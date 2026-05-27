Sindicatul Lucrătorilor Poștali solicită amânarea proiectelor strategice din AGA Poșta Română. Deciziile pot afecta serviciul universal și angajații
Sindicatul Lucrătorilor Poștali din România solicită Ministerului Economiei, în calitate de acționar majoritar al Companiei Naționale „Poșta Română”, să nu aprobe în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) proiectele cu impact strategic major asupra companiei, invocând lipsa transparenței, a consultării sindicale și a unei fundamentări complete a deciziilor.
Organizația sindicală avertizează că măsurile propuse pot produce efecte semnificative asupra structurii companiei, a rețelei poștale și a serviciului universal, într-un context politic considerat instabil, marcat de existența unui guvern interimar.
„Într-un moment politic excepţional, în care România este condusă de un Guvern interimar, demis de Parlament, reprezentantul statului în A.G.A. nu poate exprima un vot favorabil asupra unor măsuri care nu reprezintă simple acte de administrare curentă, ci decizii structurale, economice, patrimoniale şi sociale majore. Pe ordinea de zi a AGA sunt înscrise proiecte care vizează aprobarea bugetului pentru anul 2026, aprobarea unui plan de reorganizare, restructurare şi redresare financiară, radierea sau desfiinţarea unor puncte de lucru, desfiinţarea Oficiului Zonal Poştal Bucureşti, modificarea reţelei poştale, schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea Actului Constitutiv şi transferul unor competenţe esenţiale privind organizarea companiei. Aceste decizii nu pot fi tratate ca formalităţi administrative. Ele pot afecta locurile de muncă, structura organizatorică, reţeaua poştală naţională, accesul populaţiei la servicii poştale, obligaţiile de serviciu universal şi identitatea juridică a Poştei Române”,arată Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România.
Decizii strategice controversate în AGA Poșta Română
|Nr.
|Proiect aflat pe ordinea de zi
|Tip de impact
|Descriere sintetică
|1
|Aprobarea bugetului pentru anul 2026
|Financiar / strategic
|Stabilirea cadrului bugetar și a alocărilor financiare pentru anul următor
|2
|Plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară
|Structural / operațional
|Reconfigurarea modului de funcționare și optimizarea costurilor companiei
|3
|Modificarea rețelei poștale naționale
|Operațional / logistic
|Ajustarea distribuției oficiilor și a infrastructurii teritoriale
|4
|Desființarea unor puncte de lucru și structuri teritoriale
|Organizatoric / social
|Închiderea sau comasarea unor unități operative locale
|5
|Posibilă desființare a Oficiului Zonal Poștal București
|Regional / administrativ
|Eliminarea unei structuri regionale cheie din capitală
|6
|Schimbarea actului constitutiv al companiei
|Juridic / guvernanță
|Modificarea cadrului legal de organizare și funcționare al companiei
|7
|Modificarea obiectului principal de activitate
|Strategic / identitar
|Reorientarea activității principale a companiei către alte domenii decât serviciile poștale tradiționale
Sindicatul susține că aceste măsuri depășesc sfera administrării curente și pot influența direct modelul operațional al companiei de stat.
Unul dintre cele mai sensibile puncte semnalate este posibilitatea schimbării obiectului principal de activitate al Poștei Române, de la servicii poștale tradiționale, în regim de serviciu universal, către activități de intermediere financiară.
„A afirma că unele măsuri nu implică disponibilizări nu este suficient. Desfiinţarea unor puncte de lucru, reorganizarea reţelei poştale, modificarea structurii operative, relocarea activităţilor sau transferul unor competenţe privind numărul de posturi pot produce efecte directe asupra salariaţilor, chiar dacă acestea nu sunt prezentate imediat sub forma unor concedieri. Consultarea salariaţilor nu este o opţiune. Este o obligaţie legală. Ea trebuie să aibă loc înainte de decizie, nu după ce hotărârile au fost pregătite pentru vot”, susţin sindicaliştii.
Reprezentanții sindicali consideră că o astfel de modificare nu reprezintă o ajustare tehnică de tip cod CAEN, ci o transformare strategică profundă a rolului companiei în economie și societate.
„Poşta Română nu este o societate comercială oarecare. Este o infrastructură publică naţională. Este prezentă în comunităţi urbane şi rurale, deserveşte cetăţeni vulnerabili, pensionari, instituţii, salariaţi, companii şi comunităţi întregi. În aceste condiţii, orice reorganizare care poate afecta reţeaua poştală, punctele de lucru, structurile teritoriale sau locurile de muncă trebuie să fie fundamentată, transparentă şi discutată cu reprezentanţii salariaţilor înainte de adoptarea oricărei hotărâri”, precizează sursa citată.
