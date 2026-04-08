Bogdan Ivan a precizat că România deține în prezent aproximativ două milioane de tone echivalent petrol și că „suntem în proces de creștere a acestor depozite”.

„În momentul de față, noi avem aproximativ două milioane de tone echivalent petrol, carburant și petrol în rezerva strategică a statului român. Nu ne-am atins de nici o moleculă până în momentul de față. Suntem în proces de creștere a acestor depozite, mai ales pe teritoriul României, pentru a ne asigura în fața unei eventuale crize de aprovizionare care poate să aibă loc peste câteva luni de zile. Nu avem de unde să știm cum evoluează. În momentul de față, România cu siguranță are stocuri, are fluxuri de aprovizionare care nu ne pun în pericol, cel puțin până la finalul lunii mai, adică suntem asigurați de acest lucru. Am fost perturbați de atacurile de duminică noaptea ale Ucrainei asupra terminalelor petroliere din Novorossiisk și din cele din Golful Finlandei. În momentul de față nu putem să estimăm impactul, pentru că cei de la KazMunayGas, de unde noi aducem petrolul și îl rafinăm la Petromidia, estimează un delay de aproximativ 2-3 săptămâni pentru aprovizionarea de acolo, dar noi ne-am orientat în același timp împreună cu ei spre Golful Finlandei și aducem de acolo. Dar este evident, una e să aduci din Marea Neagră, una e să vii din Golful Finlandei, să ocolești întreaga Europă și să ajungi înapoi în Constanța. Cred că am fost prima țară care a plafonat prețul la gaze naturale pentru consumatorii casnici la 0.31 lei kWh, într-o formă în care să nu crească prețul pentru 3 milioane și jumătate de gospodării din țara noastră. Am blocat specula, am blocat adaosul comercial al companiilor, lucru care automat a făcut ca în momentul de față noi să avem cu aproximativ 1 leu mai puțin decât dacă n-am fi luat aceste măsuri”, a declarat Bogdan Ivan la Antena3.

Bogdan Ivan a explicat că motorina rămâne cel mai presat segment al pieței, detaliind motivele pentru această situație în perioada actuală.

„Pentru că, în general, în Europa avem o zonă de consum axată pe motorină. În momentul de față, din tot ceea ce producem noi, rafinăriile din România, de exemplu, undeva la dublu față de cât producem benzină, noi exportăm. În schimb, în cazul motorinei, avem o producție de aproximativ 5 milioane și jumătate de tone pe an, dar consumăm de aproape 7 milioane. Prin urmare, ajungem să importăm. Exportăm un milion în rețeaua proprie Rompetrol în Republica Moldova, de exemplu, dar avem nevoie încă de importuri. Consumăm mai mult decât producem în cazul motorinei. Noi suntem sub media europeană cu aproximativ 5%. Dacă acele măsuri pe care le-am propus încă de acum o lună și jumătate, care au fost adoptate târziu din punctul meu de vedere, dar dacă nu ar fi fost adoptate deloc acele măsuri, astăzi nu ar fi fost 10 lei motorina, ar fi fost adoptate deloc acele măsuri, astăzi nu ar fi fost 10 lei motorina, ar fi fost 11 lei motorina”, a explicat Bogdan Ivan.

Întrebat despre posibilitatea ca prețul barilului de petrol să depășească 150 de dolari, Bogdan Ivan a spus că evoluția depinde de evenimentele recente, inclusiv declarațiile președintelui american Donald Trump, de dinamica pieței în perioada următoare și de capacitatea statelor de a identifica noi surse de aprovizionare. El a subliniat că, la nivel global, aproximativ 25% din producție nu mai este disponibilă, iar impactul cel mai mare se resimte asupra prețului motorinei.

Radu Miruţă a declarat că, în contextul crizei mondiale a carburanților, România nu se confruntă în prezent cu probleme de aprovizionare. Totuși, el a avertizat că, dacă situația se va prelungi, criza combustibililor ar putea deveni o problemă de securitate națională.

”Orice penurie, cu atât mai mult una energetică, se duce la un moment dat şi într-o problemă de securitate naţională, în funcţie de cât de mult durează. Momentan nu suntem acolo. România nu se alimentează pentru suplimentul faţă de ce produce în ţară direct din Iran, de asta şi preţurile, poate, în România au crescut mai puţin la combustibil decât în alte ţări. Însă e un lucru foarte clar, e un principiu al vaselor comunicante: prin acea strâmtoare treceau 25% din volumele de petrol ale lumii. Nu veneau în România, veneau în altă parte care acum cer, care acum solicită. Evident că se propagă problema asta şi în ţările care nu se alimentau direct din Iran. Avantajul României este că 45% din motorină o produce o rafinează pe teritoriul naţional. Avem rafinării, avem producţie semnificativă şi atunci impactul acestei probleme din Iran se diluează în România, atunci când atinge România. Dar da, în funcţie de cât de mult va dura, va ajunge valul ăsta şi în România”, a afirmat vicepremierul Miruţă, la Digi 24, marţi seară.

Radu Miruţă a explicat că, într-o discuție la vârful Executivului, s-a menționat existența unor stocuri operaționale de combustibili, gaz și alte materii prime, inclusiv pentru Armată.

El a adăugat că, potrivit informațiilor primite de la Bogdan Ivan, aceste depozite ar putea acoperi aproximativ o sută de zile, deși cifrele trebuie confirmate oficial. Declarația a fost făcută în contextul unei ședințe cu vicepremierii, subliniind interesul Guvernului pentru gestionarea crizei.

Ministrul a spus că stocurile de combustibil necesare vehiculelor militare ar trebui să fie asigurate.