Războiul din Iran, dezbătut, luni, la podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro, împreună cu fostul ministru de Externe al României, Adrian Severin. Mizele pe care le au americanii sunt uriașe, după cum a explicat invitatul emisiunii și sunt peste obiectivul înlăturării regimului autocrat de la Teheran.

Adrian Severin a subliniat că publicul larg este adesea expus unor mesaje simplificate, care ascund interesele economice și strategice profunde. Fostul ministru consideră că mizele energetice stau la baza deciziilor luate la nivel înalt, iar siguranța resurselor este prioritară în fața oricăror alte considerente diplomatice.

„Mizele reale și profunde sunt altele decât cele declarate inițial, programul nuclear al Iranului. Știe toată lumea, știe și îmi pare atât de rău, mă doare sufletul când văd cum poporul e prostit cu tot felul de narrative ca acestea propagandistice. Săracii oameni n-au de unde știe adevărul și ei cred lucrurile acestea. Dom’le, venea racheta nucleară în bucătărie la noi. Bine că au venit americanii să le dea la cap. Nu, știe toată lumea că astea nu erau amenințări.

Amenințările acolo sunt două, domnule, sau mă rog, nemulțumirile, necazurile, preocupările Americii. Numărul unu, fluxurile de resurse energetice, respectiv hidrocarburi, petrol și gaz. Și doi, problema dolarului problema petrodolarului. Ca să legăm dolarul de petrol este foarte corect în această speță”, a afirmat Adrian Severin.

O parte a discuției a vizat rolul dolarului american în menținerea hegemoniei globale. Severin a explicat cum necesitatea ca resursele energetice să fie tranzacționate exclusiv în moneda americană a oferit Statelor Unite un avantaj economic fără precedent, permițându-le să își finanțeze dezvoltarea și capacitatea militară prin simpla emisiune monetară.

„Deci nu numai că petrolul din zona respectivă curgea în direcții pe care America nu le putea controla. Deci s-a dorit închiderea acestei… alimentări cu hidrocarburi, cu resurse energetice esențiale a rivalilor strategici ai Statelor Unite. Numărul doi, s-a dorit, în același context, militarizarea dolarului. Dolarul a fost un instrument pentru creșterea economică a Americii prin tipărirea de dolari și punerea lor pe piață. Obligația ca tot petrolul să se vândă numai în dolari, în favoarea tiparniței de dolari americane, America și-a creat astfel surse financiare din care ea însă a putut să trăiască mai bine și-a putut eventual să se dezvolte, sau cel puțin să-și dezvolte puterea militară”, a explicat invitatul lui Robert Turcescu.

În viziunea fostului ministru, asistăm la o schimbare esențială. Sancțiunile economice și decuplarea de la sistemele bancare internaționale au generat o reacție adversă: tendința de de-dolarizare a economiilor emergente. Mai mult, poziționarea geografică a Iranului îl transformă într-un nod critic pentru proiectele de infrastructură ale rivalilor strategici ai Occidentului.

„Dintr-un instrument economic, dolarul se transformă acum într-un instrument militar în lupta pentru a se rezolva conflictele geostrategice. Iată că decuplăm iranieni de la mijloacele aceasta. Sistemele bancare, de plată, îi decuplăm și pe ruși, venim cu sancțiunile economice, nu mai dezvolt. Și reacția a fost de dolarizarea, nu numai că se duce petrolul unde nu dorește America, dar se duce și pe alți bani sau pe alte monede decât pe moneda americană, iar dolarul alături de arma nucleară au fost și de altele, dar au fost principali piloni ai puterii, ai supremației puterii americane în lume.

Bun, astea sunt calcule. Mai e și al treilea calcul și anume că Iranul se găsește pe traseul noului drum al Mătăsii ca și pe traseul drumului Nord-Sud al Rusiei, primul gândit de chinezi, cel de-al doilea de ruși și acestea sunt trasee strategice, nu doar drumuri pe care circulă niște mărfuri”, a mai punctat Adrian Severin