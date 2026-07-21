Realitatea Plus, amendată cu 200.000 de lei de CNA. Care sunt motivele invocate

Realitatea Plus a fost sancționată de Consiliul Național al Audiovizualului cu o amendă de 200.000 de lei, în urma analizării mai multor emisiuni difuzate în luna martie. Decizia a fost adoptată după verificări realizate de Direcția Monitorizare, în baza autosesizării instituției și a sesizărilor primite din partea publicului. CNA susține că postul a încălcat obligațiile privind informarea obiectivă și prezentarea corectă a faptelor în programele de știri și dezbateri.

Consiliul Național al Audiovizualului a decis aplicarea unei amenzi de 200.000 de lei postului Realitatea Plus, după analizarea unor emisiuni difuzate în perioada 4-31 martie. Potrivit autorității, concluziile au rezultat din rapoartele întocmite de Direcția Monitorizare, în urma autosesizării CNA și a reclamațiilor formulate de telespectatori.

În evaluarea realizată, membrii Consiliului au avut în vedere modul în care postul a reflectat teme de interes public și politic. Printre aspectele analizate s-au numărat promovarea repetată a fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, precum și prezentarea unor subiecte referitoare la sprijinul acordat Ucrainei de către statul român și activitatea unor reprezentanți ai Uniunii Salvați România.

În motivarea deciziei, CNA a inclus mai multe exemple de titluri și afirmații difuzate în perioada verificată.

Printre acestea se regăsesc:

„Acum: Călin Georgescu, în mijlocul românilor”, „Acum: televiziunea poporului, alături de Georgescu și susținătorii lui”, „Acum: Georgescu a pus mâna pe lopată. Acțiune-eveniment”, „Mesajul lui Georgescu pentru români de ziua lui” sau „Manevrele sistemului în cazul lui Călin Georgescu dezvăluiri incendiare”.

În argumentarea sancțiunii, Consiliul Național al Audiovizualului a arătat că legislația în vigoare impune furnizorilor de servicii media audiovizuale obligația de a prezenta informațiile într-o manieră corectă și echilibrată, astfel încât publicul să își poată forma propriile opinii pe baza faptelor.

Autoritatea face trimitere la articolul 3 alineatul (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, care stabilește că „toți furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor și să favorizeze libera formare a opiniilor”, potrivit documentului prezentat de instituție.

Decizia de sancționare are la bază concluzia CNA potrivit căreia, în intervalul analizat, aceste obligații legale nu au fost respectate în cadrul programelor verificate.

În aceeași ședință, membrii Consiliului Național al Audiovizualului au analizat și un raport referitor la patru materiale audiovizuale distribuite pe Facebook, Instagram, TikTok și YouTube prin conturile asociate „Dr. Ioana Vitamina”.

În urma verificărilor, autoritatea a constatat încălcarea articolului 153 alineatul (2) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, care interzice publicitatea în care personalul medical sau farmaciștii recomandă ori avizează medicamente, tratamente, dispozitive medicale și suplimente alimentare.

Ca urmare, Consiliul a decis emiterea unor ordine de acționare împotriva conținutului considerat ilegal. Instituția a precizat că textul integral al deciziei privind sancționarea Realitatea Plus, precum și ordinele referitoare la eliminarea materialelor analizate, vor fi publicate pe site-ul oficial după finalizarea redactării și comunicarea documentelor către părțile vizate.