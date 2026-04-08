Prețuri la pompă, 8 aprilie 2026. Astăzi, 8 aprilie 2026, cea mai ieftină benzină este disponibilă la prețul de 8,92 lei/litru, la o stație Petrolium din Iernut, situată pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, pe drumul european E60. În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț înregistrat este de 9,88 lei/litru, la o stație Petrolium din Albești, amplasată pe DN 13.

La nivelul principalelor orașe din țară, clasificate în funcție de numărul de locuitori, prețurile minime sunt relativ apropiate. În București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, benzina pornește de la 9,20 lei/litru. Motorina are prețuri minime cuprinse între 9,99 și 10,02 lei/litru, în timp ce GPL-ul variază între 3,99 și 4,13 lei/litru, cele mai mici valori fiind înregistrate în Capitală și la Cluj-Napoca, potrivit Peco Online.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a înregistrat o creștere semnificativă de 11,4%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri costă în prezent cu 47 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, majorarea este și mai accentuată, prețul mediu pe litru crescând cu 20,1%, astfel că un plin de 50 de litri este acum mai scump cu 87 de lei față de aceeași perioadă a lunii trecute, potrivit sursei citate anterior.

În ceea ce privește poziționarea României la nivel european, țara noastră se situează în această perioadă pe locul al 16-lea în Uniunea Europeană în clasamentul statelor cu cea mai ieftină benzină. Deși nu se află în topul celor mai avantajoase piețe, România rămâne totuși într-o zonă competitivă a prețurilor comparativ cu alte state membre. Pentru motorină, situația este ușor mai favorabilă, România ocupând locul al 13-lea în Uniunea Europeană în topul celor mai mici prețuri la acest tip de combustibil.

Dacă se analizează prețurile fără taxe, România urcă în clasament în cazul benzinei, unde se situează pe locul al 13-lea între cele mai ieftine state din Uniunea Europeană. În schimb, la motorina fără taxe, țara noastră se poziționează mai bine, ocupând locul al 6-lea în topul celor mai reduse prețuri, conform sursei citate anterior.

Prețul petrolului de referință Brent a înregistrat o scădere semnificativă, de aproximativ 15,9%, ajungând la 92,30 dolari pe baril, echivalentul a 68,87 lire sterline. În același timp, petrolul tranzacționat în SUA s-a ieftinit cu aproape 16,5%, coborând la 93,80 dolari pe baril.

Chiar și în aceste condiții, nivelul actual al prețurilor rămâne mai ridicat comparativ cu perioada anterioară izbucnirii conflictului, respectiv 28 februarie, când petrolul se tranzacționa în jurul valorii de 70 de dolari pe baril.

Creșterea costurilor energetice a fost determinată de perturbarea gravă a livrărilor de petrol și gaze din Orientul Mijlociu. Situația a fost amplificată de amenințările Iranului privind posibile atacuri asupra navelor care tranzitează strâmtoarea, ca reacție la loviturile aeriene efectuate de SUA și Israel.

Pe fondul acestor evoluții, piețele financiare din regiunea Asia-Pacific au reacționat pozitiv în primele ore de tranzacționare. Indicele Nikkei 225 din Japonia a înregistrat o creștere de 4,5%, iar indicele ASX 200 din Australia a urcat cu peste 2,5%.