Val de insolvențe în România. Aproape 900 de dosare într-o singură lună. Bucureștiul, pe primul loc

Tot mai multe companii din România ajung în insolvență. În septembrie 2026 au fost deschise 869 de dosare la nivel național, iar Bucureștiul se află pe primul loc, cu aproape 200 de cazuri într-o singură lună. Evoluții importante sunt înregistrate și în anumite sectoare de activitate, restaurantele raportând una dintre cele mai mari creșteri față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unei analize RisCo.

Datele RisCo arată că în septembrie 2026 au fost deschise 869 de dosare de insolvență în întreaga țară. În aceeași lună din 2025, numărul acestora depășea 800.

Situația diferă însă considerabil atât de la un județ la altul, cât și în funcție de domeniul în care activează companiile.

Capitala concentrează cele mai multe cazuri. În septembrie au fost înregistrate 195 de dosare noi de insolvență în București, ceea ce reprezintă aproximativ 22% din totalul național.

Numărul ridicat trebuie analizat și în raport cu concentrarea foarte mare de firme și cu volumul activității economice din Capitală, subliniază analiza.

Situația este diferită în Ilfov, unde numărul dosarelor deschise a scăzut cu până la 28%. Timiș a înregistrat, la rândul său, o diminuare de 15%.

În Cluj, evoluția este în sens opus: numărul insolvențelor a crescut cu 20% față de septembrie 2025, fiind deschise peste 50 de dosare.

O creștere mult mai puternică apare în Constanța. Cele 55 de dosare deschise în septembrie 2026 reprezintă un avans de 112% comparativ cu aceeași lună a anului precedent.

În Bihor au fost înregistrate 39 de dosare, iar în Iași 37. Arad și Prahova au avut câte 19 cazuri, Hunedoara 17, Sălaj 14, iar Vrancea și Brăila câte 13.

Buzăul a raportat 12 dosare, în timp ce Caraș-Severin, Suceava și Vaslui au avut câte 11.

În Bistrița-Năsăud și Călărași, numărul dosarelor a rămas la același nivel ca în septembrie 2025.

Scăderi au fost raportate în mai multe județe, printre care Sibiu, cu 48%, Argeș și Dolj, cu câte 38%, precum și Galați, Bacău și Dâmbovița.

„În aceste vremuri recomandăm tuturor antreprenorilor să verifice fiecare posibil partener de afaceri, furnizor sau client. Platforma RisCo.ro pune la dispoziție informații despre firmele din România, atât din punct de vedere financiar, cât și juridic. Este important ca firmele să reușească să găsească soluții din timp și să diminueze cât se poate de mult riscurile. Verificarea poate arăta ceea ce la o primă discuție nu este prezentat, însă poate face o mare diferență între o colaborare benefică pe termen lung și o factură neîncasată care poate afecta activitatea întregii firme”, spune Cătălin Dumitrescu, director general RisCo.

Diferențe importante apar și atunci când insolvențele sunt analizate în funcție de domeniul de activitate.

În construcția clădirilor rezidențiale și nerezidențiale au fost deschise 54 de dosare în septembrie, cu 38% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025.

În transporturile rutiere de mărfuri și serviciile de mutare, creșterea a fost de 73%. O evoluție și mai puternică apare în sectorul restaurantelor, unde numărul dosarelor a crescut cu până la 233%.

Alte 27 de dosare au fost înregistrate în comerțul cu amănuntul în magazine specializate, 26 în cultivarea plantelor nepermanente și 25 în domeniul lucrărilor de instalații electrice, tehnico-sanitare și al altor lucrări de instalații pentru construcții.

Analiza RisCo indică drept posibili factori, în cazul construcțiilor și instalațiilor, termenele mari de plată. Pentru transporturi, costul combustibililor este menționat ca unul dintre factorii care pot pune presiune asupra companiilor.

În perioada iunie-august 2026, utilizatorii RisCo au generat peste 100.000 de rapoarte privind clienții și incidentele la plată: peste 36.000 în iunie și câte aproximativ 35.000 în iulie și august.

În aceeași perioadă au fost verificate peste 20.000 de firme distincte.

„Este necesar ca atunci când ne dorim să începem o colaborare sau o discuție, să cunoaștem care este cu adevărat situația financiară a firmei – de la datorii restante, de termene de plată depășite, incidente la plată înregistrate și așa mai departe. Situația insolventelor trebuie analizată alături de alți factori care pot determina deschiderea dosarelor de insolvență pentru anumite firme”, a mai declarat Cătălin Dumitrescu.

Totodată, în lunile iunie, iulie și august au fost raportate peste 360 de refuzuri la plată. Aproape 200 dintre acestea au fost înregistrate numai în august, șase fiind legate de cecuri, iar restul de bilete la ordin.