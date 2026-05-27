Sindicatul Lucrătorilor Poștali solicită amânarea proiectelor strategice din AGA Poșta Română. Deciziile pot afecta serviciul universal și angajații

Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România solicită Ministerului Economiei, în calitate de acționar majoritar al Companiei Naționale „Poșta Română”, să nu aprobe în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) proiectele cu impact strategic major asupra companiei, invocând lipsa transparenței, a consultării sindicale și a unei fundamentări complete a deciziilor.

Organizația sindicală avertizează că măsurile propuse pot produce efecte semnificative asupra structurii companiei, a rețelei poștale și a serviciului universal, într-un context politic considerat instabil, marcat de existența unui guvern interimar.

„Într-un moment politic excepţional, în care România este condusă de un Guvern interimar, demis de Parlament, reprezentantul statului în A.G.A. nu poate exprima un vot favorabil asupra unor măsuri care nu reprezintă simple acte de administrare curentă, ci decizii structurale, economice, patrimoniale şi sociale majore. Pe ordinea de zi a AGA sunt înscrise proiecte care vizează aprobarea bugetului pentru anul 2026, aprobarea unui plan de reorganizare, restructurare şi redresare financiară, radierea sau desfiinţarea unor puncte de lucru, desfiinţarea Oficiului Zonal Poştal Bucureşti, modificarea reţelei poştale, schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea Actului Constitutiv şi transferul unor competenţe esenţiale privind organizarea companiei. Aceste decizii nu pot fi tratate ca formalităţi administrative. Ele pot afecta locurile de muncă, structura organizatorică, reţeaua poştală naţională, accesul populaţiei la servicii poştale, obligaţiile de serviciu universal şi identitatea juridică a Poştei Române”,arată Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România.

Nr. Proiect aflat pe ordinea de zi Tip de impact Descriere sintetică 1 Aprobarea bugetului pentru anul 2026 Financiar / strategic Stabilirea cadrului bugetar și a alocărilor financiare pentru anul următor 2 Plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară Structural / operațional Reconfigurarea modului de funcționare și optimizarea costurilor companiei 3 Modificarea rețelei poștale naționale Operațional / logistic Ajustarea distribuției oficiilor și a infrastructurii teritoriale 4 Desființarea unor puncte de lucru și structuri teritoriale Organizatoric / social Închiderea sau comasarea unor unități operative locale 5 Posibilă desființare a Oficiului Zonal Poștal București Regional / administrativ Eliminarea unei structuri regionale cheie din capitală 6 Schimbarea actului constitutiv al companiei Juridic / guvernanță Modificarea cadrului legal de organizare și funcționare al companiei 7 Modificarea obiectului principal de activitate Strategic / identitar Reorientarea activității principale a companiei către alte domenii decât serviciile poștale tradiționale

Sindicatul susține că aceste măsuri depășesc sfera administrării curente și pot influența direct modelul operațional al companiei de stat.

Unul dintre cele mai sensibile puncte semnalate este posibilitatea schimbării obiectului principal de activitate al Poștei Române, de la servicii poștale tradiționale, în regim de serviciu universal, către activități de intermediere financiară.

„A afirma că unele măsuri nu implică disponibilizări nu este suficient. Desfiinţarea unor puncte de lucru, reorganizarea reţelei poştale, modificarea structurii operative, relocarea activităţilor sau transferul unor competenţe privind numărul de posturi pot produce efecte directe asupra salariaţilor, chiar dacă acestea nu sunt prezentate imediat sub forma unor concedieri. Consultarea salariaţilor nu este o opţiune. Este o obligaţie legală. Ea trebuie să aibă loc înainte de decizie, nu după ce hotărârile au fost pregătite pentru vot”, susţin sindicaliştii.

Reprezentanții sindicali consideră că o astfel de modificare nu reprezintă o ajustare tehnică de tip cod CAEN, ci o transformare strategică profundă a rolului companiei în economie și societate.

„Poşta Română nu este o societate comercială oarecare. Este o infrastructură publică naţională. Este prezentă în comunităţi urbane şi rurale, deserveşte cetăţeni vulnerabili, pensionari, instituţii, salariaţi, companii şi comunităţi întregi. În aceste condiţii, orice reorganizare care poate afecta reţeaua poştală, punctele de lucru, structurile teritoriale sau locurile de muncă trebuie să fie fundamentată, transparentă şi discutată cu reprezentanţii salariaţilor înainte de adoptarea oricărei hotărâri”, precizează sursa citată.

Sindicatul avertizează că reorganizarea rețelei poștale și eventualele desființări de puncte de lucru pot avea consecințe directe asupra:

locurilor de muncă

structurii organizaționale teritoriale

accesului populației la servicii poștale

obligațiilor de serviciu universal

comunităților rurale și vulnerabile

Deși oficial nu este vorba explicit despre concedieri, sindicatul susține că efectele indirecte pot fi semnificative prin relocări, restructurări și redistribuiri de personal.

O altă critică centrală vizează lipsa consultării reale a organizațiilor sindicale înainte de promovarea proiectelor în AGA.

Nr. Informație considerată lipsă Tip de analiză Importanță în procesul decizional 1 Analiza completă a impactului social Social / strategic Arată efectele asupra comunităților, angajaților și accesului la servicii publice 2 Evaluarea efectelor asupra serviciului universal Operațional / reglementare Determină capacitatea companiei de a respecta obligațiile de serviciu public poștal 3 Numărul de angajați potențial afectați Resurse umane / social Indică amploarea impactului asupra forței de muncă și posibilele restructurări 4 Organigrama propusă Organizatoric / structural Clarifică noua structură internă și redistribuirea funcțiilor 5 Măsuri de protecție socială Social / juridic Definește sprijinul pentru angajați în cazul restructurării sau relocării

În acest context, reprezentanții salariaților susțin că procesul decizional nu respectă principiile de transparență și dialog social.

Sindicaliștii invocă și contextul politic actual, susținând că un guvern interimar trebuie să se limiteze la gestionarea treburilor curente, fără a adopta decizii structurale cu efect pe termen lung.

În acest sens, aceștia consideră că reprezentantul statului în AGA nu ar trebui să voteze măsuri care pot redesena fundamental structura Poștei Române.

Nr. Solicitare Tip de măsură Scop / justificare 1 Amânarea tuturor proiectelor cu impact strategic Decizional / procedural Evitarea adoptării unor măsuri cu efecte structurale fără analiză completă 2 Publicarea integrală a documentelor justificative Transparență / guvernanță Asigurarea accesului complet la informațiile care fundamentează deciziile 3 Prezentarea analizelor de impact economic și social Analiză / evaluare Clarificarea efectelor asupra companiei, angajaților și serviciului public 4 Clarificarea mandatului reprezentantului statului în AGA Juridic / administrativ Definirea limitelor și legitimității decizionale în contextul interimatului 5 Consultarea reală a organizațiilor sindicale Dialog social / relații de muncă Asigurarea participării efective a angajaților în procesul decizional 6 Constituirea unui guvern cu puteri depline înainte de decizie Instituțional / politic Garantarea legitimității politice pentru decizii strategice majore

De asemenea, solicită ca nicio măsură de reorganizare să nu fie implementată înainte de finalizarea procedurilor legale de informare și consultare.

În lipsa unei soluționări favorabile, sindicatul avertizează că poate sesiza instituțiile competente, inclusiv autorități de control și instanțele de judecată, pentru verificarea legalității procesului decizional.

Printre instituțiile vizate se numără organisme de reglementare, autorități din domeniul muncii și entități de control financiar.