem teoretic foarte multe proceduri deschise. Astfel că în lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie sunt lunile în care înregistrăm sentinţele instanţelor judecătoreşti privind deschiderea procedurilor de insolvenţă, iar la sfârşitul anului, într-adevăr, putem să avem un tablou exact a ceea ce se întâmplă în anul 2026. Noi estimăm undeva că şi anul acesta va fi o creştere, în jurul cifrei de cinci, poate maxim opt la sută. În total, în această perioadă de doi ani şi nouă luni, 20.567 de proceduri de insolvenţă deschise. Estimativ, dacă ne raportăm în Registrul Comerţului, acum sunt înregistrate ca firme active din punct de vedere juridic, undeva în jurul a un milion şi cinci sute, şase sute de mii de firme active din punct de vedere juridic. Adică nu au niciun incident de dizolvare, lichidare, insolvenţă sau alt incident comercial”, a mai precizat Burdescu.

Valentina Burdescu a prezentat și clasamentul județelor în care se înregistrează cele mai multe proceduri de insolvență. Bucureștiul ocupă primul loc în fiecare an, fiind urmat de județul Bihor, Cluj, Ilfov și Timiș. Potrivit reprezentantei ONRC, aceeași ordine se regăsește și în clasamentul județelor cu cele mai multe proceduri de faliment deschise.

„Bucureştiul este cel care conduce topul în fiecare an cu privire la deschiderile de procedură. Judeţul Bihor este cel care îl urmează şi apoi avem Cluj, Ilfov, Timiş. Sunt judeţele care teoretic în fiecare an au cele mai mari deschideri de procedură de insolvenţă. (…) În faliment, la fel. Top cinci judeţe care deschid procedurile de faliment: Bucureşti, Bihor, Cluj, Ilfov, Timiş”, a declarat Burdescu.

Evenimentul NEWS.RO Leaders Lounge, intitulat „Cum transformăm insolvența într-un motor de relansare economică?”, este organizat de agenția de presă News.ro, cu sprijinul Team Innovation Media și al agenției de PR și comunicare Plurivox. Printre parteneri se numără ASD Tax, Asociația Română a Băncilor, Auchan, CITR, Nova Power & Gas, Rominsolv SPRL, Salt Bank și Sierra Quadrant. Partener organizațional este IMM România.