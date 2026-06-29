Exclusiv. Ruptura dintre Călin Georgescu și Realitatea. Cum s-a ajuns la conflictul momentului: El a fost foarte mult timp folosit exact pentru asta, pentru rating

Scandalul izbucnit după schimbul tensionat de replici dintre Călin Georgescu și jurnalista Anca Alexandrescu, urmat de anunțul Realitatea Plus că nu îl va mai invita în emisiuni până la prezentarea unor scuze publice, a fost analizat de Dan Andronic și Adrian Severin în debutul emisiunii Hai România, dedicate situației politice și geopolitice. Cei doi au comentat atât conflictul în sine, cât și relația dintre politicieni și televiziunile de știri, vorbind despre interese, principii și rolul presei în actualul context politic.

La începutul emisiunii, Dan Andronic introduce subiectul afirmând că, pe lângă tensiunile internaționale și temperaturile extreme, una dintre cele mai discutate teme din România este conflictul dintre Călin Georgescu și Realitatea Plus.

Moderatorul îi propune lui Adrian Severin să urmărească secvența din emisiunea în care Călin Georgescu și Anca Alexandrescu au avut un schimb de replici privind modul în care postul de televiziune și jurnalista și-au exercitat rolul în timpul campaniei electorale.

În dialogul difuzat, Călin Georgescu susține că jurnalistul trebuie să lase publicul să își formeze singur opiniile.

„Doamna Alexandrescu, aveți o opinie în sens de jurnalist, adică expuneți ca lumea să gândească singură, nu să dirijați totul pentru o singură poziție.”

Ulterior, acesta vorbește despre ceea ce consideră a fi influența intereselor materiale asupra spațiului public.

„Este bine să înțelegem (…) să ne înțelegem unii cu alții. Și nu să ne dușmănim unii cu alții. Doar pentru chestiuni de ordin material.”

„Foarte mulți sunt plătiți ca să meargă pe o linie.”

În acel moment, Anca Alexandrescu îi cere să clarifice dacă se referă la ea.

„Stai, nu ați avea dovadă că eu am fost plătită în sensul ăsta?”

Călin Georgescu răspunde:

„Dar am spus eu ceva? (…) Eu nu susțin așa ceva. Eu am spus că foarte mulți. Eu n-am spus de dumneavoastră.”

Schimbul de replici continuă, iar Călin Georgescu afirmă că sprijinul mediatic de care a beneficiat s-a schimbat după creșterea susținerii populare.

„Tot acest episod s-a întâmplat odată cu sprijinul poporului. Înainte de 24 noiembrie 2024 nu era așa ceva.”

Anca Alexandrescu îi răspunde că acesta a fost invitat în repetate rânduri în emisiune și îi amintește că postul a organizat dezbateri și cu alți politicieni.

Călin Georgescu insistă însă asupra diferenței dintre organizarea unei emisiuni și modul în care sunt prezentate informațiile.

„Modul în care prezinți este una și modul în care ești independent este alta.”

Mai departe, acesta face referire la diferența dintre principii și interese.

„Știți cum e, Tudor Mușatescu avea o vorbă, că oamenii sunt de două feluri: oamenii care au principii și oamenii care au interese. Ideea este că nu intră amândouă în același caracter.”

După difuzarea secvenței, Dan Andronic precizează că postul Realitatea Plus a anunțat că nu îl va mai invita pe Călin Georgescu în emisiuni până când acesta nu își va cere scuze public.

„Azi dimineața Realitatea Plus a anunțat că nu-l mai primește pe Călin Georgescu până nu-și cere public scuze.”

Moderatorul spune că, din punctul său de vedere, Georgescu are dreptate atunci când vorbește despre diferența dintre principii și interese.

„Dacă vrei să vorbești de principii, vorbești de principii. Dacă vrei să vorbești de interese, vorbești de interese.”

Totodată, Dan Andronic apreciază că relația dintre Călin Georgescu, AUR și Realitatea Plus a evoluat în timp într-un mod previzibil.

„Lucrurile astea s-au amestecat de mult în ceea ce privește combinația asta cu AUR și cu Călin Georgescu, cu Realitatea Plus, cu Maricel Păcuraru și așa mai departe. Deci nu ar trebui să se mire că s-a ajuns aici.”

În opinia jurnalistului, liderul politic a fost utilizat pentru audiență.

„El a fost foarte mult timp folosit exact pentru asta, pentru rating, pentru validarea anumitei situații.”

Totuși, Andronic afirmă că un post de televiziune are obligația de a invita toți candidații și consideră firească această practică.

„Unde n-are dreptate este că, până la urmă, un post de televiziune face emisiuni cu toți candidații, cu toți. Asta este. Cu asta se ocupă și asta e și normal să facă.”

Spre finalul analizei, Dan Andronic spune că apreciază consecvența lui Călin Georgescu, chiar dacă nu afirmă că îi împărtășește mesajele politice.

„Admir capacitatea domnului Călin Georgescu de a rămâne consecvent cu mesajul pe care l-a dat de la bun început. Nu spun că sunt de acord cu el sau nu, nu spun că e un mesaj genial sau nu, că până la urmă fiecare are creier și poate să judece singur.”

Invitat să comenteze disputa dintre Călin Georgescu și Realitatea Plus, Adrian Severin spune că, din punctul său de vedere, subiectul nu reprezintă cea mai importantă problemă cu care se confruntă România în prezent.

„Bun, vă mărturisesc că nu sunt așa de inspirat să comentez această întâmplare. (…) Cred că problemele noastre ale țării sunt cu mult mai mari și mai grave decât raporturile dintre un prezent, viitor candidat la președinția României și un post de televiziune.”

Fostul ministru de Externe afirmă că schimbările de atitudine ale presei și ale mediului politic nu sunt un fenomen nou și spune că a trecut și el prin astfel de experiențe de-a lungul carierei.

„Așa cum bine ați spus, am trecut și eu prin tot felul de experiențe, când m-am bucurat de simpatie și de simpatie. Când m-am bucurat de un tratament exact opus, asta este viața.”

Totodată, Severin atrage atenția că schimbarea opiniilor nu trebuie confundată automat cu lipsa de consecvență.

„Nu neapărat acuz de inconsecvență o anumită persoană, fie că e jurnalist, fie că este un politic, fie că este un om de cultură, dacă își schimbă opiniile. Altcineva spunea, numai cei care mor tineri au privilegiu de a nu schimba opiniile.”

În opinia sa, adevărata discuție nu este despre conflictul dintre Călin Georgescu și Realitatea Plus, ci despre modul în care funcționează presa românească în prezent.

„Bun, aici sunt două lucruri diferite, după părerea mea (…). Pe de o parte este presa românească, care este așa cum este și, din păcate…”

De aici, dialogul se mută către o analiză amplă a presei din România, Adrian Severin susținând că dezbaterile autentice au dispărut, iar televiziunile sunt tot mai preocupate de audiență și de senzațional. Acest subiect deschide următoarea parte a emisiunii, în care fostul ministru compară modul în care se făceau dezbaterile televizate în anii ’90 cu ceea ce se întâmplă în prezent.