Vești importante pentru pensiile românilor. 270.000 de români au economisit peste 1 miliard de lei pentru viitor

Interesul pentru pensii private facultative continuă să crească în România, pe fondul preocupării tot mai mari pentru siguranța financiară după încheierea activității profesionale. BT Pensii a anunțat că economiile acumulate de cei 270.000 de participanți au depășit pragul de 1 miliard de lei. Datele prezentate luni evidențiază și o accelerare a numărului de noi participanți, inclusiv prin canalele digitale.

Pensii facultative atrag un număr tot mai mare de participanți, pe măsură ce economisirea pe termen lung devine o componentă importantă a planificării financiare personale. Potrivit datelor comunicate de BT Pensii, economiile acumulate de cei aproximativ 270.000 de participanți în fondurile administrate de companie au depășit valoarea de 1 miliard de lei.

În primele luni ale acestui an, administratorul fondurilor a atras aproximativ 55.000 de participanți noi. Dintre aceștia, un sfert au ales să adere exclusiv online, utilizând aplicația BT Pay.

Evoluția este vizibilă și în cazul fondurilor de pensii facultative Pensia Mea și Pensia Mea Plus. Comparativ cu luna iulie 2025, atât numărul persoanelor care contribuie la aceste fonduri, cât și valoarea contribuțiilor lunare au crescut cu 50%.

Totodată, statisticile companiei arată că una din două persoane care a decis în ultimele 12 luni să economisească printr-un fond de pensii facultative a ales unul dintre fondurile administrate de BT Pensii.

Datele prezentate de administrator indică o schimbare de comportament în rândul populației, în condițiile în care economisirea pentru perioada de după pensionare nu mai este privită doar ca o opțiune, ci ca un element al planificării financiare pe termen lung.

Pensia facultativă administrată privat reprezintă o sumă acumulată într-un fond destinat completării pensiei publice după retragerea din activitate. Contribuțiile pot fi virate atât de angajat, cât și de angajator, acesta din urmă având posibilitatea de a oferi această facilitate ca beneficiu salarial suplimentar.

Sistemul de pensii din România este structurat pe trei piloni: Pilonul I, reprezentat de pensia publică de stat, Pilonul II, destinat pensiilor private obligatorii, și Pilonul III, rezervat pensiilor private facultative. BT Pensii este singura companie cu capital românesc activă pe piața pensiilor facultative și se numără printre cei mai importanți administratori din acest sector.

Contextul economic și demografic din România accentuează necesitatea constituirii unor economii suplimentare pentru perioada de pensionare, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

În prezent, pensia publică medie este de aproximativ 3.000 de lei pe lună, ceea ce reprezintă în jur de jumătate din salariul mediu net înregistrat în România.

Totodată, populația țării a scăzut la aproximativ 19 milioane de locuitori, pe fondul natalității reduse, al menținerii sporului natural negativ, al migrației externe și al schimbărilor demografice și familiale. În același timp, raportul dintre persoanele ocupate și pensionarii din sistemul public de asigurări sociale s-a deteriorat, ajungând în prezent la aproximativ 10 angajați pentru 8 pensionari.

Procesul de îmbătrânire a populației continuă, iar vârsta medie a românilor se apropie de 43 de ani. În paralel, speranța de viață a depășit 76 de ani, ceea ce înseamnă că perioada petrecută la pensie este mai lungă decât în trecut și necesită resurse financiare suplimentare.

Aceste evoluții demografice și sociale contribuie la accentuarea deficitului de forță de muncă și la majorarea presiunii asupra cheltuielilor publice destinate pensiilor, sănătății și serviciilor de îngrijire socială. În acest context, economisirea suplimentară prin fondurile de pensii facultative capătă o importanță tot mai mare pentru menținerea nivelului de trai după încheierea carierei profesionale.