Datele centralizate de CNPP arată că sistemul pensiilor de serviciu continuă să se extindă, cu o creștere constantă a numărului de beneficiari în februarie 2026. Totalul de 11.898 de persoane reflectă o majorare lunară moderată, dar relevantă în contextul dezbaterilor publice privind sustenabilitatea acestor venituri.

Din totalul beneficiarilor, 7.863 primesc o componentă contributivă din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat (BASS), ceea ce indică o combinație între pensia bazată pe contribuții și suplimentul acordat prin legislația specială. Această structură evidențiază caracterul mixt al pensiilor de serviciu, unde o parte din venit este acoperită din bugetul public.

Categoria cea mai numeroasă rămâne cea a magistraților, reglementată prin Legea 303/2022. În această zonă sunt înregistrați 5.820 de beneficiari, dintre care 2.530 primesc și pensie din BASS. Tot aici se înregistrează și cea mai ridicată pensie medie de serviciu, care ajunge la 25.488 de lei.

În cazul magistraților, distribuția sumelor arată o diferență semnificativă între componenta contributivă și cea suportată direct de la bugetul de stat. Astfel, din totalul mediu, 7.534 de lei provin din BASS, în timp ce 22.374 de lei sunt acoperiți din fonduri publice.

Datele CNPP evidențiază variații importante între diferitele categorii de beneficiari ai pensiilor de serviciu, atât în privința numărului, cât și a valorii medii a pensiilor.

În cazul membrilor Corpului diplomatic și consular, reglementați prin Legea 216/2015, numărul beneficiarilor este de 786 de persoane, dintre care 690 primesc pensii și din sistemul contributiv. Pensia medie în această categorie este de 7.002 lei, din care 3.052 lei reprezintă componenta finanțată de la bugetul de stat.

Pentru funcționarii publici parlamentari, încadrați în baza Legii 215/2015, sunt înregistrați 870 de beneficiari. Dintre aceștia, 655 primesc pensii din BASS. Pensia medie este de 6.250 de lei, iar partea suportată de la bugetul de stat se ridică la 3.558 de lei.

Personalul aeronautic civil navigant profesionist reprezintă o altă categorie distinctă, cu 1.333 de beneficiari, toți având pensii din sistemul contributiv. Pensia medie ajunge la 13.111 lei, iar suma de 8.067 lei este suportată din bugetul de stat, ceea ce indică un nivel ridicat al beneficiilor în acest sector.

De asemenea, în cazul beneficiarilor din cadrul Curții de Conturi, numărul este de 688 de persoane. Pensia medie este de 10.478 de lei, iar 2.550 de lei provin din bugetul de stat, restul fiind acoperit din contribuții.

O altă categorie relevantă este cea a personalului auxiliar din instanțe și parchete, reglementată prin Legea 130/2015. În acest caz, CNPP raportează 2.401 beneficiari, dintre care 1.967 primesc pensii din BASS. Pensia medie este de 7.207 lei, iar 4.448 de lei sunt suportați din bugetul de stat.