Impact potențial asupra angajaților și serviciului public
Sindicatul avertizează că reorganizarea rețelei poștale și eventualele desființări de puncte de lucru pot avea consecințe directe asupra:
- locurilor de muncă
- structurii organizaționale teritoriale
- accesului populației la servicii poștale
- obligațiilor de serviciu universal
- comunităților rurale și vulnerabile
Deși oficial nu este vorba explicit despre concedieri, sindicatul susține că efectele indirecte pot fi semnificative prin relocări, restructurări și redistribuiri de personal.
Critici privind lipsa de transparență și consultare
O altă critică centrală vizează lipsa consultării reale a organizațiilor sindicale înainte de promovarea proiectelor în AGA.
|Nr.
|Informație considerată lipsă
|Tip de analiză
|Importanță în procesul decizional
|1
|Analiza completă a impactului social
|Social / strategic
|Arată efectele asupra comunităților, angajaților și accesului la servicii publice
|2
|Evaluarea efectelor asupra serviciului universal
|Operațional / reglementare
|Determină capacitatea companiei de a respecta obligațiile de serviciu public poștal
|3
|Numărul de angajați potențial afectați
|Resurse umane / social
|Indică amploarea impactului asupra forței de muncă și posibilele restructurări
|4
|Organigrama propusă
|Organizatoric / structural
|Clarifică noua structură internă și redistribuirea funcțiilor
|5
|Măsuri de protecție socială
|Social / juridic
|Definește sprijinul pentru angajați în cazul restructurării sau relocării
În acest context, reprezentanții salariaților susțin că procesul decizional nu respectă principiile de transparență și dialog social.
Limitarea deciziilor în perioada de interimat guvernamental
Sindicaliștii invocă și contextul politic actual, susținând că un guvern interimar trebuie să se limiteze la gestionarea treburilor curente, fără a adopta decizii structurale cu efect pe termen lung.
În acest sens, aceștia consideră că reprezentantul statului în AGA nu ar trebui să voteze măsuri care pot redesena fundamental structura Poștei Române.
|Nr.
|Solicitare
|Tip de măsură
|Scop / justificare
|1
|Amânarea tuturor proiectelor cu impact strategic
|Decizional / procedural
|Evitarea adoptării unor măsuri cu efecte structurale fără analiză completă
|2
|Publicarea integrală a documentelor justificative
|Transparență / guvernanță
|Asigurarea accesului complet la informațiile care fundamentează deciziile
|3
|Prezentarea analizelor de impact economic și social
|Analiză / evaluare
|Clarificarea efectelor asupra companiei, angajaților și serviciului public
|4
|Clarificarea mandatului reprezentantului statului în AGA
|Juridic / administrativ
|Definirea limitelor și legitimității decizionale în contextul interimatului
|5
|Consultarea reală a organizațiilor sindicale
|Dialog social / relații de muncă
|Asigurarea participării efective a angajaților în procesul decizional
|6
|Constituirea unui guvern cu puteri depline înainte de decizie
|Instituțional / politic
|Garantarea legitimității politice pentru decizii strategice majore
De asemenea, solicită ca nicio măsură de reorganizare să nu fie implementată înainte de finalizarea procedurilor legale de informare și consultare.
În lipsa unei soluționări favorabile, sindicatul avertizează că poate sesiza instituțiile competente, inclusiv autorități de control și instanțele de judecată, pentru verificarea legalității procesului decizional.
Printre instituțiile vizate se numără organisme de reglementare, autorități din domeniul muncii și entități de control financiar.
„În lipsa remedierii acestor aspecte, Sindicatul îşi rezervă dreptul de a sesiza instituţiile competente, inclusiv AMEPIP, Inspecţia Muncii, Ministerul Muncii, organele de control financiar şi instanţele judecătoreşti, pentru verificarea legalităţii procedurii şi a răspunderii persoanelor implicate. Poşta Română nu poate fi restructurată în tăcere. Nu poate fi schimbată pe repede înainte. Nu poate fi scoasă de pe direcţia serviciului public prin hotărâri netransparente. Iar salariaţii nu pot fi puşi în faţa faptului împlinit”, afirmă aceeaşi sursă.
