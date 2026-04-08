Georgică Severin, membru al CNA, a fost invitat în podcastul lui Robert Turcescu, difuzat, miercuri, pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. În discuție a fost suspendarea licenței postului Realitatea Plus. Decizia fiind menținută, astăzi. Severin s-a opus hotărârii și a explicat ce s-a întâmplat la ședința de marți.

Georgică Severin a explicat din punct de vedere tehnic ce s-a întâmplat în cazul Realitatea Plus, dar și a postului de radio Gold FM.

„Sunt două aspecte în această situație. În dublul caz, Realitate și Gold FM. Pentru că eu nu pot să fac abstracție de niciuna din cele două situații. Este vorba de faptul că avem un aspect formal, legal, iar CNA-ul ca instituție se poate spune că a procedat legal. Deci, existau amenzi neplătite, existau chiar vechi. Și din 2024, poate și din 2023. La fel și Gold FM-ul. Avea o amendă neachitată la o durată mai lungă. Da. Nu înseamnă că noi suntem puși acolo să tăiem din topor. Legea spune: firmele amendate, radiodifuzorii amendați au obligația ca in termen de șase luni să facă dovada plății. Nici o secundă nu cred că s-a gândit un legiuitor când a scris această frază, că de fapt va fi situația în care cineva va plăti și nu va aduce dovada plății. Pur și simplu a fost o formulă, poate mai literară, în spiritul epocii, în care să se spună omul să dovedească că a plătit, să plătească. Despre asta este vorba”, a afirmat Georgică Severin.

Un alt aspect prezentat în emisiune vizează contradicțiile dintre cifrele oficiale oferite de autorități și documentele prezentate de radiodifuzor. Confuzia pare să fie alimentată de suprapunerea datoriilor fiscale generale cu amenzile specifice aplicate de CNA.

„Cei de la Realitatea au venit cu un document de la ANAF, care arăta că au toate amenzile plătite. În același timp, noi am primit un alt document de la ANAF, emis ieri, prin care se arăta că mai au 605.000 de lei, dacă mi-aduc bine aminte cifra, de amenzi neachitate către CNA. Pentru că aici, apropo de discuțiile pe care le-am auzit în ultimele ore, se face o confuzie destul de mare. Noi discutăm numai de amenzile date de către CNA pe acest aspect al respectării audiovizualului. Datoriile firmei PHG sau cum îi spune, către stat pentru alte taxe, nu privesc CNA-ul. Pentru că CNA-ul nu judecă acest lucru. Este treaba ANAF-ului”, a explicat membrul CNA.

Georgică Severin s-a declarat surprins de rapiditatea cu care s-a trecut la votul de suspendare, în condițiile în care ordinea de zi inițială nu prevestea o astfel de măsură radicală. Acesta a pledat pentru o analiză mai amănunțită a documentelor înainte de a se trece la execuția mediatică a unui post de televiziune.

„Hai să spunem așa, unde e lege nu e tocmeală. Dar, în același timp, mai există câțiva factori care m-au determinat să am poziția pe care am avut-o eu. Și în primul rând este vorba de dreptul la apărare. Ieri a fost o ședință, hai să spunem, un pic mai lejeră ca ordine de zi, mai pre-pascală. Fiind o ședință cu ordine de zi mai lejeră, unii dintre noi am rămas și am participat online. Sincer, când am văzut ordinea de zi, mă așteptam să termin într-o oră și jumătate. Și în celebra ordine de zi era și o informare privind situația amenzilor neîncasate. Mi s-a părut foarte ciudat că de la o simplă informare, chiar am intervenit și am spus, bun, eu mă consider informat. Ca să fiu foarte sincer, acel tabel nici nu apuci să-l citești. Vă dați seama, au câteva coloane cu cifre, cu sute de mii de lei, nu le ții, dar ai o imagine de ansamblu și un total. Apoi, brusc, s-a trecut la ideea sancționării postului Realitatea”, a mai precizat Severin.

De asemenea, invitatul emisiunii a explicat că a cerut timp pentru verificarea dovezilor de plată, considerând că absența dreptului la replică în fața unor documente contradictorii este o greșeală procedurală.