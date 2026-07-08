Realitatea Plus, amendată de CNA cu 10.000 de lei. Postul TV a fost sancționat pentru schimbarea acționariatului fără acord

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis, în ședința din 7 iulie, să sancționeze Realitatea Plus cu o amendă de 10.000 de lei pentru modificarea acționariatului fără acordul prealabil al autorității. Este cea de-a doua sancțiune aplicată postului în aceeași ședință, după ce Consiliul a votat suspendarea emisiei televiziunii pentru o perioadă de trei ore.

Amenda de 10.000 de lei reprezintă sancțiunea minimă prevăzută de lege pentru această abatere și a fost aplicată deoarece televiziunea și-a schimbat structura acționariatului fără a obține în prealabil aprobarea CNA, potrivit informațiilor publicate de Pagina de media.

Potrivit legislației în vigoare, orice modificare a unei licențe audiovizuale, inclusiv schimbarea acționarilor, necesită acordul prealabil al Consiliului Național al Audiovizualului. Procedura a fost respectată de Realitatea Plus și în trecut, atunci când au fost operate alte modificări ale acționariatului.

Sancțiunea a fost aplicată pentru încălcarea prevederilor din Legea Audiovizualului care obligă furnizorii de servicii media audiovizuale să solicite acordul CNA pentru orice modificare intervenită în documentele și datele declarate la acordarea licenței.

Conform practicii aplicate de CNA în cazuri similare, după aplicarea acestei amenzi, televiziunea ar trebui să revină la structura inițială a acționariatului. În caz contrar, instituția poate aplica sancțiuni succesive, cu amenzi din ce în ce mai mari.

Amenda vine în contextul în care, în luna mai, CNA a respins solicitarea formulată de PHG Media Invest privind modificarea structurii acționariatului.

La acel moment, membrii Consiliului au constatat că schimbarea fusese deja înregistrată la Registrul Comerțului înainte ca autoritatea să se pronunțe asupra solicitării, deși legea impune obținerea acordului prealabil al CNA.

Documentele analizate în ședința din luna mai arătau că societatea solicita transferul tuturor părților sociale către PHG Media Invest LLC, o companie înregistrată în statul american Wyoming.

În fața CNA, reprezentantul societății a susținut că beneficiarul real al companiei rămâne Daniela Madi Păcuraru și că reorganizarea urmărea asigurarea unei protecții juridice mai bune a investiției și a libertății de exprimare.

În aceeași ședință, reprezentanții ANAF au informat membrii Consiliului că societatea se află în curs de verificare și au apreciat că modificarea acționariatului nu este oportună în această etapă.