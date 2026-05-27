Cum a fost achitată amenda uriașă primită de Călin Georgescu după alegerile prezidențiale. Soția sa, Cristela, i-a sărit în ajutor

Călin Georgescu a achitat amenda primită de la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) cu sprijinul soției sale, Cristela Georgescu. Din suma totală de 200.000 de lei, Cristela Georgescu a plătit 32.500 de lei.

Plata a fost realizată la data de 8 aprilie 2025 și a fost efectuată în contextul sancțiunilor aplicate în urma verificărilor privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2024.

În documentele depuse, Călin Georgescu a declarat cheltuieli electorale de 591,86 de lei pentru campania sa. În urma controalelor, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a identificat mai multe nereguli privind finanțarea campaniei și a aplicat sancțiuni pentru încălcarea mai multor prevederi ale legislației electorale, scrie Antena 3.

Acestea includ 50.000 de lei pentru cheltuieli realizate din surse de finanțare nepermise de lege, 25.000 de lei pentru utilizarea unor materiale de propagandă electorală fără sursă de finanțare clară și 25.000 de lei pentru nerespectarea termenului de 30 de zile privind transmiterea declarațiilor referitoare la materialele de propagandă online.

De asemenea, a fost aplicată o sancțiune de 50.000 de lei pentru neconcordanțe între sumele declarate în raportul de venituri și cheltuieli electorale, declarațiile privind datoriile din campanie și documentele justificative depuse la AEP. O altă sancțiune de 50.000 de lei a fost acordată pentru nerespectarea termenului de 15 zile privind transmiterea clarificărilor și informațiilor solicitate.

În ceea ce privește situația financiară declarată, în ultima declarație de avere din 2024, Călin Georgescu a menționat un teren intravilan de peste 3.000 de metri pătrați în Braşov, un autoturism Toyota Yaris din 2022 și economii de 264.000 de euro.

Tot în declarația de avere, acesta a indicat venituri salariale de 72.000 de lei pe an de la Universitatea din Piteşti, precum și venituri ale soției, estimate la aproximativ 25.458 de lei anual, provenite din activitatea unei firme.

Familia Georgescu locuiește într-o vilă aflată în apropierea Bucureşti, achiziționată, potrivit declarațiilor publice, în perioada campaniei electorale. De asemenea, fostul candidat apare la evenimente publice însoțit și se deplasează cu șofer. Totodată, acesta a fost întrebat într-o emisiune la Realitatea Plus din ce trăiește.