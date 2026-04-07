Criză diplomatică majoră SUA–Iran. Tensiunile geopolitice dintre Statele Unite și Iran au escaladat după declarații publice făcute la Casa Albă de președintele american Donald Trump, care a sugerat capacitatea armatei americane de a neutraliza rapid infrastructura critică iraniană, inclusiv poduri și centrale electrice, în eventualitatea unui conflict militar.

În cadrul unei conferințe de presă, liderul american a afirmat că Washingtonul dispune de capabilități militare suficiente pentru a provoca distrugeri semnificative infrastructurii strategice din Iran într-un interval foarte scurt, estimat la câteva ore. Aceste declarații au fost făcute în contextul unui ultimatum politic, prin care Teheranul ar trebui să accepte un acord înainte de termenul limită stabilit pentru ziua de marți, ora locală 20:00 (miercuri, ora României 03:00).

”Avem un plan, mulţumită puterii armatei noastre, în care fiecare pod din Iran va fi decimat până ,mâine (marţi), la miezul nopţii (miercuri, 7.00, ora României)”, a ameninţat în această conferinţă de presă Trump.

Potrivit poziției exprimate, refuzul unui acord ar putea duce la acțiuni militare extinse, vizând obiective considerate strategice pentru funcționarea sistemului energetic și de transport din Iran.

În declarațiile sale, Trump a menționat explicit posibilitatea atacării infrastructurii de transport, precum podurile, dar și a centralelor electrice, descriindu-le ca ținte care ar putea fi neutralizate rapid. Acesta a susținut că operațiunile ar putea fi desfășurate într-un interval de aproximativ patru ore, în cazul în care ar fi autorizate.

Totodată, au fost evocate condiții politice suplimentare, inclusiv solicitarea ca Iranul să respecte anumite cerințe strategice, precum redeschiderea Strâmtorii Ormuz, un punct critic pentru transportul global de energie.

Declarațiile au generat reacții ferme din partea comunității internaționale. Secretarul general al António Guterres, prin intermediul Națiunilor Unite, a reamintit că dreptul internațional umanitar interzice atacurile asupra infrastructurii civile, mai ales atunci când acestea pot produce efecte disproporționate asupra populației.

ONU a subliniat că, deși anumite obiective pot avea relevanță militară, evaluarea legalității unui atac depinde de impactul asupra civililor și de respectarea principiului proporționalității. În acest context, eventualele acțiuni militare ar putea fi investigate ulterior de instanțe internaționale competente pentru a determina dacă se încadrează în categoria crimelor de război.

Situația actuală reflectă o deteriorare accentuată a relațiilor SUA–Iran, cu retorică tot mai dură și cu riscuri crescute de escaladare militară. Termenul limită menționat de partea americană amplifică presiunea diplomatică, în timp ce avertismentele ONU evidențiază implicațiile juridice și umanitare ale unui posibil conflict.

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat oficial finalizarea unei serii de lovituri aeriene coordonate, susținând că obiectivul operațiunii a fost distrugerea infrastructurii asociate regimului iranian. Potrivit comunicatului publicat pe canalul oficial de Telegram al armatei, atacurile au vizat zone din Teheran, dar și alte regiuni strategice din interiorul Iranului.

Deși autoritățile israeliene nu au oferit detalii operaționale complete, mesajul indică o campanie aeriană extinsă, desfășurată într-un interval scurt de timp, cu potențial impact asupra infrastructurii militare și logistice.

”Cu puţin timp în urmă, IDF a finalizat o serie de atacuri aeriene cu scopul de a distruge infrastructura regimului terorist iranian din Teheran şi din alte zone din Iran”, a scris armata israeliană pe canalul său oficial de Telegram.

În paralel cu anunțul armatei israeliene, surse media din Iran au raportat explozii în mai multe zone ale capitalei Teheran și în orașul apropiat Karaj. Agențiile de presă Fars și Mehr au transmis informațiile prin canale oficiale de comunicare online, menționând că au fost auzite deflagrații în diferite sectoare urbane.

Până în acest moment, nu au fost publicate detalii oficiale privind amploarea pagubelor, cauzele exacte ale exploziilor sau eventuale victime. Autoritățile iraniene nu au emis încă un bilanț complet al situației.

Escaladarea militară are loc pe fondul unor discuții internaționale privind un posibil armistițiu între părțile implicate în conflict. Potrivit informațiilor disponibile, propunerile de încetare a focului mediate de actori internaționali nu au fost acceptate în forma actuală, iar procesul diplomatic rămâne blocat.

Analiștii de securitate avertizează că intensificarea atacurilor aeriene și lipsa unui acord diplomatic viabil pot duce la o extindere a conflictului la nivel regional. Infrastructura critică, inclusiv obiectivele militare și energetice, devine un punct central al confruntărilor, ceea ce amplifică riscurile asupra stabilității în Orientul Mijlociu.

De asemenea, orice escaladare suplimentară ar putea avea efecte indirecte asupra securității energetice globale, având în vedere importanța strategică a regiunii în transportul resurselor energetice.

Armata iraniană a respins ferm declarațiile recente ale liderului de la Washington, calificându-le drept „retorică arogantă” și „amenințări nefondate”. Potrivit purtătorului de cuvânt al comandamentului Khatam Al-Anbiya, citat de presa de stat iraniană și de agenția AFP, aceste afirmații nu au niciun impact asupra operațiunilor militare ale Teheranului.

Oficialul militar iranian a susținut că astfel de declarații reprezintă o încercare de justificare a unor eșecuri strategice și nu influențează desfășurarea acțiunilor armatei iraniene. Tonul comunicatului reflectă o poziție fermă a Teheranului, care respinge orice presiune externă în actualul context de securitate regională.

„Retorica grosolană şi arogantă, precum şi ameninţările nefondate ale preşedintelui american nebun, care se află într-o situaţie dificilă şi justifică înfrângerile succesive ale armatei americane, nu au niciun efect asupra continuării ofensivei şi a operaţiunilor zdrobitoare” ale armatei iraniene, a declarat purtătorul de cuvânt al Khatam Al-Anbiya, comandament al forţelor armate iraniene, citat de radioul şi televiziunea de stat.

Armata israeliană a transmis marți un avertisment adresat cetățenilor din Iran, recomandându-le să nu folosească trenurile și să evite zonele din apropierea liniilor ferate.

Mesajul, publicat pe rețeaua X în limba persană, îndeamnă populația să se abțină de la călătoriile cu trenul până la ora 21:00 (ora Iranului), invocând motive de siguranță.

IDF a avertizat că prezența în trenuri sau în proximitatea infrastructurii feroviare ar putea pune vieți în pericol, fără a oferi detalii suplimentare. Mesajul sugerează posibile operațiuni militare care ar putea viza infrastructura de transport.

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, s-ar afla în stare de inconștiență într-un spital din orașul sfânt Qom și ar fi incapabil să exercite conducerea statului, potrivit unui raport de informații citat de presa internațională.

Documentul, atribuit unor surse de intelligence occidentale și menționat de publicații precum Daily Mail și The Times, susține că acesta este internat pentru o afecțiune medicală gravă și se află într-o stare critică, fără capacitate decizională.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, nu a mai fost văzut în public de la preluarea funcției de lider suprem, după moartea tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei. Regimul iranian a susținut anterior că acesta ar fi suferit doar o leziune minoră, fără a explica însă absența îndelungată din viața publică.

Noile informații indică faptul că starea sa ar fi mult mai gravă decât se știa, fiind menționat că ar fi internat în Qom și incapabil să participe la procesul decizional al statului.