Regulă europeană pentru clădirile noi. Casele și blocurile trebuie pregătite pentru panouri solare. Anunț APCE

Prosumatorii devin tot mai importanți pentru sistemul energetic al României, în special în perioadele în care producția hidro este afectată de lipsa apei, iar unele capacități nucleare sunt indisponibile. Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) susține că puterea instalată de aceștia a depășit 4.400 MW și solicită autorităților măsuri care să încurajeze producția și stocarea energiei la nivel local.

APCE susține că Guvernul, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei și furnizorii trebuie să recunoască rolul strategic pe care prosumatorii îl au în prezent în sistemul energetic.

Potrivit asociației, puterea instalată consolidată a prosumatorilor a trecut de 4.400 MW, ceea ce îi transformă într-un actor important al producției distribuite de energie din România.

În timpul zilelor însorite, aceștia își pot acoperi propriul consum, iar energia produsă în plus este livrată în rețea. În cazul celor care dispun și de baterii, energia stocată poate fi utilizată seara, reducând astfel cantitatea necesară din sistem în perioadele cu un consum ridicat.

APCE atrage atenția și asupra situației înregistrate sâmbătă seara, când, potrivit informațiilor din presa de specialitate citate de asociație, importul de energie s-a apropiat de 3.400 MW și a depășit întreaga producție a țării.

Capacitatea maximă de import este de aproximativ 4.000 MW, însă APCE precizează că nivelul efectiv disponibil depinde de condițiile de funcționare ale rețelelor Transelectrica și de cantitatea de energie disponibilă în regiune.

În același timp, Hidroelectrica, deși dispune de peste 6.300 MW instalați, ar fi coborât în timpul nopții la o producție de aproximativ 200 MW, iar la vârful de consum nu ar fi depășit 1.500 MW. APCE pune situația pe seama secetei și a necesității conservării rezervelor de apă.

Asociația susține că rolul prosumatorilor se vede atât în timpul zilei, cât și seara. Energia consumată direct în gospodării și firme reduce cererea din rețea, în timp ce surplusul injectat contribuie la oferta internă.

Seara, prosumatorii care au baterii pot utiliza energia acumulată anterior și pot reduce astfel cantitatea pe care trebuie să o preia din sistem.

Conform estimărilor APCE, aproape 200.000 de prosumatori, persoane fizice și firme, dispun de sisteme de stocare cu o capacitate cumulată de 2,2 GW.

Asociația arată că efectul diferă de la o instalație la alta, însă consideră că utilizarea energiei stocate se traduce printr-o cerere mai mică adresată sistemului și, implicit, prin reducerea necesarului de import. Comunicat_APCE_Plasa de siguran…

Investiții estimate la 580 de milioane de euro

Panourile și bateriile au fost instalate prin investițiile persoanelor fizice și ale companiilor, inclusiv prin intermediul programelor de finanțare publică.

APCE estimează valoarea acestor investiții la aproximativ 580 de milioane de euro și susține că beneficiile nu se limitează la proprietarii sistemelor fotovoltaice, ci se resimt la nivelul întregului sistem energetic.

În aceste condiții, asociația consideră că România ar trebui să încurajeze dezvoltarea acestei capacități, în loc să introducă obstacole pentru cei care investesc în producția și stocarea energiei.

APCE critică întârzierile la plata energiei

Asociația critică și modul în care sunt tratați prosumatorii în relația cu furnizorii și autoritățile. Reprezentanții acesteia admit că rețelele trebuie modernizate și că integrarea producției și a capacităților de stocare necesită reguli tehnice, dar susțin că aceste probleme nu ar trebui să conducă la limitarea drepturilor prosumatorilor sau la amânarea plăților pentru energia livrată.

Dan Pîrșan, președintele APCE, afirmă:

„Prosumatorii sunt astăzi plasa de siguranță energetică a României: ziua produc și livrează surplusul, iar cei cu baterii reduc seara presiunea pe un sistem vulnerabil. Când apa lipsește și producția nucleară este indisponibilă, investițiile oamenilor devin cu atât mai importante. Guvernul, ANRE și furnizorii trebuie să înceteze să îi trateze ca pe o problemă. Noi suntem soluția. Nu cerem aplauze. Cerem plata lunară a energiei, respectarea drepturilor și sprijin pentru stocare. Este inadmisibil să beneficiezi de contribuția prosumatorilor și să le pui piedici tocmai când trebuie să îi plătești.”

Asociația solicită, în acest context, aplicarea unei cote zero de TVA pentru sistemele fotovoltaice și bateriile de stocare.

APCE consideră că accentul pus pe creșterea încasărilor bugetare pe termen scurt, în vederea reducerii deficitului, nu ar trebui să împiedice investițiile care contribuie la siguranța energetică.

În opinia organizației, statul ar trebui să faciliteze soluțiile prin care cetățenii își pot produce și stoca energia la nivel local. O astfel de capacitate ar putea fi utilizată inclusiv în orele de vârf de seară, atunci când sistemul energetic înregistrează cele mai mari deficite de producție.