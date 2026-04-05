CNAS a realizat finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale pentru beneficiarii care primesc banii prin intermediul cardurilor bancare, marcând una dintre cele mai consistente tranșe din această lună, potrivit Moldpres. Suma totală transferată a ajuns la 2262,4 milioane de lei, reflectând volumul ridicat al prestațiilor sociale acordate în Republica Moldova.

Instituția a precizat că plățile sunt efectuate conform unui calendar stabilit anterior, astfel încât beneficiarii să își poată accesa drepturile financiare fără întârzieri. În acest context, CNAS a confirmat că următoarele tranșe vor fi direcționate către alte categorii de beneficiari în zilele următoare.

Astfel, pe data de 9 aprilie urmează să fie finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar pe 10 aprilie este programată finanțarea ajutorului social. Aceste plăți vizează categorii distincte de beneficiari și sunt realizate etapizat, pentru a asigura o distribuire eficientă a fondurilor.

În paralel, instituția a detaliat și calendarul pentru alte tipuri de indemnizații. Transferurile aferente indemnizațiilor unice la nașterea copilului, celor pentru creșterea copiilor, inclusiv în cazul gemenilor, precum și indemnizațiilor paternale, de maternitate și pentru incapacitate temporară de muncă vor fi efectuate în zilele de 7, 14 și 22 aprilie.

CNAS a anunțat anterior că, începând cu 1 aprilie 2026, pensiile și unele prestații sociale din Republica Moldova au fost indexate cu 6,84%, măsură care vizează mai multe categorii de beneficiari. Indexarea se aplică pensiilor pentru limită de vârstă, dizabilitate și urmaș, dar și pensiilor pentru vechime în muncă sau celor acordate anumitor categorii profesionale, inclusiv funcționari publici, colaboratori vamali sau judecători.

De asemenea, majorarea include plăți periodice capitalizate, indemnizații de dizabilitate, precum și pensii și compensații pentru persoanele afectate de catastrofa de la Cernobîl. Sunt vizate și pensiile militarilor, ale personalului din organele de forță și indemnizațiile urmașilor personalului medical decedat în contextul pandemiei de COVID-19.

În urma acestei indexări, cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă, în cazul unui stagiu complet de cotizare de cel puțin 34 de ani, a ajuns la 3264,66 lei, iar pentru persoanele cu un stagiu de peste 40 de ani, la 3525,72 lei. Pentru persoanele cu dizabilitate severă, pensia minimă este de 2448,50 lei, în timp ce pentru dizabilitate accentuată și medie valorile sunt de 2285,26 lei și, respectiv, 1632,33 lei.

Totodată, pensiile calculate conform legislației în vigoare sunt majorate, începând cu 1 aprilie 2026, cu o sumă fixă de 51,33 lei. În acest context, au fost recalculate și alocațiile sociale de stat pentru anumite categorii de beneficiari.

„Începând cu 1 aprilie 2026 cuantumul pensiei minime constituie: 1. pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (cel puţin 34 de ani) – 3264,66 lei,

2. pentru limită de vârstă cu stagiu de cotizare mai mare de 40 de ani – 3525,72 lei,

3. de dizabilitate severă – 2448,50 lei,

4. de dizabilitate accentuată – 2285,26 lei,

5. de dizabilitate medie – 1632,33 lei”, se menționează pe pagina oficială a CNAS din republica Moldova.

Instituția a subliniat că procesul de indexare și recalculare este realizat automat, fără necesitatea depunerii unor cereri din partea cetățenilor. Beneficiarii primesc sumele majorate direct în conturile bancare sau le pot ridica de la oficiile poștale, în funcție de modalitatea de plată aleasă.

În același timp, CNAS recomandă părinților ca, după înregistrarea nașterii copilului la Agenția Servicii Publice, să deschidă un card social la orice bancă comercială din Republica Moldova, pentru a facilita accesul la indemnizații „din orice colț al lumii”.

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate pot contacta Centrul de Apel al CNAS la numărul de telefon 022 – 257 – 777.