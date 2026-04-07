Contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 57 de cenți (0,5%), ajungând la 110,34 dolari pe baril la ora 12:02 GMT, în timp ce țițeiul West Texas Intermediate (WTI) din SUA a urcat cu 1,26 dolari (1,1%), până la 113,67 dolari pe baril, potrivit Reuters. Creșterea vine în contextul intensificării tensiunilor, după ce Donald Trump a amenințat că va declanșa „iadul” asupra Teheranului dacă Iranul nu respectă termenul-limită stabilit pentru marți, ora 20:00 EDT, privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Ar putea fi eliminați”, a avertizat Trump, promițând măsuri suplimentare dacă nu se ajunge la un acord.

Răspunzând unei propuneri venite din partea SUA prin intermediul mediatorului Pakistan, Teheranul a respins ideea unui armistițiu, subliniind că este necesară o încetare completă și definitivă a războiului și ignorând presiunile de a redeschide Strâmtoarea Ormuz. Forțele iraniene au blocat efectiv strâmtoarea după ce atacurile SUA și Israelului au început pe 28 februarie, perturbând o rută maritimă care gestionează în mod normal aproximativ 20% din fluxurile mondiale de petrol.

„Așteptarea cu ochii pe ceas joacă acum un rol aproape la fel de important pe piețele petroliere ca și fundamentele în sine, în perioada premergătoare termenului limită al ultimatumului lui Trump”, a declarat Tim Waterer, analist-șef de piață la KCM Trade. „Posibilitatea unui acord de încetare a focului oferă o anumită contrapondere și ar putea declanșa o mișcare de ușurare în jos dacă capătă avânt, dar îngrijorările persistente legate de aprovizionare din cauza punctului de strangulare de la Ormuz și a instalațiilor energetice avariate mențin prețurile la un nivel minim.”

Strâmtoarea Ormuz, prin care se transportă cantități semnificative de petrol și produse petroliere din Irak, Arabia Saudită, Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite, rămâne în mare parte închisă după atacurile iraniene asupra navelor comerciale, declanșate odată cu începutul conflictului pe 28 februarie. Totuși, în ultimele zile, unele nave au reușit să traverseze strâmtoarea, inclusiv un petrolier operat de Oman, o navă container franceză și un transportator de gaze japonez, conform datelor de transport maritim.

Perturbările din Orientul Mijlociu au determinat rafinăriile să caute surse alternative de țiței, în special din Statele Unite și zona Mării Nordului, iar primele pentru petrolul WTI pe piața spot au atins niveluri record. Între timp, OPEC+ a convenit duminică o creștere moderată a producției cu 206.000 de barili pe zi în luna mai, iar Arabia Saudită a stabilit un preț oficial record pentru petrolul Arab Light livrat în Asia, cu o primă de 19,50 dolari pe baril peste media Oman/Dubai.

Pe plan global, aprovizionarea cu petrol rusesc a fost afectată recent de atacuri cu drone ucrainene asupra terminalelor de export din Marea Baltică, deși terminalul Ust-Luga și-a reluat încărcările după câteva zile de întreruperi. În același timp, exporturile din portul Tuapse, de la Marea Neagră, urmează să crească în aprilie.

Temerile privind o acțiune militară iminentă care ar putea deraia progresele fragile în restabilirea fluxurilor energetice prin Strâmtoarea Ormuz au împins petrolul american peste 112 dolari pe baril. Într-o ședință volatilă, indicele S&P 500 a închis ușor în creștere, iar obligațiunile și dolarul au înregistrat fluctuații, potrivit Bloomberg.

Conform unor surse, Iranul a transmis prin intermediul Pakistanului, stat mediator, respingerea unei propuneri de armistițiu. Teheranul a cerut, în plus, oprirea permanentă a războiului, ridicarea sancțiunilor, măsuri de reconstrucție și garanții pentru tranzitul în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, potrivit agenției de stat IRNA.

Între timp, armata Statelor Unite se pregătește pentru posibile lovituri asupra unor obiective energetice din Iran, a relatat Wall Street Journal, citând mai mulți oficiali.

„Este clar că este mult prea devreme pentru ca investitorii să nu mai ia în calcul riscul geopolitic”, a declarat Jeff Buchbinder de la LPL Financial. „Pentru moment, credem că cea mai bună strategie pentru investitori este răbdarea.”

Pe măsură ce traderii monitorizează atent evoluțiile geopolitice, piețele așteaptă și datele importante privind inflația din această săptămână. Statisticile arată că sectorul serviciilor din Statele Unite a înregistrat în martie o creștere mai lentă, angajările au scăzut cel mai mult din 2023, iar prețurile de intrare au urcat semnificativ.

Aceste semnale economice mixte marchează o perioadă de incertitudine pentru majoritatea companiilor, potrivit lui Jeff Roach de la LPL Financial.

„O confruntare prelungită în Strâmtoarea Ormuz până în mai și iunie ar întuneca semnificativ perspectivele pentru economia Statelor Unite și cea globală”, a spus acesta. „Pentru moment, având în vedere datele privind locurile de muncă de vineri, factorii de decizie ai Rezervei Federale au luxul de a rămâne în modul de așteptare.”

Deși investitorii rămân concentrați asupra riscurilor geopolitice, datele macroeconomice continuă să semnaleze o economie rezilientă și o perspectivă încă favorabilă pentru profituri, potrivit lui Mark Hackett de la Nationwide.

„Credem că indicele S&P 500 își conturează un minim și considerăm că are sens să se adauge expunere în sectoare ciclice și în zone de creștere de calitate, unde profiturile rămân solide, evaluările s-au redus, iar sentimentul este negativ”, a declarat Michael Wilson de la Morgan Stanley.

Investitorii care aplică strategii sistematice se pregătesc să revină la cumpărarea de acțiuni, după ce și-au redus expunerea la niveluri minime în ultimii ani în timpul recentei corecții, potrivit biroului de tranzacționare al Goldman Sachs Group Inc.