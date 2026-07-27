Cum se calculează impozitul și CASS pentru pensii în 2026. Cu câți bani rămân pensionarii în buzunar

Pensiile care depășesc 3.000 de lei pe lună sunt supuse, în anumite condiții, atât contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), cât și impozitului pe venit. Cele două obligații fiscale sunt calculate și reținute automat de instituția care achită pensia, astfel încât beneficiarii primesc direct suma rămasă după aplicarea acestor rețineri.

Valoarea sumelor reținute diferă în funcție de cuantumul pensiei, iar modul de calcul influențează suma încasată lunar de fiecare pensionar. Potrivit Codului fiscal, impozitul pe veniturile din pensii este calculat prin reținere la sursă. Pensionarii nu trebuie să depună declarații și nici să achite personal această obligație fiscală.

Calculul este efectuat în fiecare lună de instituția care plătește pensia, iar impozitul este reținut înainte ca banii să ajungă în contul beneficiarului. Instituția plătitoare are obligația de a vira impozitul la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face plata.

Cota de impozit este de 10% și se aplică asupra venitului impozabil. Începând cu veniturile aferente lunii august 2025, venitul impozabil se stabilește prin scăderea din pensia brută a sumei neimpozabile de 3.000 de lei și, dacă este cazul, a contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate este datorată doar pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei pe lună.

Astfel, pensionarii care încasează o pensie de cel mult 3.000 de lei nu plătesc CASS. Pentru suma care depășește acest plafon se aplică o cotă de 10%.

Formula de calcul este: CASS = (Pensia brută – 3.000 lei) × 10%.

Potrivit legislației în vigoare, obligația de plată a CASS pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei este prevăzută până la 31 decembrie 2027. Regulile aplicabile după această dată pot fi modificate printr-un act normativ ulterior.

Pentru o pensie brută de 6.300 de lei, contribuția la sănătate se aplică doar asupra sumei care depășește plafonul de 3.000 de lei. Baza de calcul pentru CASS este de 3.300 de lei (6.300 – 3.000), iar contribuția datorată este de 330 de lei.

Ulterior se stabilește baza de calcul pentru impozit. Din pensia brută se scad suma neimpozabilă de 3.000 de lei și contribuția la sănătate de 330 de lei, rezultând un venit impozabil de 2.970 de lei.

Asupra acestei baze se aplică impozitul de 10%, ceea ce înseamnă un impozit de 297 de lei. În final, pensionarul va încasa o pensie netă de 5.673 de lei.

În cazul unei pensii brute de 3.500 de lei, CASS se aplică doar pentru diferența de 500 de lei care depășește plafonul de 3.000 de lei. Contribuția la sănătate este astfel de 50 de lei.

După reținerea CASS, din pensia brută se scad suma neimpozabilă de 3.000 de lei și contribuția de 50 de lei, rezultând un venit impozabil de 450 de lei. Impozitul pe venit este de 10% din această sumă, adică 45 de lei.

În total, din pensia brută de 3.500 de lei se rețin 50 de lei reprezentând CASS și 45 de lei impozit pe venit, astfel că pensionarul va încasa 3.405 lei.

Pensionarii nu trebuie să facă niciun demers pentru plata acestor obligații fiscale. În cazul pensiilor din sistemul public, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), prin casele teritoriale de pensii, calculează, reține și virează atât contribuția de asigurări sociale de sănătate, cât și impozitul pe venit.

Aceleași obligații revin și caselor sectoriale de pensii, precum și tuturor instituțiilor sau administratorilor care achită alte categorii de pensii, inclusiv pensiile private și facultative.