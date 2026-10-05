Românii pot investi din nou în titluri de stat. Care e cea mai avantajoasă dobândă neimpozabilă în noua ediție Tezaur

Ministerul Finanţelor lansează o nouă ediţie a programului Tezaur, oferindu-le românilor posibilitatea de a investi în titluri de stat cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani. Dobânzile anuale neimpozabile ajung până la 7,50%, iar subscrierile pot fi efectuate între 5 octombrie şi 6 noiembrie 2026, atât prin intermediul platformelor online, cât şi prin unităţile Trezoreriei sau Poştei Române.

Românii pot să investească din nou în titlurile de stat destinate populaţiei, după ce Ministerul Finanţelor a anunţat lansarea unei noi ediţii a programului Tezaur. Noua emisiune le oferă cetăţenilor posibilitatea de a economisi cu instrumente financiare ce au maturităţi de 1, 3 şi 5 ani. Totul va avea loc de astăzi, 5 octombrie, până pe 6 noiembrie 2026.

Dobânzile anuale oferite sunt de 6,50% pentru maturitatea de un an, 7% pentru cea de trei ani şi 7,50% pentru titlurile cu scadenţa la cinci ani. Toate veniturile obţinute din aceste investiţii beneficiază de scutire totală de impozit.

Titlurile de stat au o valoare nominală de 1 leu şi sunt emise în formă dematerializată, iar perioada de subscriere este structurată pe mai multe canale de distribuţie. Cumpărătorii pot achiziţiona titlurile prin intermediul platformei Ghiseul.ro între 5 octombrie şi 4 noiembrie 2026.

Persoanele fizice înregistrate în Spaţiul Privat Virtual pentru titlurile lansate prin unităţile Trezoreriei Statului pot derula operaţiunile online în perioada 5 octombrie – 5 noiembrie 2026

În plus, subscrierile pot fi efectuate direct de la sediile unităţilor Trezoreriei Statului până la 6 noiembrie 2026. Prin subunităţile poştale ale CN Poşta Română SA, cumpărările se desfăşoară între 5 octombrie şi 5 noiembrie în mediul urban, respectiv între 5 octombrie şi 4 noiembrie în mediul rural.

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor au precizat că sunt eligibile pentru a efectua subscrieri persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani până la data tranzacţiei.

De asemenea, instituţia a subliniat că fondurile atrase în calitate de emitent vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Cumpărătorii au posibilitatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiaşi emisiuni, iar dobânda anuală se plăteşte la termenele prevăzute în prospect.

Titlurile sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans, iar anularea subscrierilor efectuate este permisă exclusiv în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Opţiunile digitale au fost extinse considerabil, după ce din martie 2025 cetăţenii cu cont pe Ghiseul.ro şi card de debit au primit posibilitatea de a cumpăra online titluri de stat.

Pentru a sprijini investitorii cu o experienţă digitalizată completă, ministerul a pregătit un ghid destinat transferului sumelor din contul Tezaur înapoi în contul bancar personal.

Procesul presupune completarea documentului Ordin de plată multiplu electronic (OPME). Utilizatorii trebuie să descarce formularul de pe site-ul ministerului, secţiunea Tezaur Online, şi să îl deschidă exclusiv cu Adobe Acrobat Reader.

Câmpurile se completează cu datele de identificare şi IBAN-ul personal. La calculul sumei finale se deduce comisionul de transfer: 0,51 lei pentru sume de până la 50.000 lei sau 6 lei pentru sume mai mari.

După validarea şi salvarea PDF-ului inteligent, formularul se încarcă în contul SPV prin butonul de depunere, iar transferul este procesat în cel mai scurt timp.

Vezi chiar aici ghidul complet pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor.